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Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС, - Воздушные силы (обновлено)

ракети

В ряде центральных, восточных и южных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Следуйте в укрытие!" – говорится в сообщении.

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6.48 - Крылатые ракеты летят через Сумщину в направлении Полтавщины. Также крылатые ракеты через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

6.59 - В Харькове раздаются звуки взрывов, сообщает Суспільне.

7.08 – в Днепре прогремели взрывы.

7.27 – взрывы в Запорожье.

7.29 – ракеты на Киев.

7.36 – крылатые ракеты в направлении Днепра.

7.40 - Ракеты через Виннитчину в северо-западном направлении.

7.44 – взрывы прогремели в Одессе.

Автор: 

ракеты (3567) Воздушные силы (2285)


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Нічого. Завтра мільйони дронів зєлємскава будуть мститися 👍
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29.12.2023 06:46 Ответить
При Украинской власти ракеты Гром-2 (Сапсан) уже 24.02.2022 утром раздолбали бы центр мааацквы. Но парашная власть за 3 года перед этим вкатала их в асфальт по заданию Ху#ла.
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29.12.2023 07:06 Ответить
А що залишається українцям? Ховатися під асфальт, на який витратив всі оборонні гроші Херпіду і відбиватися марафоном. Закатав би всі гроші в асфальт Порошенко, так дебіли 73% вили б зі сходу до заходу і з півдня до півночі, а так мовчать, як набрали в рот лайна.
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29.12.2023 08:50 Ответить
От якби ще ці їхні ТУ захерачити всі до одного.
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29.12.2023 14:14 Ответить
 
 