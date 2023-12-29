Утром россияне нанесли ракетный удар по Конотопу

Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

На месте работают все необходимые службы. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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