Производственная активность в России возросла до максимума за 7 лет
Активность в производственном секторе России в декабре возросла до самых быстрых темпов за последние семь лет. Однако объемы новых экспортных заказов при этом сокращаются второй месяц подряд.
Об этом со ссылкой на данные американского медиахолдинга S&P Global сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) для российской промышленности вырос с 53,8 в ноябре до 54,6 в декабре. Это был самый высокий показатель для России с января 2017 года. Производство росло наибольшими темпами за семь лет, а новые заказы снова резко выросли.
"Однако больший клиентский спрос был сосредоточен на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы падали второй месяц подряд", - говорится в заявлении медиахолдинга.
Быстрее всего с июля падение новых операций из-за рубежа было спровоцировано уменьшением количества запросов от клиентов на ключевых экспортных рынках, пояснили в S&P Global.
Несмотря на то, что российские производители страдают от логистических потрясений из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров, темпы инфляции в России смягчаются.
Кроме этого, несмотря на дефицит рабочей силы в России, с безработицей на рекордно низком уровне в 2,9%, предприятия увеличили количество персонала, пытаясь сократить отставание в работе.
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Тем более, никакие санкции на них не действуют, они их обходят.
Если бы весь мир действовал сплоченно по это ньюфашистской державе, она бы долго не устояла.
А так, запад ждет пока рашисты влупят и по ним.