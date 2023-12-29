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Удари по Харкову: одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення

харків

Російські окупати з ночі трьома хвилями завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані пошкодження медичних та освітніх обʼєктів, житлових будинків, складів та  цивільних підприємств.

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Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Якщо найближчим часом не буде ударiв по цивiльним об* eктам в рф , та не буде вбито цивiльних кацапiв - Зеленський, як путiнский агент повинен бути негайно заарештований👈
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29.12.2023 09:06 Відповісти
Вже майже два роки ми те саме повторюємо...
Не буде ударів по рф,бо партнери нам заборонили. Це - одностороння війна за їхнім спільним планом.
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29.12.2023 09:17 Відповісти
Нічого такого не буде: для цього роками не тільки не створені, але похеряні відповідні сили, і засоби. Продажні сикливі злодюжні підараси з Банкової дадуть поступово і безкарно добити економіку, енергетику, інфраструктуру України, залишать Армію без сил і засобів (наубой) а потім кинуть знекрівлену Україну під ноги кацапам, як домовилися в Омані.
Це буде виглядати як "мирна угода" на умовах кацапів (повернення московського блеяння і попів, розпуск української Армії і т.п.). Хотіли голобородька, - маєте! Послухаєте, що він вечером заспіває з методички під єрмакову сопілку...
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29.12.2023 11:57 Відповісти
заборонили бити iхнiм озброенням👈
але не украiнським
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29.12.2023 09:23 Відповісти
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29.12.2023 09:59 Відповісти
Цілу ніч і утро обстрілювали болотяні підараси, більщість ракет збили ще в повітрі над Харковом і слава Богу.
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29.12.2023 11:50 Відповісти
 
 