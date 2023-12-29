За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 18 "шахедов" из 22, - Генштаб

Российские захватчики вечером 28 декабря атаковали Украину ударными БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной уничтожено 18 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

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