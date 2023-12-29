Германия недооценила военный потенциал России по производству оружия для войны против Украины, - генерал Бундесвера Фрейдинг

В Германии недооценили возможности России, которая, несмотря на ужесточение санкций, наращивает свой военно-промышленный комплекс. В то же время в Бундесвере предполагается, что РФ за время полномасштабной войны потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам во время анализа развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены.

Он сообщил, что способность РФ держаться изначально не рассматривалась так, как ее сейчас оценивают в Бундесвере.

"В Бундесвере также не предполагали, что в России преуспеют в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций", - сказал генерал.

Представитель Минобороны предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ по поиску путей получения военных поставок от других стран.

Фрейдинг уточнил, что речь идет о КНДР, Китае и других странах, которые могут поставлять РФ освещение для холодильников, но его могут использовать и в военных целях.

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Генерал также заявил, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были "безусловно, преувеличены в ретроспективе".

Фрейдинг подчеркнул, что, с военной точки зрения, ВСУ достигли успеха.

"80% территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50% утраченных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря", - сказал он.

Также он отметил возможности Украины по нанесению ударов глубоко за линией фронта, даже с использованием "кустарных систем вооружения".

Фройдинг добавил, что российские потери в людях и материальных средствах - огромные. В Германии предполагают, что РФ потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.