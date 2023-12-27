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Россияне хотят делать микросхемы на советском оборудовании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

тнк,зеленоград

Россияне планируют возобновить работу технологического накопительного комплекса (ТНК), построенного в Зеленограде в 1991 году, но не использовавшегося из-за того, что СССР прекратил существование.

Об этом сообщил директор российского Института ядерной физики им. Будкера Павел Логачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, технологический накопительный комплекс может использоваться в полупроводниковой литографии для производства микроэлектроники. Логачев указал, что ТНК будет полезен для создания литографического оборудования, аналогичного используемому компанией ASML в Нидерландах для производства литографических сканеров.

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Он также отметил, что возобновление работы ТНК возможно до 2027 года при расходах около 500 млн рублей (примерно $5,43 млн). По словам Логачева, это будет дешевле, чем создание подобного проекта с нуля, что стоило бы примерно 10 млрд рублей (около $108 млн).

СМИ отмечают, что ТНК может производить критически важные микросхемы, хотя и в малых объемах, и вопрос рентабельности проекта остается открытым.

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Топ комментарии
+13
Ось перші вже виготовлені
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27.12.2023 15:39
+10
Було б смішно, якби у нас ситуація була значно краща. А так не бачу приводу
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27.12.2023 15:39
+9
Можна хоч цілодобово реготати з кацапів, але вони реально щось роблять та криво-косо, але відновлюють свою оборонку. Той хто регоче з ворога та його недооцінює потім плаче кривавими сльозами. А що робить наш "найвеличніший скоморох"??? Шоденно гендлює пикою у тупорилих відосиках, де озвучує банальні очевидні речі для його імбіцильного недоумкуватого електорату? Вчора воно у своєму "вечерньому кватралі зверненні" прогнусавило, що треба виготовляти власну зброю разом із західними компаніями. ППЦ, а де ти, курва гнусава був, коли ти з 2019 по лютий 2022 саботував нашу оборонну промисловість та припинив фінансування наших ракетних програм, збанкротував танковий завод у Харкові, познімав клістрони в частинах ППО по декільким областям, відкривши наше небо, завів карні справи на виробників шоломів та бронежилетів і фактично роззброїв ЗСУ на початок широкомасштабної ваійни... Реготати з кацапів будемо коли їх переможемо, а поки що з нас регочуть вони, дивлячись, як Україну зсередини підриває 5 колона промоскальської гидоти, яка з 2019 зосереджена в ОПі.
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27.12.2023 16:22
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Навіть уявив. Російський танк з новітньою російською системою керування вогнем. Ззаду на буксирі тягне прицеп з материнською платою прицілу. Аналоговнєтна спарка.
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27.12.2023 15:57 Ответить
Використані мною наприкінці 80-х радіньські мікросхеми мали в собі до 100 транзисторів, і це здавалось величезним досягненням. В даний час чіпи містять близько 100 мільярдів транзисторів, а до кінця десятиліття Intel планує збільшити їхню кількість до трильйона. То якого розміру має бути відповідний "мікрочіп" за ТІЄЮ радянською технологією?!
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27.12.2023 16:04 Ответить
Накиньте нулик і ше один - тоді буде більш менш правда .
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27.12.2023 16:35 Ответить
Ви можете ржати як завгодно , але вони таки будуть робити хай і гівно , але своє , яким будуть нас вбивати , а ми будемо чекати китайські шкарпетки , щоб забезпечити наше військо! Дебіли не вони , *** , а ті хто з цього сміються , почитайте про ефективність екскалібурів на сьогодні , про ефективність хаймарсів , іншої зброї! Розумні вчаться на чужих помилках , дурні , на своїх , а ідіоти не вчаться зовсім !!! От і вирішуйте до якої категорії ми відносимось , бо наша влада не вчиться зовсім! Хоча я думаю , що вона просто виконує план кремля!
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27.12.2023 16:05 Ответить
А нам що, вони й "буханки" продовжують виробляти, і кому від цього погано? То хай, як у СРСР, що зроблять тим і користуються, аби не мали можливості іншим шкодити, і нехай своїми ломами погрожують ******** техніці!
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27.12.2023 16:10 Ответить
Ви погано допис читали , до ******** технвки вони вже адаптувались!!!! А ми як жебраки чекаєм подачки!
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27.12.2023 16:47 Ответить
Похєр на чому робити зброю, якщо вона може вбивати противника.
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27.12.2023 16:11 Ответить
похєр це коли одна ракета виность БДК в хлам в захищеному порту ,

а коли із залпу збивають навіть "Кинджали", то пічаль

а почему єто? а кто єто такіє мікросхеми для ракет делаєт ?

