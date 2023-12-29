Росія завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали у низці областей
Звечора 28 грудня російські загарбники запустили "шахеди", рано вранці 29 грудня атакували ракетами. Вибухи пролунали у Львові, Харкові, Черкасах та Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Російські загарбники ввечері 28 грудня атакували Україну "шахедами", запущених військами РФ з північного та південного напрямків.
Близько 3 години ночі Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у західних областях.
О 4 ранку у східних областях оголошено ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини. З Бєлгородської області росіяни обстріляли Харків.
Топ коментарі
+11 ПравдаЛюбка
показати весь коментар29.12.2023 06:10
+6 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар29.12.2023 06:32
+6 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар29.12.2023 07:18
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бо непонятно, від слова опше, хто цим має займатись в україні...не кулєба же ж
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
немає ні мільйона дронів, не з.явилось навіть 26000...