Харків знову під обстрілом - вдруге за ранок
Російські окупанти знову завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - йдеться в повідомленні.
Також Терехов повідомив, що зранку Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22. На цей час відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту,
Топ коментарі
+12 Маладой кракодил #528993
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Никаких ракет и дронов ждать не приходится.
тому Украiну продовжують руйнувати.