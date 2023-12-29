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В Киеве и области раздаются взрывы

вибух

Утром 29 декабря на Киевщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские захватчики атакуют Украину ракетами. Около 7.30 в Киевской области прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в направлении Киева и области.

Также читайте: Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС, - Воздушные силы (оновлено)

Автор: 

взрыв (6734) Киевская область (4124) ракеты (3567) Воздушные силы (2285)


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Топ комментарии
+18
Бубочка по заданию ***** сделал все, что-бы у нас не было чем шандарахнуть по москве. При Порохе все это, я имею ввиду ракеты Гром2 и много чего другого, было разработано, Турчинов курировал все эти разработки. Разработано и испытано, надо было только не путаться бубе под ногами у умных дядь и профинансировать все это. Но найвелычнишый подумал что все это не кошерно а у него была мечта заглянуть в тухес ***** и вылизать его. В итоге ***** не допустило бубу к своему тухесу и не разрешило его вылизать, а мы остались без ракет.
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29.12.2023 08:02
+10
Анабой янсур
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29.12.2023 07:39
+10
Может пора уже перестать слушать западных ссыкунов, которые все равно зажимают помощь, и ******* по москве ? Ну, если есть чем. Должно же что- то быть в конце второго года войны ? Или не должно ?
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29.12.2023 07:46
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Анабой янсур
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29.12.2023 07:39 Ответить
Может пора уже перестать слушать западных ссыкунов, которые все равно зажимают помощь, и ******* по москве ? Ну, если есть чем. Должно же что- то быть в конце второго года войны ? Или не должно ?
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29.12.2023 07:46 Ответить
Да мать его так,по мЯскве,есть же ближе-Белгород,Курск, Липецк,Ростов...
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29.12.2023 07:48 Ответить
Асфальтом?
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29.12.2023 07:50 Ответить
Боєвим диванним пустозвонством...
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29.12.2023 07:51 Ответить
може боевым бубнявым с Банковой пустозвонством ?
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29.12.2023 07:52 Ответить
фуяльтом
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29.12.2023 07:51 Ответить
в раше 3 мильйона так званих українських заробітчан. Було б бажання, взорвали би рашу
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29.12.2023 07:50 Ответить
Там нема бажання, одни хатаскрайники. Один мне в чате все выхвалялся, что продал хату в Харькове и купил в воняющем серным говном Братске в ****** в сибири, и свалил из этой вашей Украины. Дибил.
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29.12.2023 07:55 Ответить
"моя хата с краю,перший ворога спиняю"-это настоящая козацкая прыказка,а не то,что вам потом придумали кацапы.
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29.12.2023 08:27 Ответить
Хз, у ********** з украiнської лiтератури у молодших класах було таке прислiв'я: "моя хата с краю, нiчого не знаю"
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29.12.2023 08:34 Ответить
В сесесере?
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29.12.2023 09:17 Ответить
Верховному Главнокомандующему некогда. Записывает очередной дубль новогоднего видосика, ну что бы все красиво получилось...
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29.12.2023 07:53 Ответить
Бубочка по заданию ***** сделал все, что-бы у нас не было чем шандарахнуть по москве. При Порохе все это, я имею ввиду ракеты Гром2 и много чего другого, было разработано, Турчинов курировал все эти разработки. Разработано и испытано, надо было только не путаться бубе под ногами у умных дядь и профинансировать все это. Но найвелычнишый подумал что все это не кошерно а у него была мечта заглянуть в тухес ***** и вылизать его. В итоге ***** не допустило бубу к своему тухесу и не разрешило его вылизать, а мы остались без ракет.
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29.12.2023 08:02 Ответить
Та навіщо вам, грамотним, сцикунська західна допомога, візьміть Володіни Боневтіка Херпіду Тряпкіна ракети і вдубасьте по самі помідори і не слухайте захід.
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29.12.2023 08:54 Ответить
Ага вже вйобували "Бобрами" по москві ,потовкли вікна в бізнес -центрі "москва-сіті" і на тому все закінчилось.
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29.12.2023 17:10 Ответить
Ну що там Європа,Америка? Уже святкують?! Канікули в них?
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29.12.2023 07:53 Ответить
А про Буковель, Кончу-Заспу, вілли в Монако і т.п. ви забули? Або зайдіть сьогодні увечері в продуктові магазини, якщо вас там не затопчуть натовпом, то теж побачите купу українців по простіше, що готуються святкувати. Чи це другоє?
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29.12.2023 08:56 Ответить
Нет,они думают как там дегенераты,которые обокрали свою армию,себя чувствуют.
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29.12.2023 09:40 Ответить
