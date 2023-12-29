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Залужный уволил свою внештатную помощницу Мартынюк после ее высказываний относительно мобилизации

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главкома ВСУ.

28 декабря основательница фонда "Защита Будущего" Алла Мартынюк в эфире одного из Youtube-каналов сделала громкое заявление о мобилизации. "Не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина", - сказала она.

Канал представил Мартынюк как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ".

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После скандала в соцсетях относительно этого заявления Залужный прокомментировал ситуацию.

"Во избежание манипуляций в массмедиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Также информирую, что от 28 декабря у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - сообщил главком ВСУ.

Читайте также: 92% украинцев доверяют Залужному, а 72% негативно отнеслись бы к его отставке, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

мобилизация (2757) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+37
каждая моль пытается блестать в лучах своего босса
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29.12.2023 22:22
+25
Ну вона сказала майже слово в слово про те що казав *****.тільки вона про цеглу,а воно про алкашку
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29.12.2023 22:24
+21
Чомусь впевнений що всі військовозобов'язані родичі цієї хвойди "гідно помирають" в кращому випадку десь на львівсько-ужгородському кордоні, а то й взагалі у Відні чи Барселоні.
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29.12.2023 22:24
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Та да..подобраться к генералу Залужному не просто...там три группы охраны... которые назнчает он сам лично... быдлу там не светит ничего 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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29.12.2023 22:49 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта... пришлите Генералу Залужному Ксению Собчак......знаменитую курицу РабZeи...😁🐔
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29.12.2023 22:55 Ответить
Мабуть мою матір більше турбує життя і здоров'я правнуків, ніж те що син на війні загине…
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29.12.2023 22:56 Ответить
Як казав царь Соломон... шукати треба бабу..а потім її ХАхалів...,,,усе буде добре Пані Україна Господь казав а я Чув СЛАВА ЗСУ Слава ІСУ Слава генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱💪✌️✊✊🇺🇦🥇🥇🥇
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29.12.2023 23:02 Ответить
Безшабашна - **па !
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29.12.2023 23:03 Ответить
"деревьяний дракон"
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29.12.2023 23:47 Ответить
читав скрін того допису і очам своїм не вірив
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30.12.2023 00:01 Ответить
А как ее прьот ! Как прьот...
Ви оцінили ?
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30.12.2023 02:35 Ответить
Що взагалі таке "позаштатна радниця" Що воно тиам робить і на яких підставах? Позаштатна? Не має в штаті - не існує.
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29.12.2023 23:03 Ответить
Позаштатну радницю треба було звільнити не за те, що самевона сказала, а за те, що хтось крім того кому вона радить, знає її імʼя.
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29.12.2023 23:05 Ответить
Так ли всю зешоблу звільнити.
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29.12.2023 23:08 Ответить
От так би всі поступали, перднув щось не так і звільнений!!! А наш директор зЄ, роби навпаки, посол в Британії виправив його дебелізм і за це був звільнений!!! Які дві різні людини, хоча зЄ і людиною назвати тяжко!!!!
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29.12.2023 23:08 Ответить
Хренасе, руснявые наративы не работают в украинском обществе. Какая досада, надо же, это надо думать прежде чем своим ротом чото ляпать. А думательный рефлекс заканчивается, когда открывается рот, ибо включается глотательный. Странно, никогда такого небыло, чтобы шлюхи были тупыми, и вот опять. Ничто не предвещало беды.
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29.12.2023 23:09 Ответить
Шутка юмора в том,что быдло Мавзолейное Проголосует за Марьянкк Тупую больше чем за Зеленского 73%.. Марьяха
набере майже 90%..Як Чаушеску у Румунії перед казнею своею та його жінки... Мар'яна давай.. уперед 🐔 Курка дохла
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29.12.2023 23:14 Ответить
ти )(уйлобот?
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29.12.2023 23:52 Ответить
І що вона могла нарадити? В чому вона фахівець?
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29.12.2023 23:15 Ответить
позаштатні радники то синекура для дітей всяких чинуш де вони валяють дурака
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30.12.2023 00:04 Ответить
Мар'яна Безмозглая наш президент...😁😁🇬🇧🐔🐔😁🐏🐏🐏🤪
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29.12.2023 23:16 Ответить
Кацапи мразота повна, але ж і хохли типу героїні статті і подібні до них українські "хазяї життя", які найголосніше верещать про патріотизм чужими руками вони гірші за росіян.
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29.12.2023 23:17 Ответить
До речі не ідеалізуйте Залужного щоб потім не плакати від розчарування.
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29.12.2023 23:22 Ответить
Ну ми поняли, що ти ідеалізуєш тут зєлєнського. Для тебе він найбільший авторітєт. Краще повертайся в Україну і люби свого зеленого божка з Харкова або Херсона.
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30.12.2023 07:20 Ответить
Та да...Степан Бандера напал на советское Быдло прямо из Польской тюрьмы весной 1938 года и хотел убить товаристча Сралина чЛенина...Но помешал Лев Троцкий..типа Степан Андреевич задави советское быдло 😁😁😁
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29.12.2023 23:22 Ответить
Мабуть аісля цього відео, що вона сказала https://x.com/EuroMaydan/status/1740762634625175689?s=20
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29.12.2023 23:25 Ответить
Демократия отменяется в Украине... пришла Диктатура Пролетайрята и генерала Залужного...все закрывается и пришла Цензура...это должно быть заделано ещё при Порошенко... но быдло обосрались...
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29.12.2023 23:26 Ответить
Не ідеалізуйте Залужного щоб потім не плакати від розчарування.
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29.12.2023 23:33 Ответить
Я не веду диалоги с курицами,🐔🐔🐔у которых в голове только Майонез 🤪
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29.12.2023 23:38 Ответить
Не вживайте речовини для сп'яніння. А то вже курок десь бачите.
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29.12.2023 23:41 Ответить
Та Ви шо?😁😁😁 Боже мій... прямо доктор Боменталь та процессор Преображенский ...😁😁😁
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29.12.2023 23:46 Ответить
Следующий президент Украины Генерал Залужный в 2025 году... Мавзолейные обезьяны Вермахта хрюкните... Верните нам Марьянкк Тупую Безмозглую...🐔 верную курицу Мавзолея чЛенина 😁👺👹🐔
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29.12.2023 23:33 Ответить
https://www.facebook.com/liliya.streltsova.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNTM4MjYyODU5NDY2OTkwN18zMDk4ODMyNDgwNjc3Njc%3D&__cft__[0]=AZUTwt-x5nFYo6HCdVjTd1X7qpJ0SdQnVvGiq5eOrhY1JqAm7QG0dLb68g0xKE92K6zJd1AS-GEzx9FPAKSdEDsdR48w0YIdncFLVRq_Wj3r7oVrByP9EwI7Dw46XtElAc8fO1MJZkv56VF8EGzSQ8eWqjYIzGJ379UzGgykQLyXyydxKaLOJO8Na1cBITUcnDg&__tn__=R]-R Liliya Streltsova

