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Глава МЗС Угорщини Сійярто анонсував зустріч із Єрмаком у січні

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч у січні з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Сійярто у фейсбуці.

"Підтримання постійного діалогу на високому рівні важливо, оскільки це дає нам надію, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені у підтримці якнайкращої співпраці з усіма нашими сусідами. Звичайно, ми не змінимо позицію щодо партії миру, але чекаю на нашу особисту зустріч у січні, бо там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання", - написав міністр закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що у найближчому майбутньому планується зустріч лідерів України та Угорщини.

Також читайте: Сійярто заявив, що Будапешт не проти зустрічі Орбана та Зеленського, але "для цього потрібна належна підготовка"

Автор: 

Угорщина (2273) Сійярто Петер (354) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+45
Так би і відразу сказали в 2019 - шо вибирають Ермака а ЗЕ у нього просто на побігушках. Айййй по красоті зробили лохів
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29.12.2023 15:18
+37
А що там наш голова МЗС?
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29.12.2023 15:19
+36
А кого представляє той Єрмак? Я щось не пом'ятаю кто та коли його вибирав, щоб вести переговори від України.
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29.12.2023 15:24
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Так би і відразу сказали в 2019 - шо вибирають Ермака а ЗЕ у нього просто на побігушках. Айййй по красоті зробили лохів
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29.12.2023 15:18 Відповісти
А кого представляє той Єрмак? Я щось не пом'ятаю кто та коли його вибирав, щоб вести переговори від України.
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29.12.2023 15:24 Відповісти
А чому з Єрмаком!?
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29.12.2023 15:39 Відповісти
Я це запитала !,думаю, що не відповість
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29.12.2023 17:03 Відповісти
Ви всі знаєте чому, тому що він фсбшне гніда, але трохи розумніше за зелупу, яку він крутить ,як хоче. І ці дві гніди дуже пасують для *******. Бо враг мого врага- мій друг. А ці два латентних підора і є вороги України. Про це вже всі знають давно, але будуть терпіти і робити вигляд- що це обранці народу, Поки вони при владі-Україна буде мати поразку.
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29.12.2023 17:59 Відповісти
Чого ви? Такий талановитий перемовник. Он в Америку з'їздив, і ...
Ніхріна. Зете, покатався.
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29.12.2023 15:44 Відповісти
ну здивували, це прямий канал з оркостаном
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29.12.2023 18:27 Відповісти
Спочатку до влади прийшов Андрій Богдан, але він виявився за слабкий щоб захищати інтереси олігархів які на нього розраховували, тому замість нього поставили Ермака, без майданів, путчів чи імпічментів. Отак у нас все працює.
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29.12.2023 15:57 Відповісти
слів нема,агент козирь рулить країною
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29.12.2023 17:34 Відповісти
Ооо… з самим Ермаком?!
Тоді : « Йой!».

Міністер іностранних справ зустрічаються з завхозом ОП?

