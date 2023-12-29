Харьков снова под обстрелом - второй раз за утро

Российские оккупанты снова наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова под обстрелом - второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - говорится в сообщении.

Также Терехов сообщил, что утром Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. В настоящее время известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта.

Смотрите также: Последствия ракетного удара по Харькову. ФОТОрепортаж