Удари по Харкову: одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення
Російські окупати з ночі трьома хвилями завдали ударів по Харкову.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовані пошкодження медичних та освітніх обʼєктів, житлових будинків, складів та цивільних підприємств.
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Не буде ударів по рф,бо партнери нам заборонили. Це - одностороння війна за їхнім спільним планом.
Це буде виглядати як "мирна угода" на умовах кацапів (повернення московського блеяння і попів, розпуск української Армії і т.п.). Хотіли голобородька, - маєте! Послухаєте, що він вечером заспіває з методички під єрмакову сопілку...
але не украiнським