А чому не з Кулебою?
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29.12.2023 20:02 Відповісти
А що там наш голова МЗС?
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29.12.2023 15:19 Відповісти
А ним витерли попу. Обсихає.
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29.12.2023 15:21 Відповісти
Завхоз Йєрмак за нього, як і за президента виконує обов'язки.
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29.12.2023 15:22 Відповісти
у нас його немає.
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29.12.2023 15:41 Відповісти
Про що можна розмовляти із союзником агресора, як не про здачу національних інтересів?
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29.12.2023 16:42 Відповісти
Одна банда. Только один - министр, а другой - завхоз. Но по званию, видимо, паритет
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29.12.2023 15:20 Відповісти
сійярто, торговий агент, буде пропонувати завхозу миючі засоби для туалетів?
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29.12.2023 15:21 Відповісти
Цирк продовжуєтся ,а для чого тоді міністр МЗС Кулеба ?
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29.12.2023 15:21 Відповісти
А для чого президент Зеленський ?
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29.12.2023 15:37 Відповісти
Тексти зачитувати, коли напишуть
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29.12.2023 15:43 Відповісти
👍
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29.12.2023 16:01 Відповісти
краще для України, щоб зелена гнида втекла, от тоді б була перемога України у цьому році. Слава ЗСУ!
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29.12.2023 18:56 Відповісти
Кулеба, Шмигаль, Умеров, зе...
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29.12.2023 15:42 Відповісти
Суки всегда найдут друг друга...
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29.12.2023 15:21 Відповісти
"Підтримання постійного діалогу на високому рівні ....Джерело:
Анонсував зустріч з Єрмаком, я не помиляюсь? А чому не з Безуглой? Високий рівень?
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29.12.2023 15:21 Відповісти
А стєсняюся спитать, шо то за така посада - єрмак? МЗС? Дипломати? Нє, не чули.
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29.12.2023 15:21 Відповісти
Верховний Пєрєдаст - єсть такая професія в ОПє
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29.12.2023 15:44 Відповісти
Верхний передаст - это зедёнок.
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29.12.2023 18:34 Відповісти
В сенсі? д'Єрмак же не держ службовець.
Обмін інформацією між ************?
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29.12.2023 15:23 Відповісти
Ого , міністр зустрічається із секретуткою ОПи. Напевне кацапське ІПСО.
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29.12.2023 15:23 Відповісти
Кто, б...дь, такой ермак ?!!! Кто его выбирал или уполномачивал ч кем-либо встречаться или вести переговоры ???
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29.12.2023 15:23 Відповісти
Це мабуть Жорж Мілославський, при царі - управдомі
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29.12.2023 15:27 Відповісти
Агент "Юстас" зустрічатиметься з агентом "Алєксом", чи то "Козирем", чи то "Тімофєєвим".
Хрен в них там розбереш, думали, що агент "Буратіно" це хрипатий пацюк , а виявилося, що це дубінський. За що тільки кацапи не візьмуться, все одно переплутають - рукожопи.
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29.12.2023 15:24 Відповісти
Я слышала,что кличка Зеленского не Буратино
У него кличка ГЕЙ
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29.12.2023 15:26 Відповісти
Ось в гейському ковпачку якийсь персонаж 95-го кв. Відгадайте хто це:

