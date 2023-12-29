Зафіксовані пуски ракет з Ту-95МС, - Повітряні сили (оновлено)
У низці центральних, східних та південних областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться в повідомленні.
6.48 - Крилаті ракети летять через Сумщину в напрямку Полтавщини. Також крилаті ракети через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.
6.59 - У Харкові лунають звуки вибухів, повідомляє Суспільне.
7.08 - у Дніпрі пролунали вибухи.
7.27 - вибухи у Запоріжжі.
7.29 - ракети на Київ.
7.36 - крилаті ракети у напрямку Дніпра.
7.40 - Ракети через Вінниччину в північно-західному напрямку.
7.44 - вибухи пролунали в Одесі.
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