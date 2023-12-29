УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини
35 080 173

Залужний звільнив свою позаштатну помічницю Мартинюк після її висловлювань щодо мобілізації

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що позаштатні помічники не мають повноважень публічно коментувати будь-які питання від його імені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал головкома ЗСУ.

28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила гучну заяву про мобілізацію. "Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - сказала вона

Канал представив Мартинюк як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".

Також дивіться: Придатність до військової служби визначає ВЛК, а не група інвалідності, - Залужний. ВIДЕО

Після скандалу у соцмережах з приводу цієї заяви Залужний прокоментував ситуацію.

"Задля запобігання маніпуляціям у масмедіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - повідомив головком ЗСУ.

Читайте також: 92% українців довіряють Залужному, а 72% негативно б поставилися до його відставки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

мобілізація (3048) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
каждая моль пытается блестать в лучах своего босса
показати весь коментар
29.12.2023 22:22
+25
Ну вона сказала майже слово в слово про те що казав *****.тільки вона про цеглу,а воно про алкашку
показати весь коментар
29.12.2023 22:24
+21
Чомусь впевнений що всі військовозобов'язані родичі цієї хвойди "гідно помирають" в кращому випадку десь на львівсько-ужгородському кордоні, а то й взагалі у Відні чи Барселоні.
показати весь коментар
29.12.2023 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та да..подобраться к генералу Залужному не просто...там три группы охраны... которые назнчает он сам лично... быдлу там не светит ничего 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
показати весь коментар
29.12.2023 22:49 Відповісти
Мавзолейные обезьяны Вермахта... пришлите Генералу Залужному Ксению Собчак......знаменитую курицу РабZeи...😁🐔
показати весь коментар
29.12.2023 22:55 Відповісти
Мабуть мою матір більше турбує життя і здоров'я правнуків, ніж те що син на війні загине…
показати весь коментар
29.12.2023 22:56 Відповісти
Як казав царь Соломон... шукати треба бабу..а потім її ХАхалів...,,,усе буде добре Пані Україна Господь казав а я Чув СЛАВА ЗСУ Слава ІСУ Слава генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱💪✌️✊✊🇺🇦🥇🥇🥇
показати весь коментар
29.12.2023 23:02 Відповісти
Безшабашна - **па !
показати весь коментар
29.12.2023 23:03 Відповісти
"деревьяний дракон"
показати весь коментар
29.12.2023 23:47 Відповісти
читав скрін того допису і очам своїм не вірив
показати весь коментар
30.12.2023 00:01 Відповісти
А как ее прьот ! Как прьот...
Ви оцінили ?
показати весь коментар
30.12.2023 02:35 Відповісти
Що взагалі таке "позаштатна радниця" Що воно тиам робить і на яких підставах? Позаштатна? Не має в штаті - не існує.
показати весь коментар
29.12.2023 23:03 Відповісти
Позаштатну радницю треба було звільнити не за те, що самевона сказала, а за те, що хтось крім того кому вона радить, знає її імʼя.
показати весь коментар
29.12.2023 23:05 Відповісти
Так ли всю зешоблу звільнити.
показати весь коментар
29.12.2023 23:08 Відповісти
От так би всі поступали, перднув щось не так і звільнений!!! А наш директор зЄ, роби навпаки, посол в Британії виправив його дебелізм і за це був звільнений!!! Які дві різні людини, хоча зЄ і людиною назвати тяжко!!!!