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27.12.2023 16:21 Ответить
Зовсім не "по хер" яка саме зброя у вас в руках, з якою точністю і на яку відстань вона стріляю, який у ворога приціл та засоби нагляду, бо як не крути а з рушницею 20-го сторіччя, ви не встоїте проти виробленої у 21-му бо вас вб'ють ДО того як ви наблизитесь до ворога ба навіть ще не побачити його, а він завдяки ********* обладнанню і виявить вас, і знешкодить!!!
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27.12.2023 16:25 Ответить
Так. 100 з ломами точно вб'ють одного з кулеметом і 100 патронами.
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27.12.2023 16:27 Ответить
еге, подивіться статистику штурмів позицій із "Максимами" Першої світової.

там 100+ з гвинтівками клали...
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27.12.2023 16:30 Ответить
Перечитайте УВАЖНО!
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27.12.2023 16:32 Ответить
Почитав уважно і побачив слово ШТУРМИ, котрими українці не займаються так як рашисти, і точність у "максима" як у мисливської зброї. А 100 із ломами ОДИН кулеметник покладе ЛЕГКО! А якщо цих кулеметів хоча б 2, чи 3, то яке співвідношення Ви пропонуєте у людській силі?! В Московії 9т.з. "роССі") декілька мільярдів населення?!
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27.12.2023 16:41 Ответить
Або ви не мій допис читаєте,або неспроможні прочитати 9(дев'ять!) слів!
Може така пам'ять,що читаючи 4-5 слово перше вже забули?!
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27.12.2023 20:40 Ответить
Да здравствуют советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
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27.12.2023 16:14 Ответить
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27.12.2023 16:21 Ответить
гарна лампада ! можна ставити за упокой здохлих в Україні кацапів в храмі святого Алєнєвода-злодія

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27.12.2023 16:27 Ответить
Не варто знущатися над лампами. Деякі з них зараз стоять як хороший автомобіль.
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27.12.2023 18:43 Ответить
Можна хоч цілодобово реготати з кацапів, але вони реально щось роблять та криво-косо, але відновлюють свою оборонку. Той хто регоче з ворога та його недооцінює потім плаче кривавими сльозами. А що робить наш "найвеличніший скоморох"??? Шоденно гендлює пикою у тупорилих відосиках, де озвучує банальні очевидні речі для його імбіцильного недоумкуватого електорату? Вчора воно у своєму "вечерньому кватралі зверненні" прогнусавило, що треба виготовляти власну зброю разом із західними компаніями. ППЦ, а де ти, курва гнусава був, коли ти з 2019 по лютий 2022 саботував нашу оборонну промисловість та припинив фінансування наших ракетних програм, збанкротував танковий завод у Харкові, познімав клістрони в частинах ППО по декільким областям, відкривши наше небо, завів карні справи на виробників шоломів та бронежилетів і фактично роззброїв ЗСУ на початок широкомасштабної ваійни... Реготати з кацапів будемо коли їх переможемо, а поки що з нас регочуть вони, дивлячись, як Україну зсередини підриває 5 колона промоскальської гидоти, яка з 2019 зосереджена в ОПі.
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27.12.2023 16:22 Ответить
Так і є , регоче той хто регоче останній! Як би нам реготкою не вдавитись!
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27.12.2023 16:49 Ответить
"гендлює пикою" це сильно, це майже як "пика в гарматі".Ох цей гугєл-перевідник
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27.12.2023 20:57 Ответить
Вітьок, ніколи не користуйся гугл перекладачем, бо "підлога макартні" чи "перекльні борошна" ніколи не дадуть тобі змоги зрозуміти що саме ти пишеш, механічно перекладаючи з твоєї кацапської через гугл перекладач на українську. Просто вивчи нарешті українську (якщо достатньо мізків) і тоді фраза "гендлювати пикою" не буде тебе, тупорилу ватну курву, вгоняти в ступор
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27.12.2023 21:04 Ответить
То ти про себе написав,кельтопіхва?Знайди мені хоч один літературний твір з таким фразеологізмом?В російській це сталий вираз,в українській він ще може пройти ,але точно не зі словом "гендлювати"
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27.12.2023 23:33 Ответить
Viktor Seven лише такий, як ти, вбогий кацап, може сприйняти слово Kant як лайку передай своїм тупорилим "ванькам", що Kant це батько німецької класичної філософії, а то раптом подохнеш дурнем так і не дізнавшись правди... Осьо, недоумок, почитай, якщо знайдеш знайомі букви https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant Не дякуй дурбецало за безкоштовний урок, вважай це бонусом ...
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28.12.2023 00:10 Ответить
Не душни,еманюель.
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28.12.2023 19:00 Ответить
Отакої, та ти ще й еманюель , я щось таке підозрював з початку спілкування з тобою. Будеш тепер відкликатися на "Вітя Сьома Еманюель" ...
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28.12.2023 19:08 Ответить
Квіфуєш кантом,кельт?
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28.12.2023 19:18 Ответить
Вітя Сьома Еманюель, ти вже помаду нову купив? Пєньюар обновив? Столик в барі "Галубая устріца" вже замовив? Твого нєжно любімого преЗЕдента вже приготувався пад бой кацапскіх курантов слухати?
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28.12.2023 20:23 Ответить
Я дзвонив в цей бар.Сказали,що якійсь "кельт-піхва" вже забронював на себе і родичів всі столики на вихідні,щоб слухати привітання *********** на фоні кремля.
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29.12.2023 19:40 Ответить
Вітя Сьома Еманюель, ти бляха-муха, знов під "солями" тут свої збочені мрії трансвестита вирішив постити... Чи ти пігулок з гормонами наковтався в передчутті виступу твого кремлівського *****? Нє бєрєжош ти сєбя, Вітьок Сьома Еманюель, ой нє бєрєжош ...
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29.12.2023 19:52 Ответить
о були часи!! кварцеві генератори, замість лазерної підрізки підганяли лєзвійою "нєва" )))) вжииииккк нею так легенько по кантику кварца ))))
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27.12.2023 16:22 Ответить
1991 рік - це техпроцесс 0.8 мкм, відповідає процесору intel i486 з частотами аж до 150 МГц! Але ж враховуючи технологічну відсталість СРСР там, мабуть, все ще гірше.
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27.12.2023 16:32 Ответить
Именно 486 проц наиболее часто встречается в современной военной технике. На старых моделях (т.е. 20+ лет) даже 386 есть. Но вообще нужно сказать, что вся современная силовая электроника где-то на таких техпроцессах и основана. И причин для перехода на более тонкий нет. Так, что козломордые к сожалению делают все правильно.
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27.12.2023 20:04 Ответить
а цього вистачить для роботи систем наведення ракет, шахедів? якщо так, то проблема.
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28.12.2023 10:11 Ответить
Із інженерного "совєтського гумору": "Советские микросхемы - самые крупные микросхемы в мире!"
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27.12.2023 16:36 Ответить
Буде звідки видобувати дорогоцінні метали.
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27.12.2023 16:37 Ответить
Не вижу ничего смешного. Они это сделают. А ракете все равно, будет у нее блок управления размером с пачку сигарет или коробку для обуви.
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27.12.2023 16:46 Ответить
Німецкі ФАУ мали лампове керуваня,і літали! І влучали!
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27.12.2023 20:43 Ответить
Тільки половина ФАУ попадали в круг радІусом 10 км из тих, що взагалі взлітали, бо 50% ФАУ вибухали на старті чи падали по дорозі до цілі.
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28.12.2023 14:52 Ответить
Якщо вірити П.М. Арменії Пашиняну, то російськи "іскандери" придатні лише 10%. Віхиленя від цілі (без зовнішних впливів!) зафіксовано у 7км на відстані 200 км у 2020 році,а не у 1940!
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28.12.2023 18:39 Ответить
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27.12.2023 16:48 Ответить
20% "ониксов" кацапа не либо самовзрывались в воздуже либо падали в море. Это при том, что "оникс" кацап произвел до войны на импортных микросхемах.

