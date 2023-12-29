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Новини
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РФ отримала з Ірану чергову партію ударних дронів-камікадзе, - ОК "Південь"

герань,шахед

27 грудня з Тегерану до Москви вилетів ще один вантажний борт з "Шахедами".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Буквально позавчора було зафіксовано переліт чергового повітряного вантажного борту з Тегерану на Москву. Це говорить про те, що постачання ("Шахедів", - ред.) не припиняється, вони продовжують отримувати підтримку від Ірану", - зазначила вона.

Це можуть бути як готові вироби, так і комплекти для виробництва, яке ворог розгорнув у себе в країні, додала вона у відповідь на запитання, як РФ доставляє "Шахеди" після підриву десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії.

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Автор: 

Іран (2026) росія (65098) Гуменюк Наталія (804) дрони (4678)


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мали де заробити, ...
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29.12.2023 10:11 Відповісти
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29.12.2023 10:14 Відповісти
тєлємарафон
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29.12.2023 10:51 Відповісти
а ми від 60% світового ВВП отримали *** да *****. дякуємо колективному заходу за рішучу позицію невтручання
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29.12.2023 10:54 Відповісти
 
 