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29.12.2023 15:30 Відповісти
писали десь, що Гуффі
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29.12.2023 15:45 Відповісти
То вже його американці політкоректно так назвали: "Гуффі", цебто. "мрійник", відірваний від реальності.
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29.12.2023 15:56 Відповісти
Глупый звучит неплохо
Но такие клички в ФСБ не дают
Там сидят мастера по этой части
Кличка путина- МОЛЬ
Он в молодости предпочитал быть незаметным, при этом был мелкой падлой ,как моль
Кличка Ермака - Козырь
Он весь такой козырный
А кличка ГЕЙ тоже в точку
Ведь Зеленский скрытый гомосексуалист
Думаю, на этом его и вербовали в молодости
В 90- е жизнь любого известного человека сразу бы закончилась
Если бы спецслужбы эту информацию
Сделали известной
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29.12.2023 15:58 Відповісти
Два ********** ********, будут обсуждать как помочь *****.
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29.12.2023 15:25 Відповісти
Про шута зеленського вже й не згадують😂 нормально бидло наголосувало
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29.12.2023 15:25 Відповісти
Лоха тряпочного ні во што нє ставят!
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29.12.2023 15:28 Відповісти
Наголосувало і позмивалось за бугор.
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29.12.2023 15:35 Відповісти
Хто ти такий, що називаєш народ бидлом? Я за слуг і зеленого нн годосував, але вже запарило, образи народу, а їх будо 73 відсотка! До речі, їх виборці зараз на фронті, воюють з ворогом, тисячі з них загинули, поранені, стали інвалідами, а ти "патріот" хрєнів з Польщі висери віщаєш! Не соромно!!!
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29.12.2023 15:35 Відповісти
А нельзя было вместо ГЕРОИЗМА,
РАНЕНИЯ ,
ИЛИ ГИБЕЛИ на фронте -
Просто мозги использовать по назначению
Весной 2019 года?
И тогда не надо было бы сегодня
Героически погибать в окопах!
Голова человеку нужна - чтобы думать
А когда думают жопой -
Приходится умирать в окопах
Вот так все просто!!!!
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29.12.2023 15:49 Відповісти
Тільки дупою думають одні, а гинуть інші. Нажаль.
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29.12.2023 16:08 Відповісти
73% від тих, що прийшли на вибори, а не народу. Інші не пішли, бо було стидно і залишились у дурнях. Ті, кого знаю, що голосували за Зелю, або виїхали, або сидять на дачах, або дома під спідницею.
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29.12.2023 16:15 Відповісти
73% голосувавши за зелену гниду то і є бидло. а ті що воюють з тих 73% платять своїм життям за свою дурість у 2019 році Слава ЗСУ!
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29.12.2023 19:05 Відповісти
СБУ не допустить рашистського ІПСО,і домовленостей на шкоду нацональній безпеці України .Ось побачите.Мабуть Порошенко може сам пітвердити це своєю забороною???
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29.12.2023 15:26 Відповісти
Кулеба зачем тогда нужен?
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29.12.2023 15:27 Відповісти
Завхозу слинявчики подавати...
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29.12.2023 15:45 Відповісти
А чому не з Анжелою Петрівною? - Непорядок!
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29.12.2023 15:29 Відповісти
Юстас зустріне Алекса. Дві долі - один кремлівський куратор
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29.12.2023 15:29 Відповісти
Ху із, бляха, Єрмакъ??? 😡
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29.12.2023 15:30 Відповісти
У Пороха МЗС занимался дипломатией и сам он был дипломатом.
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29.12.2023 15:30 Відповісти
Нахріна державі утримувати кулебу та міністерство, якщо все вирішує завгосп та його ОПа.
Янетряпка пояснить, на якій підставі, чи какаяРазніца?
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29.12.2023 15:34 Відповісти
Ну, МУДЬЯр Засрайто чі як воно там зоветься той ще й'бик но він хочь закінчив Будапештський університет економічних наук та державного управління і вивчав міжнародні відносини та спортивний менеджмент. А оцей ларьочник шо воно таке?
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29.12.2023 15:40 Відповісти
голова асоціації ларьочників
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29.12.2023 15:46 Відповісти
Завхоз вже взагалі не палиться - відкрито узурпував владу. Суспільству узурпатор норм - усі мовчать.
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29.12.2023 15:46 Відповісти
Якщо це - не фейк, то це - повна срака! Такого приниження Україна ще не знала!
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29.12.2023 15:47 Відповісти
Цей дЄрмак вєздєсцущій! Де МЗС, де політики-депутати? Якась офісгосподарка нєтряпки править країною! Я тепер розумія чому в багатьох державах відбуваютьця військові перевороти, бо бовдури до влади завдяки популізма і брехні приходять, а потім або шкодять державі, або зраджть країну! ЗСУ зараз підтримують 98 відсотків, то може зац військова хунта у влалі стане, бо хоча б в військовій справі аони прфесіонали, на віжміну від верховнокомандуючого, 4-ди разового УХИЛЯНТА!
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29.12.2023 15:48 Відповісти
"Підтримання постійного діалогу на високому рівні важливо, оскільки це дає нам надію, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені у підтримці якнайкращої співпраці з усіма нашими сусідами." Офігеть! "Високий рівень" - це рівень завгоспа президента? 🤔 Тоді зрозуміло, чому з уграми стосунки хренові.
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29.12.2023 15:51 Відповісти
Ку ку 73 %... приїхали ?
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29.12.2023 15:52 Відповісти
До зустрічі з Кулебою Сіяртов не доріс.
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29.12.2023 16:00 Відповісти
А що важить слово Єрмака у цих перемовинах? Ця солодка парочка Зермак вже сер..ть на голови українців і регочуть, як у "Розсміши коміка".
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29.12.2023 16:03 Відповісти
Янетряпка, Янеліх, Боневтік всіх переміг!
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29.12.2023 16:03 Відповісти
І яким боком тут Єрмак?Чи він в січні буде міністром МЗС?
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29.12.2023 16:07 Відповісти
Два дєбіла- єта сіла!
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29.12.2023 16:12 Відповісти
Хто такий цЄрмак!?!? ***** як вже задовбав цей зелений цирк!
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29.12.2023 16:13 Відповісти
Це вже стопітсоте офіційне підтвердження, що в нашій країні стався анти-Конституційний переворот за участю преЗЕдента та його секретаря, в результаті якого обов"язки керівника держави де-факто виконує не преЗЕдент, якого обирали громадяни у 2019, а ніким не обрана людина, яка навіть не є держслужбовцем, яка не давала присягу держслужбовця, яка юридично не відповідає за зовнішню політику держави, але яка з 2020 року підміняє собою голову держави на зовнішньо-політичному напрямку, на напрямку кадрової політики всередині держави, призначаючи на ключові посади або своїх кумів, або своїх колишніх партнерів по бізнесу та особисто впливаючи на всі призначення, пов"язані з безпекою та обороною. В ЗМІ вже проходила інформація, що керівників у Поліції та ЗСУ призначають лише після узгодження з керівництвом ОП. Тим самим народ має право та всі підстави спитати у зеленського - чи є він досі легітимним главою держави, якщо весь функціонал (окрім зачитування відосиків) де-факто з лютого 2020 р. в руках секретаря ОП, який був призначений зеленським у лютому 2020 одразу після повернення зеленського та єрмака з Оману?
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29.12.2023 16:14 Відповісти
Дебіли, це ті 73% від 41% проголосувавших, которі вибрали московських агентів керувати державою. А ті двоє розумні спритні ділки, которі "красиво зробили" дебілів.
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29.12.2023 16:20 Відповісти
Які дебіли допустили московських агентів до участі у виборах? Ті ж самі московські агенти?
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29.12.2023 16:56 Відповісти
В даному випадку спрацював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Ефект Даннінга - Крюґера
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29.12.2023 16:59 Відповісти
У даному випадку цей симптом лише у тебе, якщо думаєш що одна частина суспільства ненавидітиме іншу через скомпрометовані вибори московських агентів московськими агентами
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29.12.2023 17:16 Відповісти
В мене правило посилати слідом кацапського корабля подоляцьких ботів таких як ти:



