В Киеве и области раздаются взрывы

Утром 29 декабря на Киевщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские захватчики атакуют Украину ракетами. Около 7.30 в Киевской области прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в направлении Киева и области.

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