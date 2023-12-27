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Игнат (525) F-16 (303)

Имеем грандиозные планы, - Игнат об использовании F-16

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

У Украины есть грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Самолеты имеют широкий спектр вооружений, благодаря чему их можно применять на том или ином отрезке фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.

По его данным, благодаря многофункциональности американского истребителя, его можно использовать для нескольких нужд. В частности для: ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружений, которые можно применять на том или ином отрезке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: Украина имеет на вооружении два типа западных ракет, способных уничтожать вражеские корабли, - Игнат
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Топ комментарии
+20
Турецкая пословица.
"Если клоун переезжает жить в дворец, от этого он не становится мудрым и образованным царем. Это дворец становится цирком".
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27.12.2023 19:26
+16
А давайте не будемо про планы. Краще про результаты. Плани вони с-ка, не завжди сбуваються.
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27.12.2023 19:23
+14
Ми вже одні плани на контрнаступ цього літа мали - угробили тисячі Воїнів а "віз і нині там"!!!
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27.12.2023 19:20
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У кацапів і підкацапників підгорає
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27.12.2023 19:49 Ответить
18 шт уже в Украине
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27.12.2023 19:51 Ответить
Плюс 180 макетів. Повнорозмірних. З усілякими фічами для недовірливих ждунів.
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27.12.2023 20:06 Ответить
Прочитав шо тут пишуть. Склалось враження шо тут 95 % лаптеногих.
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27.12.2023 19:53 Ответить
Дивитися ширше. Український контрнаступ не провалився - і ось чому

https://war.obozrevatel.com/ukr/divitisya-shirshe-ukrainskij-kontrnastup-ne-provalivsya-i-os-chomu.htm?_gl=1*14ylygp*_ga*ODgxNDM2NDYzLjE2Nzg1MzMyNTI.*_ga_JBX3X27G7H*MTcwMzY5OTYzNS43MzIuMS4xNzAzNjk5NzU5LjYwLjAuMA..
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27.12.2023 19:58 Ответить
Наче Ігнат нещодавно пиз*ів що F-16 вже не допоможуть... Може Ігнат вже занадто засмоктав зеленого прутня?
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27.12.2023 20:41 Ответить
...теж варіант
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28.12.2023 06:02 Ответить
Плани....плани... В якої модифікації будуть F16...?50й 70й?. Тоді і поговоримо..
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27.12.2023 21:22 Ответить
Гнату треба або хрест зняти, або труси натягнути - кілька днів тому він патякав, що F-16 не дуже й допоможуть і ледь не нах вони не треба.
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27.12.2023 22:13 Ответить
Ігнат вже діле шкіру невбитого ведмедя. А начебто серйозний чоловік...
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28.12.2023 01:00 Ответить
А "плани" потрібно з трьох екземплярах-один безмозглій, щоб заткнулась, другий для внутрішнього користування, а на третій...ну, покупець найдеться. "Хочеш розсмішити Бога -розкажи йому про свої плани"
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28.12.2023 06:00 Ответить
...не надо так громко орать...Чем меньше знаешь,лучше спишь...Есть или нету,один Бог знает.. мокши первые его встретят....
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28.12.2023 09:51 Ответить
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