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Правительство утвердило план мер по оптимизации пограничного пространства, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

шмигаль

Сегодня, 27 декабря, правительство Украины утвердило план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем формировать максимально удобное пограничное пространство. Утвердили план мер по реализации Стратегии интегрированного управления границами", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.

Премьер уточнил, что речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместном контроле на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многом другом.

"Все это позволит избежать очередей на границах и ускорить движение товаров", - добавил глава правительства.

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Топ комментарии
+3
Йб..й Кабздон. То вони усі сьогодні повбивалися тим планом😆
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27.12.2023 19:51
+2
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27.12.2023 19:55
+2
Винищувачі F-16 ймовірно вже в Україні - Newsweek
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27.12.2023 20:03
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Йб..й Кабздон. То вони усі сьогодні повбивалися тим планом😆
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27.12.2023 19:51 Ответить
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27.12.2023 19:55 Ответить
Не підпускати рабів за 5 км до кордону - це стратегії?
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27.12.2023 19:57 Ответить
і через кожні 1000 метрів поставлять блок пост, щоб ніякий шпіон через західні кордони не потрапив до неньки)
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27.12.2023 20:10 Ответить
Й саме цікаве, на оце людей вистачає, навіть тцк підключати не треба - родичі, знайомі й інші "потрібні" люди бігом біжуть на цю дуже почесну й відповідальну роботу.
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27.12.2023 23:11 Ответить
Винищувачі F-16 ймовірно вже в Україні - Newsweek
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27.12.2023 20:03 Ответить
Мені постійно спадає на думку стіна
сені....чому її не добудували?
Кожен приходить до влади з обіцянками,
а потім думають,що у народа коротка
пам'ять...І той,хто прийшов,брудом
обоивають минулі...люди добрі,майте
Бога в животі.У кожного рильце в пушку...
Де найти того ідеального?
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27.12.2023 20:06 Ответить
иди смотри 95 квартал
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27.12.2023 20:21 Ответить
специальное объяснение для детей природы: танку заборы как зЕпредателям Конституция и твои права. А кто разминировал перешейки, развёл войска и разоружал ВСУ?
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27.12.2023 21:14 Ответить
Дуже багато запитань,взрослый детіна..
ЗСУ розбереться...чому Херсон обороняли пару десятків хлопців-теробороновців..
яких орки розстріляли...
Україна переможе,але між нами завжди
були запроданці,з часів Мазепи...бо
сусід у нас мокшанський,болотний...
І зараз у нас під ногами плутаються
покидьки з 5 колони...всіх пересадимо-
перестріляємо...
А ти вчи мову...
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27.12.2023 21:27 Ответить
Дивно від істоти, яка не володіє мовою, чути заклики щодо опанування мови .
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27.12.2023 23:06 Ответить
А ще роттердам+ А де рішення по карній справі подконтрольного татарову суду? - НЕМАЄ
свинарчуки... А де карни справи на 1. Резніка, 2. Олександра Старух 3. Злата Некрасова 4. Щербина 5. Куртєв 6. єрмак, 7. безугла і т.д. - НЕМАЄ
Як живеться на вілі в Америці? Про STARLINK від Пентагона для ЗСУ не чула?
Займаєшся передвиборчою агітацією? Ні. Марную час на спілкування з істотою, яка ненавидить Україну, бо вона досі в захваті від влади, яка так несамовито краде під час війни.
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27.12.2023 22:56 Ответить
Решили сократить границы пропорционально оккупированным? Тут я верю.
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27.12.2023 20:20 Ответить
Роздуплилися особи на посадах з 2019 року!!
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27.12.2023 21:03 Ответить
очередной распил "ЄКордон"
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27.12.2023 21:10 Ответить
 
 