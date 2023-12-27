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ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии
Одна из крупнейших ERP-систем (систем планирования ресурсов предприятия) в России остановила работу из-за атак украинской ІТ Армії.
Такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
"Клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. 1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ. Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионные убытки для российской экономики", - говорят в Минцифре.
О проблемах с работой системы свидетельствуют скриншоты, опубликованные в сообщении:
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