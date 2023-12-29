Німеччина недооцінила воєнний потенціал Росії щодо виробництва зброї для війни проти України, - генерал Бундесверу Фройдінг
У Німеччині недооцінили можливості Росії, яка, попри посилення санкцій, нарощує свій військово-промисловий комплекс. Водночас у Бундесвері припускають, що РФ за час повномасштабної війни втратила танки й бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.
Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами під час аналізу розвитку війни в Україні деякі можливості Росії не були враховані.
Він зазначив, що здатність РФ триматися від самого початку не розглядалася так, як її зараз оцінюють у Бундесвері.
"У Бундесвері також не припускали, що в Росії досягнуть успіху в тому, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, попри найжорстокіший режим санкцій", - наголосив генерал.
Представник Міноборони ФРН припустив, що вони "не бачили або не хотіли бачити" можливості РФ щодо пошуку шляхів отримання військових поставок від інших країн.
Фройдінг уточнив, що йдеться про КНДР, Китай та інші країни, які можуть постачати РФ освітлення для холодильників, але його можуть використовувати й у військових цілях.
Генерал також зазначив, що очікування максимально можливого військового успіху в українському контрнаступі були "безумовно, перебільшені в ретроспективі".
Фройдінг він наголосив, що з військової точки зору ЗСУ досягли успіху.
"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули собі 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", - зазначив він.
Він також наголосив на здатності України завдавати ударів глибоко за лінією фронту, навіть з використанням "кустарних систем озброєння.
Фройдінг додав, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні. У Німеччині припускають, що РФ втратила танки й бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.
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Якби він був не згодний , він би написав рапорт і попросив би його звільнити . Зе з радістю б його підписав ,, тим більш що позбутися Залужного це мрія багатьох з ОПи . Нагадати Безмозглу ?
Залужний вже висловився - він визнає допущені помилки , але ситуацію яка склалася на фронті - не вважає тупиковою .
але з хла ліпили «партньора» - це точно..
Та ще з такими "санкціями"...
2) кацапам наср@ти на ціну. Поки що вони не відчувають жодного дискомфорту. На $ 365 000 000 на рік можна жити.
3) Якщо Ви все так "чуєте", то порівняйте $ 365 000 000 з на порядок меншою сумою допомоги, яку отримує Україна, маючи майже зруйновану економіку.
Ось: https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_price
2) Якщо за повідомленням ВПС кацапи випустили по Україні більше сотні ракет/шахедів і це коштує $ 1,28 млрд., то за скільки днів повернуться їм ці гроші? А це ж уже початкова ціна, а ціна продажу.
І 1,27млрд. -- це ринкова ціна. Насправді початкова набагато менша.
Мабуть фото до статті зроблено якраз в той момент, коли він про це говорив 😂
Як на мене трохи неправильна оцінка,треба дивитися і на розміри країн та кількість населення,на рф можуть дозволити собі такі витрати. А от щодо виробництва так дійсно ситуація не на нашу користь.Якщо ще рік тому перевага по дронах була за українцями то зараз навпаки.Що ці два роки робив весь стратегпром одному президенту відомо. Де наші ракети?
Бо це втрати заради нічого, тупа м'ясорубка в обмін на обгорілі безлюдні руїни.
Сотні тисяч трупів - це гігантські втрати незалежно від відсотка населення.
це по - перше ,
По - друге , кацапам допомагають військовою технікою , такі країни ,
Як , Китай , Північна Корея , Іран і інші країни ‼️
Їбанутість Окурка та кацапського населення здивувала увесь світ.
всім їм війна смачніше за "мiрноє прозябаніє"
вся економіка росії встала на військові рейки
і Захід майже нічого не може (а переважно й не хоче) з цим вдіяти, як і не хоче зрозуміти що такій військовій економіці росії будуть потрібні все нові жертви (нації), якщо перша жертва не витримає ...
пора завершувать зєлєноє бєз(одно)образіє в Україні і віддати владу Комітету Національного Порятунку (набраного з полковників колишніх добробатів), випустити з в'язниць всіх політв'язнів таких як Червінський, відібрати всі активи в коломойського і ахмєтова, і покладатися тільки на власні сили
Ця війна - ірраціональна, маньякам розв'язали руки, ось і все!
"мирна торгівля газом і нафтою" приносила кошти які включалися в "відносно прозорий ввп", і з яких платили всім бюджетникам
ті 15-20 мільйонів, яких я зауважив вище, - це хазяї, а решта їхні раби.
хазяїв не хвилює ввп, їх хвилює скільки врешті залишиться в їхніх власних руках, а та сума ніяк не зменшилася, просто раби стали отримувать менше
мова йде про інших, які собі знайдуть нового окурка, бо війна їм зичніше за мир
якщо не зрозумів цього - йди зроби одіночний пікєт біля крємля, туди тобі й дорога
15-20 чи 4-5, яка в дупу різниця ?
вертухай у в'язниці теж хазяїн рабів, хоч отримує стільки ж скільки дворнік в Копенгагєні, а то й менше !
твоє непогоджування ніяк не зменшить кількість кацапських куль чи ракет !