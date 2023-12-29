У Києві та області лунають вибухи

Зранку 29 грудня на Київщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські загарбники атакують Україну ракетами. Близько 7.30 на Київщині пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві.

" Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в дописі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету у напрямку Києва та області.

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