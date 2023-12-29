Глава МЗС Угорщини Сійярто анонсував зустріч із Єрмаком у січні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч у січні з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Сійярто у фейсбуці.

"Підтримання постійного діалогу на високому рівні важливо, оскільки це дає нам надію, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені у підтримці якнайкращої співпраці з усіма нашими сусідами. Звичайно, ми не змінимо позицію щодо партії миру, але чекаю на нашу особисту зустріч у січні, бо там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання", - написав міністр закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що у найближчому майбутньому планується зустріч лідерів України та Угорщини.





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