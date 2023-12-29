Німеччина недооцінила воєнний потенціал Росії щодо виробництва зброї для війни проти України, - генерал Бундесверу Фройдінг

У Німеччині недооцінили можливості Росії, яка, попри посилення санкцій, нарощує свій військово-промисловий комплекс. Водночас у Бундесвері припускають, що РФ за час повномасштабної війни втратила танки й бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.

Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами під час аналізу розвитку війни в Україні деякі можливості Росії не були враховані.

Він зазначив, що здатність РФ триматися від самого початку не розглядалася так, як її зараз оцінюють у Бундесвері.

"У Бундесвері також не припускали, що в Росії досягнуть успіху в тому, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, попри найжорстокіший режим санкцій", - наголосив генерал.

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Представник Міноборони ФРН припустив, що вони "не бачили або не хотіли бачити" можливості РФ щодо пошуку шляхів отримання військових поставок від інших країн.

Фройдінг уточнив, що йдеться про КНДР, Китай та інші країни, які можуть постачати РФ освітлення для холодильників, але його можуть використовувати й у військових цілях.

Генерал також зазначив, що очікування максимально можливого військового успіху в українському контрнаступі були "безумовно, перебільшені в ретроспективі".

Фройдінг він наголосив, що з військової точки зору ЗСУ досягли успіху.

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"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули собі 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", - зазначив він.

Він також наголосив на здатності України завдавати ударів глибоко за лінією фронту, навіть з використанням "кустарних систем озброєння.

Фройдінг додав, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні. У Німеччині припускають, що РФ втратила танки й бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.

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