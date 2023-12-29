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Новости
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Производственная активность в России возросла до максимума за 7 лет

завод,росія,російський

Активность в производственном секторе России в декабре возросла до самых быстрых темпов за последние семь лет. Однако объемы новых экспортных заказов при этом сокращаются второй месяц подряд.

Об этом со ссылкой на данные американского медиахолдинга S&P Global сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) для российской промышленности вырос с 53,8 в ноябре до 54,6 в декабре. Это был самый высокий показатель для России с января 2017 года. Производство росло наибольшими темпами за семь лет, а новые заказы снова резко выросли.

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"Однако больший клиентский спрос был сосредоточен на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы падали второй месяц подряд", - говорится в заявлении медиахолдинга.

Быстрее всего с июля падение новых операций из-за рубежа было спровоцировано уменьшением количества запросов от клиентов на ключевых экспортных рынках, пояснили в S&P Global.

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Несмотря на то, что российские производители страдают от логистических потрясений из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров, темпы инфляции в России смягчаются.

Кроме этого, несмотря на дефицит рабочей силы в России, с безработицей на рекордно низком уровне в 2,9%, предприятия увеличили количество персонала, пытаясь сократить отставание в работе.

Автор: 

производство (462) россия (95481)


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Топ комментарии
+17
ВПК РФ працює на всю потужність....У нас лише в роликах "потужно" і все
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29.12.2023 15:19
+14
А в Україні збільшилось замовлення на сєріали і тєлємарафони, які прославляють "вождя" і його партію.
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29.12.2023 15:22
+10
Санкції в дії.
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29.12.2023 15:29
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Придаток Китаю, плюс пекельні санкції в дії, плюс безхребетні союзнички які переживають щоб їх зброєю не знищували економіку на території московії
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29.12.2023 15:19 Ответить
ВПК РФ працює на всю потужність....У нас лише в роликах "потужно" і все
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29.12.2023 15:19 Ответить
А в Україні збільшилось замовлення на сєріали і тєлємарафони, які прославляють "вождя" і його партію.
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29.12.2023 15:22 Ответить
А як почнуть з НАТО воювати, так взагалі розквітнуть..
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29.12.2023 15:22 Ответить
та не сцым, у нас вон производственные мощностя по кладке тротуаров и снятии быдлосериалов/быдлошоу растут как на дрожжах. это я уже не говорю про темпы распила бюджета. всё нормально у нас. и слава псу патрону!
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29.12.2023 15:23 Ответить
Ну если бы мы могли лупить по ним, как они по нам, посмотрели бы мы на их активность.

Тем более, никакие санкции на них не действуют, они их обходят.

Если бы весь мир действовал сплоченно по это ньюфашистской державе, она бы долго не устояла.

А так, запад ждет пока рашисты влупят и по ним.
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29.12.2023 15:24 Ответить
По нім ніззя, то партньйори...
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29.12.2023 15:28 Ответить
Якби наші союзники так воювали у свій час з Гітлером, як з ******, то зараз би на усій планеті був Рейх.
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29.12.2023 15:40 Ответить
А чем лупить? Голой жо...й. Все деньги ушли на надбавки к пенсиям, на дороги и по карманам чиновников.
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29.12.2023 18:38 Ответить
Санкції в дії.
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29.12.2023 15:29 Ответить
Пекельні ссанкції.
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29.12.2023 15:32 Ответить
Дані про расцвєт кацапської економіки надані тими ж людям які нарахували 99% "за" на рєфєрєндумі в Херсоні...
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29.12.2023 15:38 Ответить
"Однак більший клієнтський попит був зосереджений на внутрішньому ринку, оскільки нові експортні замовлення падали другий місяць поспіль". Тобто кінь педальний - цей діловий індекс. Клепають продукцію, неконкурентнознадту на світовому ринку які і ракети на мільярди доларів, які змарнували на трансформатори. Головне, що економіка від цього не розвивається, не запроваджуються нові технології, інновації і країна скатується у совок
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29.12.2023 15:39 Ответить
Совок хоч цвяхи свої випускав - і навіть компи випускав ( з своїми процами - і ті проци вироблялися в совку ).
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29.12.2023 15:56 Ответить
Це те про що постійно говорить Наїбулліна , про - перегрів економіки . В патріотичному угарі ( щоб довести світу що - а ми вот і бєз вас могьом ! ) вони виробляють товари - і відправляють їх на склад . Експорт падає , а кількість товарів які нема куди дівати - збільшується . Це - мильна бульбашка .
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29.12.2023 16:45 Ответить
Экономика России растёт, безработица снижается. Беднейшие слои населения, подписывая контракты с армией, стали сказочно обогащаться. Путинская спецоперация пошла кацапам на пользу.
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29.12.2023 17:52 Ответить
Жизнь обещают багатой, но не долгой =)
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29.12.2023 21:54 Ответить
Зато в Украине упала. Наша безалаберная горе-власть умеет только беспомощно волать, что вызывает у врага смех и желание убивать украинцев дальше.
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29.12.2023 18:37 Ответить
 
 