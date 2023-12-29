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Новини
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Росія завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали у низці областей

ракета,шахед

Звечора 28 грудня російські загарбники запустили "шахеди", рано вранці 29 грудня атакували ракетами. Вибухи пролунали у Львові, Харкові, Черкасах та Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники ввечері 28 грудня атакували Україну "шахедами", запущених військами РФ з північного та південного напрямків. 

Близько 3 години ночі Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у західних областях.

О 4 ранку у східних областях оголошено ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини. З Бєлгородської області росіяни обстріляли Харків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує "шахедами" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4144) крилаті ракети (1072) ракети (4021) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+11
Щоб вас суки кацапські всих розірвало на клаптики!
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29.12.2023 06:10
+6
Абиделись за "Новочеркасск" . Так на абиженых буй кладут.
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29.12.2023 06:32
+6
то коли вже буде відповідь..
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
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29.12.2023 07:18
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Щоб вас суки кацапські всих розірвало на клаптики!
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29.12.2023 06:10 Відповісти
Абиделись за "Новочеркасск" . Так на абиженых буй кладут.
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29.12.2023 06:32 Відповісти
саме час малюку, сбу, гру, буданову і мінцифри федорову потужно відповісти, як і обіцяли...
бо непонятно, від слова опше, хто цим має займатись в україні...не кулєба же ж
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29.12.2023 09:12 Відповісти
то коли вже буде відповідь..
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
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29.12.2023 07:18 Відповісти
Відповідь з чарівної палки? Чи з лампи Алладіна?
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29.12.2023 07:30 Відповісти
Змульйона дронів.
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29.12.2023 08:04 Відповісти
Комбінована відповідь від України це асфальт, плитка та стадіони з музеями.
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29.12.2023 08:15 Відповісти
це були кошти громад. міст, отг...але зараз і їх у них забрали непонятно на що...асфальту. плиток, стадіонів немає. але що на них з.явилось ніхто не скаже...
немає ні мільйона дронів, не з.явилось навіть 26000...
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29.12.2023 09:21 Відповісти
Чого воно ще й підвива, як летить?
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29.12.2023 07:35 Відповісти
чув?...бо нікому знищити на дальніх підступах
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29.12.2023 09:23 Відповісти
 
 