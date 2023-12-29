Зранку росіяни завдали ракетного удару по Конотопу

Ворог завдав, попередньо, ракетного удару по Конотопу.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.

На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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