Якось відверто херово працюють ті санкції, якщо оце ще здатне нас обстрілювати. підари, бармалеї і рисоіди тупо клали з прибором на ті санкції, аж до самісінької сраки. Це ж треба так щоб увесь цивілізований світ виявився настільки некомпетентним у питанні війни. **** центр Європи, найбільша країна Європи , Боже боже
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29.12.2023 07:57 Ответить
Радянський союз 70 років під санкціями жив... І не вони його добили, а внутрішні чвари.
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29.12.2023 08:02 Ответить
Не жив совок 70 років під санкціями. Достатньо подивитися на рівень продажу совкової нафти у 70-80-х. Саме на ці роки припадає найбільш благополучніше життя совєтів
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29.12.2023 08:12 Ответить
"совок" добили декілька факторів й економічних,в наслідок санкцій в тому числі.
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29.12.2023 08:13 Ответить
Всього за 10 років (1930-1940) американці побудували в СРСР близько 1 500 заводів і фабрик, створили хімічну, авіаційну, електротехнічну, нафтову, гірничодобувну, вугільну, металургійну та іншу промисловість, найбільші в Європі заводи для виробництва автомобілів, тракторів, авіаційних двигунів і іншої продукції.
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29.12.2023 08:29 Ответить
Ваш СССР это проект Ротшильдов, всё наследие тоже,поэтому войны и злыдни для большинства,и сладкая жизнь для новых хозяев кошерных.
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29.12.2023 09:43 Ответить
А російська імперія чий проект?
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29.12.2023 09:47 Ответить
Монгольский.
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29.12.2023 10:11 Ответить
Так наш рідній український нарід і побудував російську імперію ,без його допомоги вона так би і залишилась московією на болотах.
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29.12.2023 17:15 Ответить
Можете скринить, Игорёк 🤡 Клоунашенков сегодня прокукарекает,об "уничтожении 1500 F-16" и кацапятина будет прыгать и "ссаться кипятком" от счастья в своих бараках- клоповниках.
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29.12.2023 07:58 Ответить
Ми могли б вже давно виробляти сотні ракет на місяць, однак сєріали і асфальт важливіші для клуонів, а ніж вибухи на мокшанських болотах.
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29.12.2023 08:09 Ответить
Озеро Вербне - кладуть плитку, цементну. А шулячка каже "цемєнта нє вістачяєт". Кличко теж в нокауті якомусь - кому ти ту красоту наводиш? Боєвим бурятам? Воно їм н@хєр не треба - насеруть на ту плитку і далі підуть. Отямтесь, мать вашу
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29.12.2023 08:30 Ответить
Чого Ви і такі, як Ви прицепилися до плитки? Беріть бюджетні гроші, які спеціально зкладені на озброєння та інші цілі міністерства оборони. Там грошей кури не клюють, навіть тупий резніков по своїй схемі перерахував на снаряди 43 мільярда в офшори і тишина. ні грошей, ні снарядів, ні резнікова. Також перераховано 40 мільярдів на дрони, і ні дронів ні грошей. А чого тільки варті яйця по 17 і літня форма по ціні зиньої із Турції та інше. А влада відшукала поводирів серед баранів і відволікає їх від реального "великого крадівництва", ведучи під мерії проти ялинок і проти брусчатки, знаючи, що нарід поведеться, бо 73% повелось же на кіно про Голобородьку?
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29.12.2023 08:59 Ответить
Зараз яйцелікій п/лідор нації Янетряпка як запише відосік про найподужнішу відповід на цю терористичну атаку
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29.12.2023 08:22 Ответить
Прямо як 24.02.22 - ракети, вибухи, чорний дим за вікном - шо, бл@дь, довий0бувались, глисти зелені? Вже нічим збивати рашистські ракети, бо не договороздатні - захід просить зробити одне, нє, самі с усамі, зробимо так, як радники нашіптують. Потім радники тіпа абдристовічя, виявляються агентами фсб. Хто ви там всі? Агенти фсб?
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29.12.2023 08:26 Ответить
Секта Хабад.
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29.12.2023 08:28 Ответить
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29.12.2023 08:34 Ответить
І що тут нового? Це ми вже все проходили… Це фашисти мстяться за БДК та літаки, мабуть плешивий гітлер останнє волосся з голови повисмикував, а в тувінського оленя роги відпали….
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29.12.2023 08:45 Ответить
Та який в біса - реквієм .? Нехай не триндять . Туману напускають , мовляв це - атвєтка за корабль , паєтаму укропи большє так не дєлайтє ..
 Вони ракети кілька місяців накопичували , якраз щоб під Новий Рік ними шмальнути . Русня помішана на датах . Те що масований обстріл не за горами - це було зрозуміло навіть дитині .
Психологія русні проста і передбачувана .
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29.12.2023 08:48 Ответить
Підозрюю що це тільки початок . І буде ще й 30 го і 31 .
Почали раніше бо накопичили ракет багато , а авіації для ще масовішої атаки - не вистачає . За один раз не впораються .
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29.12.2023 09:00 Ответить
Ну так пишуть що вилетіли всі 20 одразу . Не знаю чому так . Може ***** - поплавило .
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https://t.me/Ukraine_365News Украина 365 | Новости | Война |

ребята, в воздухе 9 бортов ТУ-95мс и 9 бортов ТУ-22М3

2 борта ТУ-22М3 в районе Воронежа

пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги

буду сообщать в случае пролёта ракет
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29.12.2023 09:16 Ответить
 
 