УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини
13 926 4

Зафіксовані пуски ракет з Ту-95МС, - Повітряні сили (оновлено)

ракети

У низці центральних, східних та південних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали у низці областей

6.48 - Крилаті ракети летять через Сумщину в напрямку Полтавщини. Також крилаті ракети через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

6.59 - У Харкові лунають звуки вибухів, повідомляє Суспільне

7.08 - у Дніпрі пролунали вибухи.

7.27 - вибухи у Запоріжжі.

7.29 - ракети на Київ.

7.36 - крилаті ракети у напрямку Дніпра.

7.40 - Ракети через Вінниччину в північно-західному напрямку.

7.44 - вибухи пролунали в Одесі.

Автор: 

ракети (4021) Повітряні сили (2625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого. Завтра мільйони дронів зєлємскава будуть мститися 👍
показати весь коментар
29.12.2023 06:46 Відповісти
При Украинской власти ракеты Гром-2 (Сапсан) уже 24.02.2022 утром раздолбали бы центр мааацквы. Но парашная власть за 3 года перед этим вкатала их в асфальт по заданию Ху#ла.
показати весь коментар
29.12.2023 07:06 Відповісти
А що залишається українцям? Ховатися під асфальт, на який витратив всі оборонні гроші Херпіду і відбиватися марафоном. Закатав би всі гроші в асфальт Порошенко, так дебіли 73% вили б зі сходу до заходу і з півдня до півночі, а так мовчать, як набрали в рот лайна.
показати весь коментар
29.12.2023 08:50 Відповісти
От якби ще ці їхні ТУ захерачити всі до одного.
показати весь коментар
29.12.2023 14:14 Відповісти
 
 