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Реєстрація:01.11.2023

ПШОВ!!!!
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29.12.2023 17:47 Відповісти
Видав кацапський бот
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29.12.2023 19:15 Відповісти
ПНХ БДЛ 🖕
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29.12.2023 19:18 Відповісти
Мадяри довимахувались: зустріч з українським завгоспом, то є високий рівень! Без дотацій від Евросоза вже нема чим вимивати приміщення, в завгоспа Ермака просити будуть.
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29.12.2023 16:16 Відповісти
я так розумію що зе просто завгосп..
треба буде визвати-в мене кран зіпсувався..
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29.12.2023 16:19 Відповісти
Це пі..дець повний ...два феесбешника сіярто та дермак ...на сходняку , будуть вирішувати українську долю ...зеленський шоб ти с.ка здох !
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29.12.2023 16:22 Відповісти
Це пиз..ць.Дно.Нижче плінтуса.А мін.зак.справ *****?
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29.12.2023 16:43 Відповісти
Зустрілись якось жаба з гадюкою... Це про цю зустріч
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29.12.2023 17:16 Відповісти
Може мадьяру полегшае шо зустрінется з двірником.
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29.12.2023 17:35 Відповісти
Фсбэшник Елдак и пиД..рашенских чле...сос не хватает шуфрича их дружба ...кстати а где это Чмо???
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29.12.2023 17:46 Відповісти
Хто кому грошову винагороду від )(уйла передаватиме?
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29.12.2023 18:00 Відповісти
Вот это венгры опустились до уровня ответственного за наличием туалетной бумаги в туалете. Не ожидал.
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29.12.2023 18:02 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.
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29.12.2023 18:09 Відповісти
************ ?
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29.12.2023 18:52 Відповісти
во времена второй мировой связным сложнее было работать.
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29.12.2023 19:41 Відповісти
Пётр Сиятров пообщался с завхозом - Венгрия отказалась экспортировать в Украину скрепки.
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29.12.2023 20:03 Відповісти
Зустріч агентури.
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29.12.2023 21:14 Відповісти
Пусть везут голобородько прямо в кремль,зачем эти кульбиты,после Омана и Стамбула все и так ясно.
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29.12.2023 21:48 Відповісти
А, ***** нам министр иностранных дел???
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30.12.2023 01:32 Відповісти
 
 