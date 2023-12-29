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Новини
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Зранку росіяни завдали ракетного удару по Конотопу

вибух

Ворог завдав, попередньо, ракетного удару по Конотопу.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.

На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала комбінованого удару по Україні, вибухи пролунали у низці областей

Автор: 

Конотоп (109) ракети (4021) Сумська область (3655) Повітряні сили (2625)


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свинособаки..
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29.12.2023 08:18 Відповісти
І це ще м'яко сказано...
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29.12.2023 08:44 Відповісти
ааа.....
сукі!
"Буде тобі, враже, так, як відьма скаже"
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29.12.2023 09:12 Відповісти
Цікаво як на все це дивляться республіканці з Трампом,який сказав що vladimir is good boy
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29.12.2023 09:37 Відповісти
 
 