Производственная активность в России возросла до максимума за 7 лет

Активность в производственном секторе России в декабре возросла до самых быстрых темпов за последние семь лет. Однако объемы новых экспортных заказов при этом сокращаются второй месяц подряд.

Об этом со ссылкой на данные американского медиахолдинга S&P Global сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) для российской промышленности вырос с 53,8 в ноябре до 54,6 в декабре. Это был самый высокий показатель для России с января 2017 года. Производство росло наибольшими темпами за семь лет, а новые заказы снова резко выросли.

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"Однако больший клиентский спрос был сосредоточен на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы падали второй месяц подряд", - говорится в заявлении медиахолдинга.

Быстрее всего с июля падение новых операций из-за рубежа было спровоцировано уменьшением количества запросов от клиентов на ключевых экспортных рынках, пояснили в S&P Global.

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Несмотря на то, что российские производители страдают от логистических потрясений из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров, темпы инфляции в России смягчаются.

Кроме этого, несмотря на дефицит рабочей силы в России, с безработицей на рекордно низком уровне в 2,9%, предприятия увеличили количество персонала, пытаясь сократить отставание в работе.