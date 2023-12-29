Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС, - Воздушные силы (обновлено)
В ряде центральных, восточных и южных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Следуйте в укрытие!" – говорится в сообщении.
6.48 - Крылатые ракеты летят через Сумщину в направлении Полтавщины. Также крылатые ракеты через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
6.59 - В Харькове раздаются звуки взрывов, сообщает Суспільне.
7.08 – в Днепре прогремели взрывы.
7.27 – взрывы в Запорожье.
7.29 – ракеты на Киев.
7.36 – крылатые ракеты в направлении Днепра.
7.40 - Ракеты через Виннитчину в северо-западном направлении.
7.44 – взрывы прогремели в Одессе.
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