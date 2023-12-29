Российские оккупанты нанесли 22 ракетных удара по Харькову

Утренние обстрелы рашистов по Харькову продолжались с 05:00 до 08:00.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Net.

Отмечается, что зафиксировано 22 прилета по разным районам. Пострадала гражданская инфраструктура, в том числе поликлиника, школа, жилые дома и промышленное предприятие.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.

В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты.

Во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи.

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