Мене дуже дивують люди які йдуть на інтервʼю до цих двох гандонів, наче нема більше кому інтервʼю дати. Ала Мартинюк відома волонтерка, невдало висловилась, але як її слова тут же рознесли з привʼязкою до головнокомандувача, хоча вона була позаштатним радником хтозна коли. Хіба не очевидно що це спланована акція по дискредитації не тільки головкома а ЗСУ як інституту. Вчора напали на його новопризначену помічницю, в хід пішли фейки без розбору, але скільки негативних коментарів щодо головкома, я вжахнулася, відверто, бо в своєму прагненні підрізати рейтинг Залужному зелені мародери підріжуть крила нашому війську. А між нами і росіянами тільки вони, більш нема нікого.
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29.12.2023 23:33 Ответить
Хорошо что она только помощница, а не советник.
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29.12.2023 23:42 Ответить
А хіба вона така одна? Хіба мало войовничих "хазяйок та й хазяїв життя", які готові відправляти всіх на фронт, коли самі туди не збираються ніколи йти? Ні, цей випадок, це відображення суспільства.
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29.12.2023 23:44 Ответить
Люда, ти чому не в Україні, і не на фронті, якщо ти така розумна?
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30.12.2023 06:52 Ответить
Шановні, якщо не забули, Залужного, з подачі Єрмака, призначив президент України Володимир Зеленський. Якщо не забули, Залужний в 2022 спростував твердження Кривоноса про надання йому повноважень по захисту Києва на летовищі Жуляни. Майте клепку в голові!
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29.12.2023 23:48 Ответить
Залужного призначили з подачі США.
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30.12.2023 01:14 Ответить
А за згодоюЄРМАКОвови в 1921 му, коли він засяв їхати на мітинг НАТО, Залужного від арешту інтерполо в Європі врятували західні спецслужби
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30.12.2023 01:18 Ответить
Тихонова ты мразь русская ,арест Залужного в Интерпол был подан свиноРоссией
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30.12.2023 06:42 Ответить
Знаю, тому і кажу, що Єрмак його не призначав, а навпаки хоче здихатися. Не руска ні каплі.
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30.12.2023 08:10 Ответить
Я на фронт пішов у березні 2014 року..мої сини через місяць обидва... мене на Порошенко ні Зелений уклонвіст не звали...бидло ви тупе...🇺🇦🇺🇦✊🥇🥇🔱🔱🔱
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29.12.2023 23:50 Ответить
Генерала Кривоноса чую кожного дня......а аєродром у Гостомель то було Круто 💥💥💥 Бидло ви тупе
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29.12.2023 23:55 Ответить
Доля України вирішилося у Гостомелі тоді... якби бидлу путлєра дозволили викинути десант у Гостомелі то бувмби капзд... Слава Україні Слава генералу Кривоносу🔱❤️🖤🔱🕊️🕊️🕊️
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30.12.2023 00:03 Ответить
Генералу Кривоносу конечно слава, но он защищал аэропорт Жуляны , а не Гостомель.
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30.12.2023 00:39 Ответить
(шёпотом) А сколько их там?
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30.12.2023 00:25 Ответить
(шепотом) завидуй молча.
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30.12.2023 01:00 Ответить



