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Новости
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РФ получила из Ирана очередную партию ударных дронов-камикадзе, - ОК "Південь"

герань,шахед

27 декабря из Тегерана в Москву вылетел еще один грузовой борт с "шахедами".

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально позавчера был зафиксирован перелет очередного воздушного грузового борта из Тегерана на Москву. Это говорит о том, что поставки ("шахедов", – ред.) не прекращаются, они продолжают получать поддержку от Ирана", – отметила она.

Это могут быть как готовые изделия, так и комплекты для производства, которое враг развернул у себя в стране, добавила она в ответ на вопрос, как РФ доставляет "шахеды" после подрыва десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии.

Также читайте: США ввели санкции против тех, кто предоставлял детали для "шахедов"

Автор: 

Иран (1790) россия (95481) Гуменюк Наталья (577) дроны (3896)


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мали де заробити, ...
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29.12.2023 10:11 Ответить
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29.12.2023 10:14 Ответить
тєлємарафон
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29.12.2023 10:51 Ответить
а ми від 60% світового ВВП отримали *** да *****. дякуємо колективному заходу за рішучу позицію невтручання
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29.12.2023 10:54 Ответить
 
 