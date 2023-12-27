Правительство утвердило план мер по оптимизации пограничного пространства, - Шмыгаль
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Сегодня, 27 декабря, правительство Украины утвердило план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Продолжаем формировать максимально удобное пограничное пространство. Утвердили план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.
Премьер уточнил, что речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместном контроле на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многом другом.
"Все это позволит избежать очередей на границах и ускорить движение товаров", - добавил глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
сені....чому її не добудували?
Кожен приходить до влади з обіцянками,
а потім думають,що у народа коротка
пам'ять...І той,хто прийшов,брудом
обоивають минулі...люди добрі,майте
Бога в животі.У кожного рильце в пушку...
Де найти того ідеального?
ЗСУ розбереться...чому Херсон обороняли пару десятків хлопців-теробороновців..
яких орки розстріляли...
Україна переможе,але між нами завжди
були запроданці,з часів Мазепи...бо
сусід у нас мокшанський,болотний...
І зараз у нас під ногами плутаються
покидьки з 5 колони...всіх пересадимо-
перестріляємо...
А ти вчи мову...
свинарчуки... А де карни справи на 1. Резніка, 2. Олександра Старух 3. Злата Некрасова 4. Щербина 5. Куртєв 6. єрмак, 7. безугла і т.д. - НЕМАЄ
Як живеться на вілі в Америці? Про STARLINK від Пентагона для ЗСУ не чула?
Займаєшся передвиборчою агітацією? Ні. Марную час на спілкування з істотою, яка ненавидить Україну, бо вона досі в захваті від влади, яка так несамовито краде під час війни.