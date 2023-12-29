Харьков снова под обстрелом - второй раз за утро
Российские оккупанты снова наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков снова под обстрелом - второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - говорится в сообщении.
Также Терехов сообщил, что утром Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. В настоящее время известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта.
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Никаких ракет и дронов ждать не приходится.
тому Украiну продовжують руйнувати.