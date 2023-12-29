Минулої доби сили ППО знищили 18 "шахедів" з 22, - Генштаб

Російські загарбники ввечері 28 грудня атакували Україну ударними БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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