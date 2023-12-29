Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал встречу с Ермаком в январе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу в январе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Сийярто в фейсбуке.

"Поддержание постоянного диалога на высоком уровне важно, поскольку это дает нам надежду, что мы сможем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в поддержке наилучшего сотрудничества со всеми нашими соседями. Конечно, мы не изменим позицию по отношению к партии мира, но жду нашей личной встречи в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", - написал министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что в ближайшем будущем планируется встреча лидеров Украины и Венгрии.

Читайте также: С присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка достанется ей, - Орбан