Зафіксовані пуски ракет з Ту-95МС, - Повітряні сили (оновлено)

У низці центральних, східних та південних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться в повідомленні.

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6.48 - Крилаті ракети летять через Сумщину в напрямку Полтавщини. Також крилаті ракети через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

6.59 - У Харкові лунають звуки вибухів, повідомляє Суспільне.

7.08 - у Дніпрі пролунали вибухи.

7.27 - вибухи у Запоріжжі.

7.29 - ракети на Київ.

7.36 - крилаті ракети у напрямку Дніпра.

7.40 - Ракети через Вінниччину в північно-західному напрямку.

7.44 - вибухи пролунали в Одесі.