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Новости Война
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Германия недооценила военный потенциал России по производству оружия для войны против Украины, - генерал Бундесвера Фрейдинг

німеччина,фройдінг

В Германии недооценили возможности России, которая, несмотря на ужесточение санкций, наращивает свой военно-промышленный комплекс. В то же время в Бундесвере предполагается, что РФ за время полномасштабной войны потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам во время анализа развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены.

Он сообщил, что способность РФ держаться изначально не рассматривалась так, как ее сейчас оценивают в Бундесвере.

"В Бундесвере также не предполагали, что в России преуспеют в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций", - сказал генерал.

Представитель Минобороны предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ по поиску путей получения военных поставок от других стран.

Фрейдинг уточнил, что речь идет о КНДР, Китае и других странах, которые могут поставлять РФ освещение для холодильников, но его могут использовать и в военных целях.

Читайте также: Германия исходит из того, что США будут и дальше поддерживать Украину, - представитель правительства ФРГ Бюхнер

Генерал также заявил, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были "безусловно, преувеличены в ретроспективе".

Фрейдинг подчеркнул, что, с военной точки зрения, ВСУ достигли успеха.

"80% территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50% утраченных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря", - сказал он.

Также он отметил возможности Украины по нанесению ударов глубоко за линией фронта, даже с использованием "кустарных систем вооружения".

Фройдинг добавил, что российские потери в людях и материальных средствах - огромные. В Германии предполагают, что РФ потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.

Автор: 

Германия (6949) россия (95481) ВСУ (6579)


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Топ комментарии
+27
Одна потсдамская пионерка , крепко помогла Раше.
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29.12.2023 17:17
+15
До чого тут Залужний?
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29.12.2023 17:20
+11
Классный вид у чувака. Может в парашных сериалах про фошиздов сниматься.
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29.12.2023 17:26
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Правила форума Совет форумчан
До чого тут Залужний?
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29.12.2023 17:20 Ответить
Він і ставить питання політикам.
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29.12.2023 17:41 Ответить
Звідки ти взяв що Залужний з чимось не згоден .?
Якби він був не згодний , він би написав рапорт і попросив би його звільнити . Зе з радістю б його підписав ,, тим більш що позбутися Залужного це мрія багатьох з ОПи . Нагадати Безмозглу ?
Залужний вже висловився - він визнає допущені помилки , але ситуацію яка склалася на фронті - не вважає тупиковою .
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29.12.2023 17:52 Ответить
Одна потсдамская пионерка , крепко помогла Раше.
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29.12.2023 17:17 Ответить
Я никак не дождусь когда ее притащат в суд за уничтожение 20 бригад бундесвера,никак немцы не дозреют.
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29.12.2023 17:25 Ответить
недооцінили чи перецінили,..
але з хла ліпили «партньора» - це точно..
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29.12.2023 17:22 Ответить
Против нас вооют 4 (!) ВПК: рашка, проксирашка, аятоллы и ким_хунь_х√£. + Китай гонит дроны в обе стороны
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29.12.2023 17:23 Ответить
А за нас скільки ВПК воює?
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29.12.2023 17:25 Ответить
За нас воюють в основному занепокоєння та стурбованість.
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29.12.2023 17:39 Ответить
А ви асфальтом ракети збиваєте? Чи мівіною з шашликами? Там повноваження татарова розширили, дерьмак,як вища особа України планує зустрічі з Угорщиною. А донори просять іменно цих забрати з управління Україною. Так про що ми говоримо?
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29.12.2023 18:03 Ответить
Говоримо про НЕДОСТАТНІСТЬ допомоги.
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29.12.2023 18:43 Ответить
С одной стороны твоя Германия даёт вооружение хоть минимальное а с другой продолжает активно покупать у Рашки нефть и газ через Индию и Турцию.Европа продолжает финансировать террористическую Россию.
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30.12.2023 09:43 Ответить
Моя Німеччина тебе не стосується тільки тому,що ти не в Україні, не за Україну, а просто так. Відносно допомоги, то тоже тебе не стосується. Іди з Богом
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30.12.2023 09:46 Ответить
А які в кацапії можуть бути проблеми, якщо їй щодня, без вихідних, заходить по $ 1 000 000 000 ? За такі дурні гроші можна і зброю виготовляти.

