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Игнат (525) F-16 (303)

Спикер Воздушных сил Игнат опроверг заявление о пребывании F-16 в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз призвал телеграм-каналы не распространять недостоверную информацию о пребывании F-16 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов.

Это большой шанс для хайпа наших телеграм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию", - написал он.

Игнат подчеркнул, что этот материал "высосан из пальца" и возмутился: "Зачем тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Успокойтейсь!", - написал он.

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Топ комментарии
+12
Пане Ігнат, ви обов'язково не забудьте попередити рашистів, що F-16 вже в Україні ! Щоб часом "не скомпромітувати" блохерів і медія !!
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27.12.2023 21:38
+9
Воює Ягнат завсято, не жаліє себе-на тєлєфронті😆
23-разовий марахфонєц.
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27.12.2023 21:48
+8
Newsweek - это вам ,пан Игнат
Не анонимные Телеграм каналы
У нас по анонимным Телеграм каналам есть большой спец
Фамилия Зеленский
Не знаете такого?
Маленький
Небритый
Гнусавит
Все время в мятом ходит
И все время врет....
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27.12.2023 21:58
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А як же так? Кацапи ж на днях хвалилися, що точними ударами аж шість штук під Одесою знищили і навіть зробили в фотошопі якесь недолуге фото.
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27.12.2023 21:38 Ответить
то ніби фото...аеродрому в Криму з авіацією самих рашистів
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27.12.2023 22:57 Ответить
Не знаю, звідки саме, але точно якийсь зліплений фотошопом фейк.
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27.12.2023 22:58 Ответить
Пане Ігнат, ви обов'язково не забудьте попередити рашистів, що F-16 вже в Україні ! Щоб часом "не скомпромітувати" блохерів і медія !!
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27.12.2023 21:38 Ответить
Партнери відзвітують.ісв Нью Йорк таймз та інші кацапські помийки
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27.12.2023 21:47 Ответить
Кацапи брешуть , як якісь неземні істоти на землі ,
не вірте , клятим москалям ніколи 🤬
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27.12.2023 21:41 Ответить
Прям спікер...
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27.12.2023 21:42 Ответить
йому б або кулінарний блог відкрити, або в ютюбі, як "зємляночнік" зарегитись )))) нарід дурєє з цих тем. там би він і в тєме був і дуже впопулярний ))
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27.12.2023 21:44 Ответить
То все гуси..
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27.12.2023 21:45 Ответить
Незнаю що там за літаки, але разів дванадцять щось пролітало. І це не на передку.
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27.12.2023 21:47 Ответить
Це літаючі тарілки "Чужих" з Альфа Центавра.
Ви передивились 20століття Фокс і Спілберга.Дивіться щось легке:"Дільничий з ДВРЗ." наприклад...
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27.12.2023 23:07 Ответить
Воює Ягнат завсято, не жаліє себе-на тєлєфронті😆
23-разовий марахфонєц.
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27.12.2023 21:48 Ответить
Newsweek - это вам ,пан Игнат
Не анонимные Телеграм каналы
У нас по анонимным Телеграм каналам есть большой спец
Фамилия Зеленский
Не знаете такого?
Маленький
Небритый
Гнусавит
Все время в мятом ходит
И все время врет....
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27.12.2023 21:58 Ответить
Глава гильдии воров "Шапито-95" не врет, а стремится дезинформировать противника. А кто его противник? Это уже другой вопрос.
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27.12.2023 22:03 Ответить
Вангую, Зеленский буде поздоровляти 31 грудня на фоні Ф-16 пафосно.
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27.12.2023 21:59 Ответить
Напевно знову в кабіну залізе...стерх хренів
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28.12.2023 05:41 Ответить
Вони, традиційно, базуються на аеродромі міста Ненацька. З ненацька і прилітять, кли потрібно буде.
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27.12.2023 22:01 Ответить
Чи можливо не всупереч всіх наших законів та міжнародного права найняти закордонних військових пілотів асів з бойовим досвідом для участі на F-16 ? Це мабуть питання до наших можновладців. Можна було б суттєво збільшити кількість літаків у бойових діях та патрулюванні повітряного простору у захисті проти ворожих ракет та важких дронів запуск яких кацапи будуть тільки збільшувати. Якщо у нас приймають участь на фронті добровольці із різних дружніх країн то чому б не заохотити на добрій фінансовій основі пару сотень льотчиків асів зі всього цивілізованого світу.
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27.12.2023 22:08 Ответить
Але тоді війна може швидше закінчитись, а тибрити як?
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28.12.2023 05:43 Ответить
От на біса ці спростування? Для кого?
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27.12.2023 22:08 Ответить
Я б теж ніяких спростувань не робив би. Нехай кацапи вірять, що в нас уже є Ф16, і тому нехай зменшують свої бомбардування КАБами: комусь із нашої піхоти це збереже життя
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27.12.2023 22:41 Ответить
Мене дивує їхня балакучість у питаннях, де найліпше мовчати. Взагалі.

Є, нема, коли буде... Нехай кацапня, як вони ******* казати, "чєшєт_рєпу".

Хоча, з такою кількістю "кротів", яких ліпше називати щурами, мабуть кацапня знає про все докладно.

баканов зробив свою справу. татаров-портнов також не байдикували.
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27.12.2023 23:32 Ответить
Не раз говорив - маючи таких гекспердів, бльохерів від влади і шпигунів не потрібно...
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28.12.2023 05:46 Ответить
Можно звичайно об'ясняти літакопад, патріотом, який перевозять то з під Одесси, то на Маріупольський напрямок, але може все таки не петріот це все зробив
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27.12.2023 22:10 Ответить
Так то не ф-16 были, а ф-35 😬
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27.12.2023 22:14 Ответить
Шесть литакив? Было ж пять - три, потом еще пара.
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27.12.2023 22:15 Ответить
ігната треба хоча б на тиждень відірвати від теплого місця та кинути и Авдіїївку порахувати наші гелікоптери та сушки... переставби пиз*діти
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27.12.2023 22:15 Ответить
Колись, під час арабо-ізраїльської війни, прем'єр - міністр Ізраїлю Голда Меєр заявила, що у Ізраїль немає ядерної зброї, але якщо знадобиться то ми її використаємо.
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27.12.2023 22:22 Ответить
...було таке
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28.12.2023 05:47 Ответить
Сказало б вже«це секретна інформація»,так ні,треба все детально.Де навчаються,скільки,назвіть ще поіменно пілотів.
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28.12.2023 05:12 Ответить
І хто Ігната за язик тягне, а треба було йому додати ще шість-вісім f-22, нехай орки окропом ссуться
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28.12.2023 13:18 Ответить
 
 