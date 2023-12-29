Россия нанесла комбинированный удар по Украине, взрывы прогремели в ряде областей
Вечером 28 декабря российские захватчики запустили "шахеды", ранним утром 29 декабря атаковали ракетами. Взрывы раздались во Львове, Харькове, Черкассах и Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Российские захватчики вечером 28 декабря атаковали Украину "шахедами", запущенными войсками РФ по северному и южному направлениям.
Около 3 часов ночи Воздушные силы объявили воздушную тревогу в западных областях.
В 4 утра в восточных областях объявлена ракетная опасность. Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины. Из Белгородской области россияне обстреляли Харьков.
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+11 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий29.12.2023 06:10
+6 Психіатрична Лікарня 2
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+6 евгений коноваленко #556652
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бо непонятно, від слова опше, хто цим має займатись в україні...не кулєба же ж
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
немає ні мільйона дронів, не з.явилось навіть 26000...