Та ще з такими "санкціями"...
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29.12.2023 17:24 Ответить
Ви шось про собівартість чули - хоча судячи з вашого коменту не чули.
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29.12.2023 17:36 Ответить
1) "собівартість" -- вигаданий совковою червоною мерзотою термін. Є просто вартість/ціна. А Ви слухайте далі про "собівартість". Скажіть ще про "тобівартість", "менівартість" Я з цих совкових "термінів" сміявся ще в інституті.

2) кацапам наср@ти на ціну. Поки що вони не відчувають жодного дискомфорту. На $ 365 000 000 на рік можна жити.

3) Якщо Ви все так "чуєте", то порівняйте $ 365 000 000 з на порядок меншою сумою допомоги, яку отримує Україна, маючи майже зруйновану економіку.
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29.12.2023 18:17 Ответить
Ну так ну так - ви абсолютно праві собівартості не існує ( це просто байка ). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C . Не дасте контакти вашого роботодавця - я йому повідомлю шо вам заробітна плата не потрібна , бо собівартості не існує і це просто байка.
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29.12.2023 18:27 Ответить
1) ви ще на "брежнЄва" дайте посилання. Бо бачу, що голову у Вас забито совецким лайном.

Ось: https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_price

2) Якщо за повідомленням ВПС кацапи випустили по Україні більше сотні ракет/шахедів і це коштує $ 1,28 млрд., то за скільки днів повернуться їм ці гроші? А це ж уже початкова ціна, а ціна продажу.
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29.12.2023 18:34 Ответить
Та дам.
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29.12.2023 18:39 Ответить
Том, а каСапи з Газпрому вже й від зарплати відмовились на користь "сво" ???
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29.12.2023 19:03 Ответить
Ні, звісно. Але зі щоденного мільярда мабуть щось, малеееееееееееесенька дещиця , потрапляє і на виготовлення зброї? Чи ні?

І 1,27млрд. -- це ринкова ціна. Насправді початкова набагато менша.
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29.12.2023 19:14 Ответить
До речі, якщо буде команда, то можуть і відмовитися. Адже "вєлічіє" важливіше за все на світі
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29.12.2023 19:16 Ответить
А що взагалі та НАТА врахувала? "Нищівні" санкциї? А, може, кацапську "людяність"? Чи те що інші диктатори будуть допомогати?
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29.12.2023 17:25 Ответить
"Найжорстокіший режим санкцій" - це він потужно підколов москалів.
Мабуть фото до статті зроблено якраз в той момент, коли він про це говорив 😂
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29.12.2023 21:15 Ответить
Классный вид у чувака. Может в парашных сериалах про фошиздов сниматься.
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29.12.2023 17:26 Ответить
Також кинулось в очі. Щось не так.
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29.12.2023 19:11 Ответить
Жгли СС. Мы воевали ((с) Сімнадцять миттєвостей весни)
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30.12.2023 11:21 Ответить
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05.01.2024 20:41 Ответить
"Фройдінг додав, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні."
Як на мене трохи неправильна оцінка,треба дивитися і на розміри країн та кількість населення,на рф можуть дозволити собі такі витрати. А от щодо виробництва так дійсно ситуація не на нашу користь.Якщо ще рік тому перевага по дронах була за українцями то зараз навпаки.Що ці два роки робив весь стратегпром одному президенту відомо. Де наші ракети?
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29.12.2023 17:26 Ответить
Трохи дивне питання. Ви хочете порівняти промислові можливості Раші та України? Вони непорівнянні.
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29.12.2023 17:29 Ответить
Все можна зробити якщо цього прагнути, це українські інженери зробили ракету здатну летіти на відстань 16 тис.км.!
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29.12.2023 17:33 Ответить
Це було давно. Візьміть 2013 рік і порівняйте виробництво ракет, літаків, кораблів, автомобілів, телевізорів, пральних машин і т.д. і т. п. в рф і Україні. При різниці в населенні в 3-4 рази, різниця в машинобудуванні в 50-100 разів.
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29.12.2023 17:40 Ответить
А ціль таку ставили?Ні! Ось з цього і треба починати,коли нічого не робити і розраховувати на те що за тебе це зробить німець чи американець то це помилка,зброя це не тільки військова компонента а й політична. про політику зброю та НАТО можна ось це подивитися ,цікаві думки https://youtu.be/***********
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29.12.2023 17:51 Ответить
В США також могли подібну зробити - але в США на відміну від совка відмовилися від рідкопаливних балістичних ракет ( зате в США зробили Трайдент 2 - твердопаливну ракету, совковий аналог якої важив в два рази більше ніж Трайдент - і відповідно під цю ракету совку прийшлось будувати найбільші атомні підводні човни класу "Акула").
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29.12.2023 17:43 Ответить
Нам непотрібно америку шугати. Зараз треба робити будь що хочаб на 1,5-2 тис.(до москви 800 км) головне використовувати недорогі доступні компоненти.
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29.12.2023 17:55 Ответить
З точки зору здорового глузду втрати рф таки величезні.