показати весь коментар
29.12.2023 23:08 Відповісти
Хренасе, руснявые наративы не работают в украинском обществе. Какая досада, надо же, это надо думать прежде чем своим ротом чото ляпать. А думательный рефлекс заканчивается, когда открывается рот, ибо включается глотательный. Странно, никогда такого небыло, чтобы шлюхи были тупыми, и вот опять. Ничто не предвещало беды.
показати весь коментар
29.12.2023 23:09 Відповісти
Шутка юмора в том,что быдло Мавзолейное Проголосует за Марьянкк Тупую больше чем за Зеленского 73%.. Марьяха
набере майже 90%..Як Чаушеску у Румунії перед казнею своею та його жінки... Мар'яна давай.. уперед 🐔 Курка дохла
показати весь коментар
29.12.2023 23:14 Відповісти
ти )(уйлобот?
показати весь коментар
29.12.2023 23:52 Відповісти
І що вона могла нарадити? В чому вона фахівець?
показати весь коментар
29.12.2023 23:15 Відповісти
позаштатні радники то синекура для дітей всяких чинуш де вони валяють дурака
показати весь коментар
30.12.2023 00:04 Відповісти
Мар'яна Безмозглая наш президент...😁😁🇬🇧🐔🐔😁🐏🐏🐏🤪
показати весь коментар
29.12.2023 23:16 Відповісти
Кацапи мразота повна, але ж і хохли типу героїні статті і подібні до них українські "хазяї життя", які найголосніше верещать про патріотизм чужими руками вони гірші за росіян.
показати весь коментар
29.12.2023 23:17 Відповісти
До речі не ідеалізуйте Залужного щоб потім не плакати від розчарування.
показати весь коментар
29.12.2023 23:22 Відповісти
Ну ми поняли, що ти ідеалізуєш тут зєлєнського. Для тебе він найбільший авторітєт. Краще повертайся в Україну і люби свого зеленого божка з Харкова або Херсона.
показати весь коментар
30.12.2023 07:20 Відповісти
Та да...Степан Бандера напал на советское Быдло прямо из Польской тюрьмы весной 1938 года и хотел убить товаристча Сралина чЛенина...Но помешал Лев Троцкий..типа Степан Андреевич задави советское быдло 😁😁😁
показати весь коментар
29.12.2023 23:22 Відповісти
Мабуть аісля цього відео, що вона сказала https://x.com/EuroMaydan/status/1740762634625175689?s=20
показати весь коментар
29.12.2023 23:25 Відповісти
Демократия отменяется в Украине... пришла Диктатура Пролетайрята и генерала Залужного...все закрывается и пришла Цензура...это должно быть заделано ещё при Порошенко... но быдло обосрались...
показати весь коментар
29.12.2023 23:26 Відповісти
Не ідеалізуйте Залужного щоб потім не плакати від розчарування.
показати весь коментар
29.12.2023 23:33 Відповісти
Я не веду диалоги с курицами,🐔🐔🐔у которых в голове только Майонез 🤪
показати весь коментар
29.12.2023 23:38 Відповісти
Не вживайте речовини для сп'яніння. А то вже курок десь бачите.
показати весь коментар
29.12.2023 23:41 Відповісти
Та Ви шо?😁😁😁 Боже мій... прямо доктор Боменталь та процессор Преображенский ...😁😁😁
показати весь коментар
29.12.2023 23:46 Відповісти
Следующий президент Украины Генерал Залужный в 2025 году... Мавзолейные обезьяны Вермахта хрюкните... Верните нам Марьянкк Тупую Безмозглую...🐔 верную курицу Мавзолея чЛенина 😁👺👹🐔
показати весь коментар
29.12.2023 23:33 Відповісти
https://www.facebook.com/liliya.streltsova.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNTM4MjYyODU5NDY2OTkwN18zMDk4ODMyNDgwNjc3Njc%3D&__cft__[0]=AZUTwt-x5nFYo6HCdVjTd1X7qpJ0SdQnVvGiq5eOrhY1JqAm7QG0dLb68g0xKE92K6zJd1AS-GEzx9FPAKSdEDsdR48w0YIdncFLVRq_Wj3r7oVrByP9EwI7Dw46XtElAc8fO1MJZkv56VF8EGzSQ8eWqjYIzGJ379UzGgykQLyXyydxKaLOJO8Na1cBITUcnDg&__tn__=R]-R Liliya Streltsova

