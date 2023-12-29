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Минулої доби сили ППО знищили 18 "шахедів" з 22, - Генштаб

ппо

Російські загарбники ввечері 28 грудня атакували Україну ударними БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6553) обстріл (28392) ППО (3180)


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29.12.2023 08:48 Відповісти
 
 