Бо це втрати заради нічого, тупа м'ясорубка в обмін на обгорілі безлюдні руїни.
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29.12.2023 17:49 Ответить
Здоровий глузд підказує,втрати більші у того на чиїй території війна,якщо підрахувати наші втрати військових+цивільних ви взагалі будете шоковані,тому ніхто в марафоні про це нескаже.
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29.12.2023 17:58 Ответить
Наші втрати вимушені, а втрати кацапів - добровільні.

Сотні тисяч трупів - це гігантські втрати незалежно від відсотка населення.
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29.12.2023 18:58 Ответить
Це для людей 21ст. так, але кацапи нелюди які застрягли невідомо в якому сторіччі ,я занадто багато знаю про них,щоб вважати, навіть млн рабсіян для їх царя прийнятні втрати,нажаль маємо це знати.Але я також знаю, що і поглинути усю Україну вони не в змозі якщо ми самі не допоможемо їм як у 1917р.
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29.12.2023 19:34 Ответить
Особливо вразило-,,попри найжорстокійший режим санцій,, Це той, який можна виразити відомим словом Астанавітєсь!?
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29.12.2023 17:28 Ответить
плакалі всєй маршруткай: "попри найжорстокіший режим санкцій"
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29.12.2023 17:31 Ответить
Який жах у вас. Що і по Берліну ще маршрутки їздять?
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29.12.2023 18:01 Ответить
якщо не знаєте цього мему - то й не питайте.
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29.12.2023 19:26 Ответить
Та де там нам сиволапим до чистокровних німців. Немає вже в нас маршруток, кляті зебіли перепродали їх німцям.
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29.12.2023 20:55 Ответить
Здається мені, що внесок "газпрому" в цю "недооцінку" неоціненний...
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29.12.2023 17:32 Ответить
клоун, ЄС і США спокійно продовжують поставляти технології, при цьому купують гівно у рашці. Не кажучи про підарасів по типу Турції, Китаю і Індії які на повну ведуть бізнес з кацапським біосміттям, то чого ж рашистам не виробляти? більше вони ***** виробляти не вміють
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29.12.2023 17:36 Ответить
Чому більше не вміють? На додачу до зброї вміють шити куфайки та кирзові чоботи.
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29.12.2023 17:39 Ответить
Не зовсім так , як здається німцям , бо кацапи чудово обходять ті санкціі,
це по - перше ,
По - друге , кацапам допомагають військовою технікою , такі країни ,
Як , Китай , Північна Корея , Іран і інші країни ‼️
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29.12.2023 17:37 Ответить
Північна Корея це провінція Китаю, яка тимчасово знаходиться у стані незалежної держави, щоб Сі мав змогу передавати россії зброю, вести незакону торгівлю і погрожувати США і своїм східним сусідам ядеркою, уникаючи санкцій та світового осуду.
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29.12.2023 19:44 Ответить
Тупі покидьки і слимаки.
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29.12.2023 17:38 Ответить
Як сказав один грузин "про_бали"
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29.12.2023 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3nVbCRVjrL0 , Madiar krasava !
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29.12.2023 17:41 Ответить
За останні 30 років ви багато, дуже багато чого недооценили, та почали жити у державі рожевих поні з пикою а. меркель.
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29.12.2023 17:42 Ответить
А ось Україна явно переоцінила можливості ЄС,я про 1млн. снарядів.
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29.12.2023 17:43 Ответить
Схоже, що не тільки Німеччина, а і усі решта. Хоча 20 років усі вони і допомагали Московії озброюватись, а тепер це виявилось "несподіванкою", от халепа!
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29.12.2023 17:46 Ответить
Вибачте, але самі кацапські генерали не очікували реальної війни, і спокійно розпилювали військові бюджети.

