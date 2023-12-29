Залужный уволил свою внештатную помощницу Мартынюк после ее высказываний относительно мобилизации
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главкома ВСУ.
28 декабря основательница фонда "Защита Будущего" Алла Мартынюк в эфире одного из Youtube-каналов сделала громкое заявление о мобилизации. "Не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина", - сказала она.
Канал представил Мартынюк как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ".
После скандала в соцсетях относительно этого заявления Залужный прокомментировал ситуацию.
"Во избежание манипуляций в массмедиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Также информирую, что от 28 декабря у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - сообщил главком ВСУ.
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набере майже 90%..Як Чаушеску у Румунії перед казнею своею та його жінки... Мар'яна давай.. уперед 🐔 Курка дохла
Мене дуже дивують люди які йдуть на інтервʼю до цих двох гандонів, наче нема більше кому інтервʼю дати. Ала Мартинюк відома волонтерка, невдало висловилась, але як її слова тут же рознесли з привʼязкою до головнокомандувача, хоча вона була позаштатним радником хтозна коли. Хіба не очевидно що це спланована акція по дискредитації не тільки головкома а ЗСУ як інституту. Вчора напали на його новопризначену помічницю, в хід пішли фейки без розбору, але скільки негативних коментарів щодо головкома, я вжахнулася, відверто, бо в своєму прагненні підрізати рейтинг Залужному зелені мародери підріжуть крила нашому війську. А між нами і росіянами тільки вони, більш нема нікого.
Обама (Дж. Вашингтон), де наші ракети???
Знайшли випорожнення якоїсь соски, яка не є підлеглою Залужного і виставили це як думку Генштабу - і вуаля, лайно накинуто на вентилятор. І судячи з кількості тролів тут у коментах, вброс банкої дуже успішно пройшов.
Ще раз, відморозки із ОП, замість того аби воювати з кацапськими підорами, воюють з головномандуючим, бо загрозу від рашистів не бачать, а бачать загрозу виключно у рейтингу Залужного
Насправді, то все єдине кремлівське ІПСО для створення всезагального срачу в Україні. Безугла вже проїлась, от і створюють нові вкиди. Так нас легше буде знищити. От ЗЕрмаки стараються, подляковсьі боти працюють, а бидло тішиться.
В черговий раз...