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ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

кібератака

Одна из крупнейших ERP-систем (систем планирования ресурсов предприятия) в России остановила работу из-за атак украинской ІТ Армії.

Такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. 1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ. Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионные убытки для российской экономики", - говорят в Минцифре.

О проблемах с работой системы свидетельствуют скриншоты, опубликованные в сообщении:

ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры 01
ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры 02
ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры 03
ІТ Армія парализовала работу 1С-Рарус в России, - Минцифры 04

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Рарус
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27.12.2023 15:53 Ответить
А тепер москалі паралізують 1с\bas\baf - та інше русняве гівно в Україні.
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27.12.2023 15:55 Ответить
1С-Анус
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27.12.2023 16:27 Ответить
в погоні за лайками пани з Мінцифри документують себе для майбутніх позовів))))))))
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27.12.2023 16:30 Ответить
Папус...
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27.12.2023 16:54 Ответить
Папик
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27.12.2023 21:39 Ответить
Good Job!
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27.12.2023 17:08 Ответить
Порвали Парус
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27.12.2023 20:48 Ответить
 
 