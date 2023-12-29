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Новини
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Виробнича активність у Росії зросла до максимуму за 7 років

завод,росія,російський

Активність у виробничому секторі Росії у грудні зросла до найшвидших темпів за останні майже сім років. Та обсяги нових експортних замовлень при цьому скорочуються другий місяць поспіль.

Про це з посиланням на дані американського медіахолдингу S&P Global повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із даними S&P Global, Індекс ділової активності (PMI) для російської промисловості зріс із 53,8 у листопаді до 54,6 у грудні. Це був найвищий показник для Росії з січня 2017 року. Виробництво зростало найбільшими темпами за сім років, а нові замовлення знову різко зросли.

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"Однак більший клієнтський попит був зосереджений на внутрішньому ринку, оскільки нові експортні замовлення падали другий місяць поспіль", - йдеться у заяві медіахолдингу.

Найшвидше з липня падіння нових операцій з-за кордону було спровоковане зменшенням кількості запитів від клієнтів на ключових експортних ринках, пояснили у S&P Global.

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Попри те, що російські виробники потерпають від логістичних потрясінь через західні санкції та високу вартість імпортних товарів, темпи інфляції у Росії пом’якшуються.

Окрім цього, незважаючи на дефіцит робочої сили в Росії, з безробіттям на рекордно низькому рівні у 2,9%, підприємства збільшили кількість персоналу, намагаючись скоротити відставання у роботі.

Автор: 

виробництво (1627) росія (65098)


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Топ коментарі
+17
ВПК РФ працює на всю потужність....У нас лише в роликах "потужно" і все
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29.12.2023 15:19
+14
А в Україні збільшилось замовлення на сєріали і тєлємарафони, які прославляють "вождя" і його партію.
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29.12.2023 15:22
+10
Санкції в дії.
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29.12.2023 15:29
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Придаток Китаю, плюс пекельні санкції в дії, плюс безхребетні союзнички які переживають щоб їх зброєю не знищували економіку на території московії
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29.12.2023 15:19 Відповісти
ВПК РФ працює на всю потужність....У нас лише в роликах "потужно" і все
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29.12.2023 15:19 Відповісти
А в Україні збільшилось замовлення на сєріали і тєлємарафони, які прославляють "вождя" і його партію.
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29.12.2023 15:22 Відповісти
А як почнуть з НАТО воювати, так взагалі розквітнуть..
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29.12.2023 15:22 Відповісти
та не сцым, у нас вон производственные мощностя по кладке тротуаров и снятии быдлосериалов/быдлошоу растут как на дрожжах. это я уже не говорю про темпы распила бюджета. всё нормально у нас. и слава псу патрону!
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29.12.2023 15:23 Відповісти
Ну если бы мы могли лупить по ним, как они по нам, посмотрели бы мы на их активность.

Тем более, никакие санкции на них не действуют, они их обходят.

Если бы весь мир действовал сплоченно по это ньюфашистской державе, она бы долго не устояла.

А так, запад ждет пока рашисты влупят и по ним.
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29.12.2023 15:24 Відповісти
По нім ніззя, то партньйори...
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29.12.2023 15:28 Відповісти
Якби наші союзники так воювали у свій час з Гітлером, як з ******, то зараз би на усій планеті був Рейх.
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29.12.2023 15:40 Відповісти
А чем лупить? Голой жо...й. Все деньги ушли на надбавки к пенсиям, на дороги и по карманам чиновников.
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29.12.2023 18:38 Відповісти
Санкції в дії.
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29.12.2023 15:29 Відповісти
Пекельні ссанкції.
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29.12.2023 15:32 Відповісти
Дані про расцвєт кацапської економіки надані тими ж людям які нарахували 99% "за" на рєфєрєндумі в Херсоні...
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29.12.2023 15:38 Відповісти
"Однак більший клієнтський попит був зосереджений на внутрішньому ринку, оскільки нові експортні замовлення падали другий місяць поспіль". Тобто кінь педальний - цей діловий індекс. Клепають продукцію, неконкурентнознадту на світовому ринку які і ракети на мільярди доларів, які змарнували на трансформатори. Головне, що економіка від цього не розвивається, не запроваджуються нові технології, інновації і країна скатується у совок
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29.12.2023 15:39 Відповісти
Совок хоч цвяхи свої випускав - і навіть компи випускав ( з своїми процами - і ті проци вироблялися в совку ).
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29.12.2023 15:56 Відповісти
Це те про що постійно говорить Наїбулліна , про - перегрів економіки . В патріотичному угарі ( щоб довести світу що - а ми вот і бєз вас могьом ! ) вони виробляють товари - і відправляють їх на склад . Експорт падає , а кількість товарів які нема куди дівати - збільшується . Це - мильна бульбашка .
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29.12.2023 16:45 Відповісти
Экономика России растёт, безработица снижается. Беднейшие слои населения, подписывая контракты с армией, стали сказочно обогащаться. Путинская спецоперация пошла кацапам на пользу.
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29.12.2023 17:52 Відповісти
Жизнь обещают багатой, но не долгой =)
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29.12.2023 21:54 Відповісти
Зато в Украине упала. Наша безалаберная горе-власть умеет только беспомощно волать, что вызывает у врага смех и желание убивать украинцев дальше.
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29.12.2023 18:37 Відповісти
 
 