Їбанутість Окурка та кацапського населення здивувала увесь світ.
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29.12.2023 17:53 Ответить
головний редактор "новой газєти" Мартинов пише що зміна путіна на "наслєдніка" ніяк не вплине на нацизм русскіх : в росії сформувалась 15-20 мільйонна група тих, хто заможно живе саме з війни : самі військові, жандарми, різноманітні "служащіє пріравнєниє к воєнним", працівники впк, інженери, залізничники, виконавці "торговельних прокладок" де нафту переливають з танкера в танкер посередині індійського океану чи мікросхеми перекладають з коробки в коробку десь в казахстані

всім їм війна смачніше за "мiрноє прозябаніє"

вся економіка росії встала на військові рейки

і Захід майже нічого не може (а переважно й не хоче) з цим вдіяти, як і не хоче зрозуміти що такій військовій економіці росії будуть потрібні все нові жертви (нації), якщо перша жертва не витримає ...

пора завершувать зєлєноє бєз(одно)образіє в Україні і віддати владу Комітету Національного Порятунку (набраного з полковників колишніх добробатів), випустити з в'язниць всіх політв'язнів таких як Червінський, відібрати всі активи в коломойського і ахмєтова, і покладатися тільки на власні сили
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29.12.2023 17:49 Ответить
Брєд. МИРНА торгівля газом і нафтою все одно приносила більші кошти, ніж мутні схеми в Індійському океані.

Ця війна - ірраціональна, маньякам розв'язали руки, ось і все!
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29.12.2023 17:55 Ответить
ви неуважно вивчали макроекономіку (яку я вважаю релігією а не наукою)

"мирна торгівля газом і нафтою" приносила кошти які включалися в "відносно прозорий ввп", і з яких платили всім бюджетникам

ті 15-20 мільйонів, яких я зауважив вище, - це хазяї, а решта їхні раби.

хазяїв не хвилює ввп, їх хвилює скільки врешті залишиться в їхніх власних руках, а та сума ніяк не зменшилася, просто раби стали отримувать менше
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29.12.2023 18:07 Ответить
Брєд. Окурок та його команда можуть скільки завгодно красти, хоч з білими схемами, хоч із сірими схемами.
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29.12.2023 18:59 Ответить
ну й поцілуй свого окурка в дупу

мова йде про інших, які собі знайдуть нового окурка, бо війна їм зичніше за мир

якщо не зрозумів цього - йди зроби одіночний пікєт біля крємля, туди тобі й дорога
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29.12.2023 21:15 Ответить
НЕ погоджуюсь. Спочатку ви написали правильно щодо 15-20 млн включаючи бюджетників. А потім зазначили, що ця цифра - господарі. Наскільки я пам'ятаю, тільки 3 % населення відносяться до підприємців. Це десь 4-5 млн касапів.
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29.12.2023 19:28 Ответить
тай грець з тобою - не погоджуйся !