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30.12.2023 10:46 Ответить
Хм, здається, вона звичайна. Хіба що, хто голодний на жінок, то кожна більш-менш симпатична, притягує.
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30.12.2023 01:18 Ответить
Шо завидно?
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30.12.2023 07:49 Ответить
По морде этой твари тот самый кирпич плачет .
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30.12.2023 00:12 Ответить
Тобто на морді тварі безмозглої кірпічьом нє пахнєт?
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30.12.2023 06:55 Ответить
Що їм смерті пересічних українців... Розважаються і ні в чому собі не відказують ( "моралісти")))
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30.12.2023 00:14 Ответить
Судячи із останніх опитувань, вона озвучила думку багатьох, більшість людей готові втопити інших в крові, спостерігаючи за цим в телевізорі.
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30.12.2023 00:20 Ответить
Розумна людина. Швидка реакція.
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30.12.2023 00:28 Ответить
Що цей військовий собі дозволяє? Мартинюк озвучила офіційну позицію зеленої влади.
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30.12.2023 01:29 Ответить
Щось багато лайна почало виливатися на Залужного. Мабуть Зермак переможе.
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30.12.2023 01:34 Ответить
19 тисяч переглядів, 130 коментарів і це про звільнення зі штату того кого нема в штаті, головне на фоні Залужного. Ранокову масовану атаку "перекривають" черговою ***********...
Обама (Дж. Вашингтон), де наші ракети???
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30.12.2023 02:21 Ответить
Що вона сказала поганого? Вона сказала правду. А Залужний, мабуть, зробив не правильно.
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30.12.2023 02:33 Ответить
Ее речь сродни выступления путина. У того умереть на фронте или от пьянки. А у этой курицы вместо пьянки кирпич.
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30.12.2023 02:47 Ответить
Уже розібралися хто розмінував чонгар і запустив шатли перед війною? Чи рєчь якоїсь соски важливіша?
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30.12.2023 06:57 Ответить
Слава генералу Сергію Кривоносу за оборону аеропорту Київ/ Жуляни ! Ось такий легендарний бойовий генерал, який створив Сили Спеціальних Операцій, має бути заступником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного !
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30.12.2023 06:50 Ответить
Дерьмаковсько-подоляцьке іпсо з оббріхування Залужного пройшло дуже успішно.
Знайшли випорожнення якоїсь соски, яка не є підлеглою Залужного і виставили це як думку Генштабу - і вуаля, лайно накинуто на вентилятор. І судячи з кількості тролів тут у коментах, вброс банкої дуже успішно пройшов.
Ще раз, відморозки із ОП, замість того аби воювати з кацапськими підорами, воюють з головномандуючим, бо загрозу від рашистів не бачать, а бачать загрозу виключно у рейтингу Залужного
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30.12.2023 07:04 Ответить
Взагалі-то, вся суть того, що вона сказала - треба боротись, бо іншого виходу нема. Єдина проблема, що в неї волосся чисте і нігті доглянуті. А для уставшєго бидла то вже проблема, таке вони ні допустити, ні пробачити не можуть. От ЗЕрмаковська мразота то й використала. Вирізали фрагмент, зробили наголос, прокоментували і черговий срач. Кацапи плещуть в долоні.
Насправді, то все єдине кремлівське ІПСО для створення всезагального срачу в Україні. Безугла вже проїлась, от і створюють нові вкиди. Так нас легше буде знищити. От ЗЕрмаки стараються, подляковсьі боти працюють, а бидло тішиться.
В черговий раз...
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30.12.2023 09:16 Ответить
Вот это по делу,а то перед девкой-простушкой поставили камеру,назвали советником большой шишки и она резко возомнила себя моральным авторитетом для всей страны.
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30.12.2023 07:31 Ответить
Такого Мужика тiльки в Президенти!!!!!!!!!
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30.12.2023 08:37 Ответить
Ніт, ну я зрозумів би, якби позаштатним радником був уже немолодий, але тямущий дядько, в минулому генерал або адмірал. А нахіба позаштатним радником гламурна ТП?!
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30.12.2023 16:56 Ответить
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