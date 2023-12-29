Харків знову під обстрілом - вдруге за ранок

Російські окупанти знову завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - йдеться в повідомленні.

Також Терехов повідомив, що зранку Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На цей час відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Харків ракетами Х-22 та С-300, пролунало не менше 6 вибухів