Удары по Харькову: один человек погиб, 8 человек получили ранения

Российские оккупанты с ночи тремя волнами нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, это мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", – говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения медицинских и образовательных объектов, жилых домов, складов и гражданских предприятий.

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