Германия недооценила военный потенциал России по производству оружия для войны против Украины, - генерал Бундесвера Фрейдинг
В Германии недооценили возможности России, которая, несмотря на ужесточение санкций, наращивает свой военно-промышленный комплекс. В то же время в Бундесвере предполагается, что РФ за время полномасштабной войны потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.
Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам во время анализа развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены.
Он сообщил, что способность РФ держаться изначально не рассматривалась так, как ее сейчас оценивают в Бундесвере.
"В Бундесвере также не предполагали, что в России преуспеют в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций", - сказал генерал.
Представитель Минобороны предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ по поиску путей получения военных поставок от других стран.
Фрейдинг уточнил, что речь идет о КНДР, Китае и других странах, которые могут поставлять РФ освещение для холодильников, но его могут использовать и в военных целях.
Генерал также заявил, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были "безусловно, преувеличены в ретроспективе".
Фрейдинг подчеркнул, что, с военной точки зрения, ВСУ достигли успеха.
"80% территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50% утраченных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря", - сказал он.
Также он отметил возможности Украины по нанесению ударов глубоко за линией фронта, даже с использованием "кустарных систем вооружения".
Фройдинг добавил, что российские потери в людях и материальных средствах - огромные. В Германии предполагают, что РФ потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.
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Якби він був не згодний , він би написав рапорт і попросив би його звільнити . Зе з радістю б його підписав ,, тим більш що позбутися Залужного це мрія багатьох з ОПи . Нагадати Безмозглу ?
Залужний вже висловився - він визнає допущені помилки , але ситуацію яка склалася на фронті - не вважає тупиковою .
але з хла ліпили «партньора» - це точно..
Та ще з такими "санкціями"...
2) кацапам наср@ти на ціну. Поки що вони не відчувають жодного дискомфорту. На $ 365 000 000 на рік можна жити.
3) Якщо Ви все так "чуєте", то порівняйте $ 365 000 000 з на порядок меншою сумою допомоги, яку отримує Україна, маючи майже зруйновану економіку.
Ось: https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_price
2) Якщо за повідомленням ВПС кацапи випустили по Україні більше сотні ракет/шахедів і це коштує $ 1,28 млрд., то за скільки днів повернуться їм ці гроші? А це ж уже початкова ціна, а ціна продажу.
І 1,27млрд. -- це ринкова ціна. Насправді початкова набагато менша.
Мабуть фото до статті зроблено якраз в той момент, коли він про це говорив 😂
Як на мене трохи неправильна оцінка,треба дивитися і на розміри країн та кількість населення,на рф можуть дозволити собі такі витрати. А от щодо виробництва так дійсно ситуація не на нашу користь.Якщо ще рік тому перевага по дронах була за українцями то зараз навпаки.Що ці два роки робив весь стратегпром одному президенту відомо. Де наші ракети?
Бо це втрати заради нічого, тупа м'ясорубка в обмін на обгорілі безлюдні руїни.
Сотні тисяч трупів - це гігантські втрати незалежно від відсотка населення.
це по - перше ,
По - друге , кацапам допомагають військовою технікою , такі країни ,
Як , Китай , Північна Корея , Іран і інші країни ‼️
Їбанутість Окурка та кацапського населення здивувала увесь світ.
всім їм війна смачніше за "мiрноє прозябаніє"
вся економіка росії встала на військові рейки
і Захід майже нічого не може (а переважно й не хоче) з цим вдіяти, як і не хоче зрозуміти що такій військовій економіці росії будуть потрібні все нові жертви (нації), якщо перша жертва не витримає ...
пора завершувать зєлєноє бєз(одно)образіє в Україні і віддати владу Комітету Національного Порятунку (набраного з полковників колишніх добробатів), випустити з в'язниць всіх політв'язнів таких як Червінський, відібрати всі активи в коломойського і ахмєтова, і покладатися тільки на власні сили
Ця війна - ірраціональна, маньякам розв'язали руки, ось і все!
"мирна торгівля газом і нафтою" приносила кошти які включалися в "відносно прозорий ввп", і з яких платили всім бюджетникам
ті 15-20 мільйонів, яких я зауважив вище, - це хазяї, а решта їхні раби.
хазяїв не хвилює ввп, їх хвилює скільки врешті залишиться в їхніх власних руках, а та сума ніяк не зменшилася, просто раби стали отримувать менше
мова йде про інших, які собі знайдуть нового окурка, бо війна їм зичніше за мир
якщо не зрозумів цього - йди зроби одіночний пікєт біля крємля, туди тобі й дорога
15-20 чи 4-5, яка в дупу різниця ?
вертухай у в'язниці теж хазяїн рабів, хоч отримує стільки ж скільки дворнік в Копенгагєні, а то й менше !
твоє непогоджування ніяк не зменшить кількість кацапських куль чи ракет !