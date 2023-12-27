Спикер Воздушных сил Игнат опроверг заявление о пребывании F-16 в Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз призвал телеграм-каналы не распространять недостоверную информацию о пребывании F-16 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов.

Это большой шанс для хайпа наших телеграм-каналов и различных медиа, которым плевать на собственную репутацию", - написал он.

Игнат подчеркнул, что этот материал "высосан из пальца" и возмутился: "Зачем тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Успокойтейсь!", - написал он.

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