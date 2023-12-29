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Новини
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Харків знову під обстрілом - вдруге за ранок

харків

Російські окупанти знову завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - йдеться в повідомленні.

Також Терехов повідомив, що зранку Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На цей час відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Харків ракетами Х-22 та С-300, пролунало не менше 6 вибухів

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021) Харків (5581)


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Топ коментарі
+12
Где все эти дальние дроны, про которые власть так рассказывала ? Где обещания бубы бить в ответ по энергетической инфраструктуре ? Ракеты на 500 км где ? Скоро уже 3-й год войны пойдет. Это что, требования Запада как одно из условий получения денег (которые перестали давать) ? Терпеть и не отвечать ? Или это собственный ********** власти ?
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29.12.2023 07:19
+9
А чего в ответ не ****** Белгород ? Байден ссыкун не разрешает ? Так не похер ли на его не разрешания ? Денег от него все равно нет.
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29.12.2023 07:14
+8
Или вы ждете, что вам еще и ракеты волонтеры проспонсируют ? Пока вы западное бабло распиливаете ?
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29.12.2023 07:21
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А чего в ответ не ****** Белгород ? Байден ссыкун не разрешает ? Так не похер ли на его не разрешания ? Денег от него все равно нет.
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29.12.2023 07:14 Відповісти
Байдену по****й на Блетгород, він так і сказав - берете свою зброю і х***е нею, куди хочете. Але влада за підтримки 73% кретиноїдів, обрала асфальт, телемарафон та яйця по 17 замість зброї. Які претензії до Байдена?
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29.12.2023 08:52 Відповісти
Близько стоїть, чому б і не обстріляти, уроди! Це теж денацифікації і демілітаризація? От же ж дав Господь сусідів, коли вже ті місця, звідки прилітає, ***********.
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29.12.2023 07:15 Відповісти
Где все эти дальние дроны, про которые власть так рассказывала ? Где обещания бубы бить в ответ по энергетической инфраструктуре ? Ракеты на 500 км где ? Скоро уже 3-й год войны пойдет. Это что, требования Запада как одно из условий получения денег (которые перестали давать) ? Терпеть и не отвечать ? Или это собственный ********** власти ?
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29.12.2023 07:19 Відповісти
Или вы ждете, что вам еще и ракеты волонтеры проспонсируют ? Пока вы западное бабло распиливаете ?
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29.12.2023 07:21 Відповісти
Они специалисты разговорного жанра.
Никаких ракет и дронов ждать не приходится.
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29.12.2023 08:16 Відповісти
Ви ще вірите обіцянкам зеленої буби?
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29.12.2023 08:43 Відповісти
Незабаром буде доповідь Комишина про промислове виробництво.
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29.12.2023 07:22 Відповісти
В ответ врагу на украинских базарах табаком промышляют аж гай шумит.
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29.12.2023 07:33 Відповісти
Путiнському агенту Зелупському та його куратору Дерьмаку неможно у вiдповiдь наносити удари по своiх в рф ,
тому Украiну продовжують руйнувати.
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29.12.2023 07:50 Відповісти
 
 