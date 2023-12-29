Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал встречу с Ермаком в январе
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу в январе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Сийярто в фейсбуке.
"Поддержание постоянного диалога на высоком уровне важно, поскольку это дает нам надежду, что мы сможем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в поддержке наилучшего сотрудничества со всеми нашими соседями. Конечно, мы не изменим позицию по отношению к партии мира, но жду нашей личной встречи в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", - написал министр иностранных дел Венгрии.
Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что в ближайшем будущем планируется встреча лидеров Украины и Венгрии.
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Ніхріна. Зете, покатався.
Тоді : « Йой!».
Міністер іностранних справ зустрічаються з завхозом ОП?
А чому не з Кулебою?
Анонсував зустріч з Єрмаком, я не помиляюсь? А чому не з Безуглой? Високий рівень?
Обмін інформацією між ************?
Хрен в них там розбереш, думали, що агент "Буратіно" це хрипатий пацюк , а виявилося, що це дубінський. За що тільки кацапи не візьмуться, все одно переплутають - рукожопи.
У него кличка ГЕЙ
Но такие клички в ФСБ не дают
Там сидят мастера по этой части
Кличка путина- МОЛЬ
Он в молодости предпочитал быть незаметным, при этом был мелкой падлой ,как моль
Кличка Ермака - Козырь
Он весь такой козырный
А кличка ГЕЙ тоже в точку
Ведь Зеленский скрытый гомосексуалист
Думаю, на этом его и вербовали в молодости
В 90- е жизнь любого известного человека сразу бы закончилась
Если бы спецслужбы эту информацию
Сделали известной
РАНЕНИЯ ,
ИЛИ ГИБЕЛИ на фронте -
Просто мозги использовать по назначению
Весной 2019 года?
И тогда не надо было бы сегодня
Героически погибать в окопах!
Голова человеку нужна - чтобы думать
А когда думают жопой -
Приходится умирать в окопах
Вот так все просто!!!!
Янетряпка пояснить, на якій підставі, чи какаяРазніца?
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Реєстрація:01.11.2023
ПШОВ!!!!
треба буде визвати-в мене кран зіпсувався..
@tZEinform
Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.