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Харьков снова под обстрелом - второй раз за утро

харків

Российские оккупанты снова наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова под обстрелом - второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - говорится в сообщении.

Также Терехов сообщил, что утром Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. В настоящее время известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта.

Смотрите также: Последствия ракетного удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27071) ракеты (3567) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+12
Где все эти дальние дроны, про которые власть так рассказывала ? Где обещания бубы бить в ответ по энергетической инфраструктуре ? Ракеты на 500 км где ? Скоро уже 3-й год войны пойдет. Это что, требования Запада как одно из условий получения денег (которые перестали давать) ? Терпеть и не отвечать ? Или это собственный ********** власти ?
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29.12.2023 07:19
+9
А чего в ответ не ****** Белгород ? Байден ссыкун не разрешает ? Так не похер ли на его не разрешания ? Денег от него все равно нет.
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29.12.2023 07:14
+8
Или вы ждете, что вам еще и ракеты волонтеры проспонсируют ? Пока вы западное бабло распиливаете ?
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29.12.2023 07:21
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А чего в ответ не ****** Белгород ? Байден ссыкун не разрешает ? Так не похер ли на его не разрешания ? Денег от него все равно нет.
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29.12.2023 07:14 Ответить
Байдену по****й на Блетгород, він так і сказав - берете свою зброю і х***е нею, куди хочете. Але влада за підтримки 73% кретиноїдів, обрала асфальт, телемарафон та яйця по 17 замість зброї. Які претензії до Байдена?
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29.12.2023 08:52 Ответить
Близько стоїть, чому б і не обстріляти, уроди! Це теж денацифікації і демілітаризація? От же ж дав Господь сусідів, коли вже ті місця, звідки прилітає, ***********.
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29.12.2023 07:15 Ответить
Где все эти дальние дроны, про которые власть так рассказывала ? Где обещания бубы бить в ответ по энергетической инфраструктуре ? Ракеты на 500 км где ? Скоро уже 3-й год войны пойдет. Это что, требования Запада как одно из условий получения денег (которые перестали давать) ? Терпеть и не отвечать ? Или это собственный ********** власти ?
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29.12.2023 07:19 Ответить
Или вы ждете, что вам еще и ракеты волонтеры проспонсируют ? Пока вы западное бабло распиливаете ?
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29.12.2023 07:21 Ответить
Они специалисты разговорного жанра.
Никаких ракет и дронов ждать не приходится.
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29.12.2023 08:16 Ответить
Ви ще вірите обіцянкам зеленої буби?
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29.12.2023 08:43 Ответить
Незабаром буде доповідь Комишина про промислове виробництво.
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29.12.2023 07:22 Ответить
В ответ врагу на украинских базарах табаком промышляют аж гай шумит.
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29.12.2023 07:33 Ответить
Путiнському агенту Зелупському та його куратору Дерьмаку неможно у вiдповiдь наносити удари по своiх в рф ,
тому Украiну продовжують руйнувати.
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29.12.2023 07:50 Ответить
 
 