В Киеве и области раздаются взрывы
Утром 29 декабря на Киевщине прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские захватчики атакуют Украину ракетами. Около 7.30 в Киевской области прогремели взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.
"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в направлении Киева и области.
Топ комментарии
+18 Котяра Бегемот
показать весь комментарий29.12.2023 08:02
+10 Андрей Емельянов #582078
показать весь комментарий29.12.2023 07:39
+10 Маладой кракодил #528993
показать весь комментарий29.12.2023 07:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ракети кілька місяців накопичували , якраз щоб під Новий Рік ними шмальнути . Русня помішана на датах . Те що масований обстріл не за горами - це було зрозуміло навіть дитині .
Психологія русні проста і передбачувана .
Почали раніше бо накопичили ракет багато , а авіації для ще масовішої атаки - не вистачає . За один раз не впораються .
--------------------------------------------
https://t.me/Ukraine_365News Украина 365 | Новости | Война |
ребята, в воздухе 9 бортов ТУ-95мс и 9 бортов ТУ-22М3
2 борта ТУ-22М3 в районе Воронежа
пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги
буду сообщать в случае пролёта ракет