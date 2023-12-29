Удари по Харкову: одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення

Російські окупати з ночі трьома хвилями завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані пошкодження медичних та освітніх обʼєктів, житлових будинків, складів та цивільних підприємств.

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