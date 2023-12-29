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Новини
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Російські окупанти завдали 22 ракетні удари по Харкову

харків

Ранкові обстріли рашистів по Харкову тривали з 05:00 до 08:00.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Ліга.Net.

Зазначається, що зафіксовано 22 прильоти по різних районах. Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство.

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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021) Харків (5581)


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Підори!
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29.12.2023 09:48 Відповісти
рассияне не люди
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29.12.2023 10:31 Відповісти
жесть
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29.12.2023 10:32 Відповісти
Catsapstan delenda est...
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29.12.2023 10:55 Відповісти
Ну таке, у кацапів крізіс жанра, слава Богу є нормальне ППО.
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29.12.2023 12:06 Відповісти
 
 