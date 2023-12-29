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У Києві та області лунають вибухи

вибух

Зранку 29 грудня на Київщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські загарбники атакують Україну ракетами. Близько 7.30 на Київщині пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві.

" Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться  в дописі. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету у напрямку Києва та області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку росіяни завдали ракетного удару по Конотопу

Автор: 

вибух (4446) Київська область (4014) ракети (4021) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+18
Бубочка по заданию ***** сделал все, что-бы у нас не было чем шандарахнуть по москве. При Порохе все это, я имею ввиду ракеты Гром2 и много чего другого, было разработано, Турчинов курировал все эти разработки. Разработано и испытано, надо было только не путаться бубе под ногами у умных дядь и профинансировать все это. Но найвелычнишый подумал что все это не кошерно а у него была мечта заглянуть в тухес ***** и вылизать его. В итоге ***** не допустило бубу к своему тухесу и не разрешило его вылизать, а мы остались без ракет.
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29.12.2023 08:02
+10
Анабой янсур
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29.12.2023 07:39
+10
Может пора уже перестать слушать западных ссыкунов, которые все равно зажимают помощь, и ******* по москве ? Ну, если есть чем. Должно же что- то быть в конце второго года войны ? Или не должно ?
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29.12.2023 07:46
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Анабой янсур
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29.12.2023 07:39 Відповісти
Может пора уже перестать слушать западных ссыкунов, которые все равно зажимают помощь, и ******* по москве ? Ну, если есть чем. Должно же что- то быть в конце второго года войны ? Или не должно ?
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29.12.2023 07:46 Відповісти
Да мать его так,по мЯскве,есть же ближе-Белгород,Курск, Липецк,Ростов...
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29.12.2023 07:48 Відповісти
Асфальтом?
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29.12.2023 07:50 Відповісти
Боєвим диванним пустозвонством...
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29.12.2023 07:51 Відповісти
може боевым бубнявым с Банковой пустозвонством ?
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29.12.2023 07:52 Відповісти
фуяльтом
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29.12.2023 07:51 Відповісти
в раше 3 мильйона так званих українських заробітчан. Було б бажання, взорвали би рашу
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29.12.2023 07:50 Відповісти
Там нема бажання, одни хатаскрайники. Один мне в чате все выхвалялся, что продал хату в Харькове и купил в воняющем серным говном Братске в ****** в сибири, и свалил из этой вашей Украины. Дибил.
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29.12.2023 07:55 Відповісти
"моя хата с краю,перший ворога спиняю"-это настоящая козацкая прыказка,а не то,что вам потом придумали кацапы.
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29.12.2023 08:27 Відповісти
Хз, у ********** з украiнської лiтератури у молодших класах було таке прислiв'я: "моя хата с краю, нiчого не знаю"
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29.12.2023 08:34 Відповісти
В сесесере?
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29.12.2023 09:17 Відповісти
Верховному Главнокомандующему некогда. Записывает очередной дубль новогоднего видосика, ну что бы все красиво получилось...
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29.12.2023 07:53 Відповісти
Бубочка по заданию ***** сделал все, что-бы у нас не было чем шандарахнуть по москве. При Порохе все это, я имею ввиду ракеты Гром2 и много чего другого, было разработано, Турчинов курировал все эти разработки. Разработано и испытано, надо было только не путаться бубе под ногами у умных дядь и профинансировать все это. Но найвелычнишый подумал что все это не кошерно а у него была мечта заглянуть в тухес ***** и вылизать его. В итоге ***** не допустило бубу к своему тухесу и не разрешило его вылизать, а мы остались без ракет.
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29.12.2023 08:02 Відповісти
Та навіщо вам, грамотним, сцикунська західна допомога, візьміть Володіни Боневтіка Херпіду Тряпкіна ракети і вдубасьте по самі помідори і не слухайте захід.
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29.12.2023 08:54 Відповісти
Ага вже вйобували "Бобрами" по москві ,потовкли вікна в бізнес -центрі "москва-сіті" і на тому все закінчилось.
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29.12.2023 17:10 Відповісти
Ну що там Європа,Америка? Уже святкують?! Канікули в них?
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29.12.2023 07:53 Відповісти
А про Буковель, Кончу-Заспу, вілли в Монако і т.п. ви забули? Або зайдіть сьогодні увечері в продуктові магазини, якщо вас там не затопчуть натовпом, то теж побачите купу українців по простіше, що готуються святкувати. Чи це другоє?
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29.12.2023 08:56 Відповісти
Нет,они думают как там дегенераты,которые обокрали свою армию,себя чувствуют.
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29.12.2023 09:40 Відповісти
