Виробнича активність у Росії зросла до максимуму за 7 років

Активність у виробничому секторі Росії у грудні зросла до найшвидших темпів за останні майже сім років. Та обсяги нових експортних замовлень при цьому скорочуються другий місяць поспіль.

Про це з посиланням на дані американського медіахолдингу S&P Global повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із даними S&P Global, Індекс ділової активності (PMI) для російської промисловості зріс із 53,8 у листопаді до 54,6 у грудні. Це був найвищий показник для Росії з січня 2017 року. Виробництво зростало найбільшими темпами за сім років, а нові замовлення знову різко зросли.

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"Однак більший клієнтський попит був зосереджений на внутрішньому ринку, оскільки нові експортні замовлення падали другий місяць поспіль", - йдеться у заяві медіахолдингу.

Найшвидше з липня падіння нових операцій з-за кордону було спровоковане зменшенням кількості запитів від клієнтів на ключових експортних ринках, пояснили у S&P Global.

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Попри те, що російські виробники потерпають від логістичних потрясінь через західні санкції та високу вартість імпортних товарів, темпи інфляції у Росії пом’якшуються.

Окрім цього, незважаючи на дефіцит робочої сили в Росії, з безробіттям на рекордно низькому рівні у 2,9%, підприємства збільшили кількість персоналу, намагаючись скоротити відставання у роботі.