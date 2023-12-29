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Утром россияне нанесли ракетный удар по Конотопу

вибух

Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Читайте: Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС, - Воздушные силы (оновлено)

Автор: 

Конотоп (122) ракеты (3567) Сумская область (3106) Воздушные силы (2285)


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свинособаки..
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29.12.2023 08:18 Ответить
І це ще м'яко сказано...
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29.12.2023 08:44 Ответить
ааа.....
сукі!
"Буде тобі, враже, так, як відьма скаже"
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29.12.2023 09:12 Ответить
Цікаво як на все це дивляться республіканці з Трампом,який сказав що vladimir is good boy
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29.12.2023 09:37 Ответить
 
 