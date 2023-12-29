За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 18 "шахедов" из 22, - Генштаб
Российские захватчики вечером 28 декабря атаковали Украину ударными БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной уничтожено 18 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий29.12.2023 08:48 Ответить Мне нравится 0
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