РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10992 посетителя онлайн
Новости
7 480 13

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, взрывы прогремели в ряде областей

ракета,шахед

Вечером 28 декабря российские захватчики запустили "шахеды", ранним утром 29 декабря атаковали ракетами. Взрывы раздались во Львове, Харькове, Черкассах и Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики вечером 28 декабря атаковали Украину "шахедами", запущенными войсками РФ по северному и южному направлениям.

Около 3 часов ночи Воздушные силы объявили воздушную тревогу в западных областях.

В 4 утра в восточных областях объявлена ракетная опасность. Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Полтавщины. Из Белгородской области россияне обстреляли Харьков.

Читайте также: В Киеве прогремели повторные взрывы, в двух районах - падение обломков, 5 пострадавших (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3580) крылатые ракеты (879) ракеты (3567) Воздушные силы (2285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Щоб вас суки кацапські всих розірвало на клаптики!
показать весь комментарий
29.12.2023 06:10
+6
Абиделись за "Новочеркасск" . Так на абиженых буй кладут.
показать весь комментарий
29.12.2023 06:32
+6
то коли вже буде відповідь..
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
показать весь комментарий
29.12.2023 07:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб вас суки кацапські всих розірвало на клаптики!
показать весь комментарий
29.12.2023 06:10 Ответить
Абиделись за "Новочеркасск" . Так на абиженых буй кладут.
показать весь комментарий
29.12.2023 06:32 Ответить
саме час малюку, сбу, гру, буданову і мінцифри федорову потужно відповісти, як і обіцяли...
бо непонятно, від слова опше, хто цим має займатись в україні...не кулєба же ж
показать весь комментарий
29.12.2023 09:12 Ответить
то коли вже буде відповідь..
за один вибух у нас десяток в москві!!!
тільки так може скінчитись війна..
Чи "главноє нє стрілять"??
показать весь комментарий
29.12.2023 07:18 Ответить
Відповідь з чарівної палки? Чи з лампи Алладіна?
показать весь комментарий
29.12.2023 07:30 Ответить
Змульйона дронів.
показать весь комментарий
29.12.2023 08:04 Ответить
Комбінована відповідь від України це асфальт, плитка та стадіони з музеями.
показать весь комментарий
29.12.2023 08:15 Ответить
це були кошти громад. міст, отг...але зараз і їх у них забрали непонятно на що...асфальту. плиток, стадіонів немає. але що на них з.явилось ніхто не скаже...
немає ні мільйона дронів, не з.явилось навіть 26000...
показать весь комментарий
29.12.2023 09:21 Ответить
Чого воно ще й підвива, як летить?
показать весь комментарий
29.12.2023 07:35 Ответить
чув?...бо нікому знищити на дальніх підступах
показать весь комментарий
29.12.2023 09:23 Ответить
 
 