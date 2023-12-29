РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости
5 317 6

Удары по Харькову: один человек погиб, 8 человек получили ранения

харків

Российские оккупанты с ночи тремя волнами нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, это мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", – говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения медицинских и образовательных объектов, жилых домов, складов и гражданских предприятий.

Читайте также: Харьков снова под обстрелом - второй раз за утро

Автор: 

обстрел (27071) Харьков (7466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо найближчим часом не буде ударiв по цивiльним об* eктам в рф , та не буде вбито цивiльних кацапiв - Зеленський, як путiнский агент повинен бути негайно заарештований👈
показать весь комментарий
29.12.2023 09:06 Ответить
Вже майже два роки ми те саме повторюємо...
Не буде ударів по рф,бо партнери нам заборонили. Це - одностороння війна за їхнім спільним планом.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:17 Ответить
Нічого такого не буде: для цього роками не тільки не створені, але похеряні відповідні сили, і засоби. Продажні сикливі злодюжні підараси з Банкової дадуть поступово і безкарно добити економіку, енергетику, інфраструктуру України, залишать Армію без сил і засобів (наубой) а потім кинуть знекрівлену Україну під ноги кацапам, як домовилися в Омані.
Це буде виглядати як "мирна угода" на умовах кацапів (повернення московського блеяння і попів, розпуск української Армії і т.п.). Хотіли голобородька, - маєте! Послухаєте, що він вечером заспіває з методички під єрмакову сопілку...
показать весь комментарий
29.12.2023 11:57 Ответить
заборонили бити iхнiм озброенням👈
але не украiнським
показать весь комментарий
29.12.2023 09:23 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 09:59 Ответить
Цілу ніч і утро обстрілювали болотяні підараси, більщість ракет збили ще в повітрі над Харковом і слава Богу.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:50 Ответить
 
 