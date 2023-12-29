РФ получила из Ирана очередную партию ударных дронов-камикадзе, - ОК "Південь"
27 декабря из Тегерана в Москву вылетел еще один грузовой борт с "шахедами".
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Буквально позавчера был зафиксирован перелет очередного воздушного грузового борта из Тегерана на Москву. Это говорит о том, что поставки ("шахедов", – ред.) не прекращаются, они продолжают получать поддержку от Ирана", – отметила она.
Это могут быть как готовые изделия, так и комплекты для производства, которое враг развернул у себя в стране, добавила она в ответ на вопрос, как РФ доставляет "шахеды" после подрыва десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии.
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