Росія завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали у низці областей

Звечора 28 грудня російські загарбники запустили "шахеди", рано вранці 29 грудня атакували ракетами. Вибухи пролунали у Львові, Харкові, Черкасах та Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники ввечері 28 грудня атакували Україну "шахедами", запущених військами РФ з північного та південного напрямків.

Близько 3 години ночі Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у західних областях.

О 4 ранку у східних областях оголошено ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Полтавщини. З Бєлгородської області росіяни обстріляли Харків.

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