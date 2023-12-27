Россияне хотят делать микросхемы на советском оборудовании
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Россияне планируют возобновить работу технологического накопительного комплекса (ТНК), построенного в Зеленограде в 1991 году, но не использовавшегося из-за того, что СССР прекратил существование.
Об этом сообщил директор российского Института ядерной физики им. Будкера Павел Логачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
По его словам, технологический накопительный комплекс может использоваться в полупроводниковой литографии для производства микроэлектроники. Логачев указал, что ТНК будет полезен для создания литографического оборудования, аналогичного используемому компанией ASML в Нидерландах для производства литографических сканеров.
Он также отметил, что возобновление работы ТНК возможно до 2027 года при расходах около 500 млн рублей (примерно $5,43 млн). По словам Логачева, это будет дешевле, чем создание подобного проекта с нуля, что стоило бы примерно 10 млрд рублей (около $108 млн).
СМИ отмечают, что ТНК может производить критически важные микросхемы, хотя и в малых объемах, и вопрос рентабельности проекта остается открытым.
Пожалуйста, подождите...
а коли із залпу збивають навіть "Кинджали", то пічаль
а почему єто? а кто єто такіє мікросхеми для ракет делаєт ?
там 100+ з гвинтівками клали...
Може така пам'ять,що читаючи 4-5 слово перше вже забули?!
кватралізверненні" прогнусавило, що треба виготовляти власну зброю разом із західними компаніями. ППЦ, а де ти, курва гнусава був, коли ти з 2019 по лютий 2022 саботував нашу оборонну промисловість та припинив фінансування наших ракетних програм, збанкротував танковий завод у Харкові, познімав клістрони в частинах ППО по декільким областям, відкривши наше небо, завів карні справи на виробників шоломів та бронежилетів і фактично роззброїв ЗСУ на початок широкомасштабної ваійни... Реготати з кацапів будемо коли їх переможемо, а поки що з нас регочуть вони, дивлячись, як Україну зсередини підриває 5 колона промоскальської гидоти, яка з 2019 зосереджена в ОПі.
То, что кацап произведет без западных разработок - это будет падать на голову самому же кацапу.
Це навіть не гівно мамонта - це скам'янілі екскременти динозавра.
Советская микросхема - самая крупная микросхема в мире!
Не надо лепить булочки к фонарям!
Техническая безграмотность иногда поражает!
Я ЗНАЮ как это работает лет 30+.