Російські окупанти завдали 22 ракетні удари по Харкову

Ранкові обстріли рашистів по Харкову тривали з 05:00 до 08:00.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Net.

Зазначається, що зафіксовано 22 прильоти по різних районах. Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по Харкову: одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.