15-20 чи 4-5, яка в дупу різниця ?

вертухай у в'язниці теж хазяїн рабів, хоч отримує стільки ж скільки дворнік в Копенгагєні, а то й менше !

твоє непогоджування ніяк не зменшить кількість кацапських куль чи ракет !
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29.12.2023 21:19 Ответить
На жаль, на власні сили покладатися недостатньо. Фізично не взмозі.
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29.12.2023 17:56 Ответить
Русняві гівноїди почали обходити наше ППО використовуючи повітряний простір країн НАТО. А країни НАТО обісрались щось збивати - нехай собі летить. Це був пробний запуск.
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29.12.2023 17:55 Ответить
Німечина не вина Україні жодного пфенінгу. Але у зеленского, котрий здав Україну ***** - підтримка - 63%. Та на який чорт, Німечині витрачати свої ресурси та кошти на країну, котра обрала ************ хрипатого пацюка, це навіть у і рашистів є люди котри розуміли, окрім 73% українських дебілів - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

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29.12.2023 17:55 Ответить
Здав кажеш? Ну зараз тролі фсб підтягнуться і лайки збереш.
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29.12.2023 18:01 Ответить
Звичайно здав. Та навіть є люди і в рашкі, які попереджали - є відео, дивись.
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29.12.2023 20:43 Ответить
Німеччина винна ще за ТУ війну. Хай роздупляються.
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29.12.2023 19:48 Ответить
Щей монголи винні. З таким ************, котрий зруйнував усю оборонку та пустив на асфальт сотні міліардів - як на мене, то хрін би я дав - шо грошима, шо зброєю такій країні - де своє, захищайтесь, а то як - ну ви знаєте з ким порівнював нарік Україну. Тримайтесь.
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29.12.2023 20:41 Ответить
Цікава штука виходить. І американці і європейці бояться рашки немов вогню. Бояться їх навіть мізинчиком випадково зачепити. Але при цьому, кожного бляха разу- «ми помилилися у своїх оцінках щодо них…», «ми недооцінили…». Як у них в головах примудряються співіснувати одночасно і тваринний страх перед ними, і така розпі**яйська зверхність.
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29.12.2023 17:55 Ответить
Чомусь знову згадав так звані західні санкції проти росії та їхню неофіційну назву удав. Курва, якби цей удав був реальним, то він би вже здох від голоду тримаючи жертву в обіймах.
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29.12.2023 17:58 Ответить
тому що для того, щоб накласти справді руйнівні санкції на великого гравця, політичне керівництво країн, які такі санкції накладають, повинно мати контроль і над великим бізнесом, що несе від санкцій збитки, і над населенням, яке боїться бути втягнутим у війну. інакше кажучи, це має бути система "бо я так сказав. хто проти - ворог, і з ними будемо чинити як з ворогом, і у нас для цього є справжна репресивна машина." тобто система має бути авторитарною.
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29.12.2023 18:14 Ответить
Хіба тільки це недооцінили?
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29.12.2023 17:58 Ответить
Штангенциркулі на початку війни переоцінили, тепер недооцінили... А дна стара ***** мєркьєль вААЩе з ****** пАдруга ще за часів ГДР
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29.12.2023 18:06 Ответить
Ви уявляєте рівень корупції та зради в німецкому уряді ? шо казати про українських зелених пісюністів
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29.12.2023 18:10 Ответить
А я і не сумнівався! Взагалі ні разу не слухаю когось там з племені, яке аж ДВА РАЗИ почало світову війну І ОБИДВА РАЗИ ПРОГРАЛО!!!! клінічні лузери....
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29.12.2023 18:38 Ответить
Санкции нужно вводить,а не эмитировать.
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29.12.2023 21:50 Ответить
 
 