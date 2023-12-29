Удары по Харькову: один человек погиб, 8 человек получили ранения
Российские оккупанты с ночи тремя волнами нанесли удары по Харькову.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, это мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", – говорится в сообщении.
Зафиксированы повреждения медицинских и образовательных объектов, жилых домов, складов и гражданских предприятий.
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Не буде ударів по рф,бо партнери нам заборонили. Це - одностороння війна за їхнім спільним планом.
Це буде виглядати як "мирна угода" на умовах кацапів (повернення московського блеяння і попів, розпуск української Армії і т.п.). Хотіли голобородька, - маєте! Послухаєте, що він вечером заспіває з методички під єрмакову сопілку...
але не украiнським