У Києві та області лунають вибухи
Зранку 29 грудня на Київщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські загарбники атакують Україну ракетами. Близько 7.30 на Київщині пролунали вибухи.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві.
" Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в дописі.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету у напрямку Києва та області.
Топ коментарі
+18 Котяра Бегемот
показати весь коментар29.12.2023 08:02
+10 Андрей Емельянов #582078
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+10 Маладой кракодил #528993
показати весь коментар29.12.2023 07:46
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Вони ракети кілька місяців накопичували , якраз щоб під Новий Рік ними шмальнути . Русня помішана на датах . Те що масований обстріл не за горами - це було зрозуміло навіть дитині .
Психологія русні проста і передбачувана .
Почали раніше бо накопичили ракет багато , а авіації для ще масовішої атаки - не вистачає . За один раз не впораються .
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ребята, в воздухе 9 бортов ТУ-95мс и 9 бортов ТУ-22М3
2 борта ТУ-22М3 в районе Воронежа
пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги
буду сообщать в случае пролёта ракет