То, что кацап произведет без западных разработок - это будет падать на голову самому же кацапу.
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27.12.2023 17:12 Ответить
Так воно то так,але що хіба мікросхеми не можливо купити,ціна в 2-5 раз когось зупинить продати.
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27.12.2023 19:38 Ответить
Metr na metr , i po kilogrammu .....
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27.12.2023 17:20 Ответить

Це навіть не гівно мамонта - це скам'янілі екскременти динозавра.
Советская микросхема - самая крупная микросхема в мире!
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27.12.2023 17:26 Ответить
"Да здраствуєт савєцкая мікросхєма -- самая большая мікросхєма в мірє!" ©
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27.12.2023 17:29 Ответить
так их оружие и разрабатывалось под эти микросхемы. Не исключено, что даже лучше старым ракетам на старых комплектующих будет. И думать не надо - вся технология есть.
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27.12.2023 17:30 Ответить
Можна писати пропало?)
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27.12.2023 18:15 Ответить
Помню я эти "микросхемы", разве не хватает в музеях экспонатов? Из этих "схем" можно собрать разве что касетный магнитофон "электроника" и микрокопьютер для детей 80-х "БК-0010"!





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27.12.2023 20:42 Ответить
Такого микрокомпьютера вполне хватает для управления ракетой/беспилотником.
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27.12.2023 20:46 Ответить
При современных РЭБах на спутниковую навигацию нельзя полагаться, нужен ИИ, который сверит картинку с камеры с электронными картами, а на таких микросхемах комп с ИИ будет весить неприемлимо много!
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27.12.2023 20:54 Ответить
А каким боком РЭБ к компьютеру?!!!!
Не надо лепить булочки к фонарям!
Техническая безграмотность иногда поражает!
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27.12.2023 21:31 Ответить
а ты подумай, может дойдет "каким боком", хотя вряд ли, думают головой, а не "боками"!
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28.12.2023 04:49 Ответить
Думать надо тебе! Если есть чем!
Я ЗНАЮ как это работает лет 30+.
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28.12.2023 11:22 Ответить
БК-0010
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27.12.2023 20:49 Ответить
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