Якось відверто херово працюють ті санкції, якщо оце ще здатне нас обстрілювати. підари, бармалеї і рисоіди тупо клали з прибором на ті санкції, аж до самісінької сраки. Це ж треба так щоб увесь цивілізований світ виявився настільки некомпетентним у питанні війни. **** центр Європи, найбільша країна Європи , Боже боже
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29.12.2023 07:57 Відповісти
Радянський союз 70 років під санкціями жив... І не вони його добили, а внутрішні чвари.
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29.12.2023 08:02 Відповісти
Не жив совок 70 років під санкціями. Достатньо подивитися на рівень продажу совкової нафти у 70-80-х. Саме на ці роки припадає найбільш благополучніше життя совєтів
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29.12.2023 08:12 Відповісти
"совок" добили декілька факторів й економічних,в наслідок санкцій в тому числі.
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29.12.2023 08:13 Відповісти
Всього за 10 років (1930-1940) американці побудували в СРСР близько 1 500 заводів і фабрик, створили хімічну, авіаційну, електротехнічну, нафтову, гірничодобувну, вугільну, металургійну та іншу промисловість, найбільші в Європі заводи для виробництва автомобілів, тракторів, авіаційних двигунів і іншої продукції.
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29.12.2023 08:29 Відповісти
Ваш СССР это проект Ротшильдов, всё наследие тоже,поэтому войны и злыдни для большинства,и сладкая жизнь для новых хозяев кошерных.
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29.12.2023 09:43 Відповісти
А російська імперія чий проект?
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29.12.2023 09:47 Відповісти
Монгольский.
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29.12.2023 10:11 Відповісти
Так наш рідній український нарід і побудував російську імперію ,без його допомоги вона так би і залишилась московією на болотах.
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29.12.2023 17:15 Відповісти
Можете скринить, Игорёк 🤡 Клоунашенков сегодня прокукарекает,об "уничтожении 1500 F-16" и кацапятина будет прыгать и "ссаться кипятком" от счастья в своих бараках- клоповниках.
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29.12.2023 07:58 Відповісти
Ми могли б вже давно виробляти сотні ракет на місяць, однак сєріали і асфальт важливіші для клуонів, а ніж вибухи на мокшанських болотах.
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29.12.2023 08:09 Відповісти
Озеро Вербне - кладуть плитку, цементну. А шулячка каже "цемєнта нє вістачяєт". Кличко теж в нокауті якомусь - кому ти ту красоту наводиш? Боєвим бурятам? Воно їм н@хєр не треба - насеруть на ту плитку і далі підуть. Отямтесь, мать вашу
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29.12.2023 08:30 Відповісти
Чого Ви і такі, як Ви прицепилися до плитки? Беріть бюджетні гроші, які спеціально зкладені на озброєння та інші цілі міністерства оборони. Там грошей кури не клюють, навіть тупий резніков по своїй схемі перерахував на снаряди 43 мільярда в офшори і тишина. ні грошей, ні снарядів, ні резнікова. Також перераховано 40 мільярдів на дрони, і ні дронів ні грошей. А чого тільки варті яйця по 17 і літня форма по ціні зиньої із Турції та інше. А влада відшукала поводирів серед баранів і відволікає їх від реального "великого крадівництва", ведучи під мерії проти ялинок і проти брусчатки, знаючи, що нарід поведеться, бо 73% повелось же на кіно про Голобородьку?
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29.12.2023 08:59 Відповісти
Зараз яйцелікій п/лідор нації Янетряпка як запише відосік про найподужнішу відповід на цю терористичну атаку
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29.12.2023 08:22 Відповісти
Прямо як 24.02.22 - ракети, вибухи, чорний дим за вікном - шо, бл@дь, довий0бувались, глисти зелені? Вже нічим збивати рашистські ракети, бо не договороздатні - захід просить зробити одне, нє, самі с усамі, зробимо так, як радники нашіптують. Потім радники тіпа абдристовічя, виявляються агентами фсб. Хто ви там всі? Агенти фсб?
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29.12.2023 08:26 Відповісти
Секта Хабад.
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29.12.2023 08:28 Відповісти
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29.12.2023 08:34 Відповісти
І що тут нового? Це ми вже все проходили… Це фашисти мстяться за БДК та літаки, мабуть плешивий гітлер останнє волосся з голови повисмикував, а в тувінського оленя роги відпали….
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29.12.2023 08:45 Відповісти
Та який в біса - реквієм .? Нехай не триндять . Туману напускають , мовляв це - атвєтка за корабль , паєтаму укропи большє так не дєлайтє ..
 Вони ракети кілька місяців накопичували , якраз щоб під Новий Рік ними шмальнути . Русня помішана на датах . Те що масований обстріл не за горами - це було зрозуміло навіть дитині .
Психологія русні проста і передбачувана .
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29.12.2023 08:48 Відповісти
Підозрюю що це тільки початок . І буде ще й 30 го і 31 .
Почали раніше бо накопичили ракет багато , а авіації для ще масовішої атаки - не вистачає . За один раз не впораються .
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29.12.2023 09:00 Відповісти
Ну так пишуть що вилетіли всі 20 одразу . Не знаю чому так . Може ***** - поплавило .
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ребята, в воздухе 9 бортов ТУ-95мс и 9 бортов ТУ-22М3

2 борта ТУ-22М3 в районе Воронежа

пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги

буду сообщать в случае пролёта ракет
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29.12.2023 09:16 Відповісти
 
 