РФ отримала з Ірану чергову партію ударних дронів-камікадзе, - ОК "Південь"
27 грудня з Тегерану до Москви вилетів ще один вантажний борт з "Шахедами".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Буквально позавчора було зафіксовано переліт чергового повітряного вантажного борту з Тегерану на Москву. Це говорить про те, що постачання ("Шахедів", - ред.) не припиняється, вони продовжують отримувати підтримку від Ірану", - зазначила вона.
Це можуть бути як готові вироби, так і комплекти для виробництва, яке ворог розгорнув у себе в країні, додала вона у відповідь на запитання, як РФ доставляє "Шахеди" після підриву десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії.
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