Зранку росіяни завдали ракетного удару по Конотопу
Ворог завдав, попередньо, ракетного удару по Конотопу.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.
На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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сукі!
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