Мене дуже дивують люди які йдуть на інтервʼю до цих двох гандонів, наче нема більше кому інтервʼю дати. Ала Мартинюк відома волонтерка, невдало висловилась, але як її слова тут же рознесли з привʼязкою до головнокомандувача, хоча вона була позаштатним радником хтозна коли. Хіба не очевидно що це спланована акція по дискредитації не тільки головкома а ЗСУ як інституту. Вчора напали на його новопризначену помічницю, в хід пішли фейки без розбору, але скільки негативних коментарів щодо головкома, я вжахнулася, відверто, бо в своєму прагненні підрізати рейтинг Залужному зелені мародери підріжуть крила нашому війську. А між нами і росіянами тільки вони, більш нема нікого.
показати весь коментар
29.12.2023 23:33 Відповісти
Хорошо что она только помощница, а не советник.
показати весь коментар
29.12.2023 23:42 Відповісти
А хіба вона така одна? Хіба мало войовничих "хазяйок та й хазяїв життя", які готові відправляти всіх на фронт, коли самі туди не збираються ніколи йти? Ні, цей випадок, це відображення суспільства.
показати весь коментар
29.12.2023 23:44 Відповісти
Люда, ти чому не в Україні, і не на фронті, якщо ти така розумна?
показати весь коментар
30.12.2023 06:52 Відповісти
Шановні, якщо не забули, Залужного, з подачі Єрмака, призначив президент України Володимир Зеленський. Якщо не забули, Залужний в 2022 спростував твердження Кривоноса про надання йому повноважень по захисту Києва на летовищі Жуляни. Майте клепку в голові!
показати весь коментар
29.12.2023 23:48 Відповісти
Залужного призначили з подачі США.
показати весь коментар
30.12.2023 01:14 Відповісти
А за згодоюЄРМАКОвови в 1921 му, коли він засяв їхати на мітинг НАТО, Залужного від арешту інтерполо в Європі врятували західні спецслужби
показати весь коментар
30.12.2023 01:18 Відповісти
Тихонова ты мразь русская ,арест Залужного в Интерпол был подан свиноРоссией
показати весь коментар
30.12.2023 06:42 Відповісти
Знаю, тому і кажу, що Єрмак його не призначав, а навпаки хоче здихатися. Не руска ні каплі.
показати весь коментар
30.12.2023 08:10 Відповісти
Я на фронт пішов у березні 2014 року..мої сини через місяць обидва... мене на Порошенко ні Зелений уклонвіст не звали...бидло ви тупе...🇺🇦🇺🇦✊🥇🥇🔱🔱🔱
показати весь коментар
29.12.2023 23:50 Відповісти
Генерала Кривоноса чую кожного дня......а аєродром у Гостомель то було Круто 💥💥💥 Бидло ви тупе
показати весь коментар
29.12.2023 23:55 Відповісти
Доля України вирішилося у Гостомелі тоді... якби бидлу путлєра дозволили викинути десант у Гостомелі то бувмби капзд... Слава Україні Слава генералу Кривоносу🔱❤️🖤🔱🕊️🕊️🕊️
показати весь коментар
30.12.2023 00:03 Відповісти
Генералу Кривоносу конечно слава, но он защищал аэропорт Жуляны , а не Гостомель.
показати весь коментар
30.12.2023 00:39 Відповісти
(шёпотом) А сколько их там?
показати весь коментар
30.12.2023 00:25 Відповісти
(шепотом) завидуй молча.
показати весь коментар
30.12.2023 01:00 Відповісти



показати весь коментар
30.12.2023 10:46 Відповісти
Хм, здається, вона звичайна. Хіба що, хто голодний на жінок, то кожна більш-менш симпатична, притягує.
показати весь коментар
30.12.2023 01:18 Відповісти
Шо завидно?
показати весь коментар
30.12.2023 07:49 Відповісти
По морде этой твари тот самый кирпич плачет .
показати весь коментар
30.12.2023 00:12 Відповісти
Тобто на морді тварі безмозглої кірпічьом нє пахнєт?
показати весь коментар
30.12.2023 06:55 Відповісти
Що їм смерті пересічних українців... Розважаються і ні в чому собі не відказують ( "моралісти")))
показати весь коментар
30.12.2023 00:14 Відповісти
Судячи із останніх опитувань, вона озвучила думку багатьох, більшість людей готові втопити інших в крові, спостерігаючи за цим в телевізорі.
показати весь коментар
30.12.2023 00:20 Відповісти
Розумна людина. Швидка реакція.
показати весь коментар
30.12.2023 00:28 Відповісти
Що цей військовий собі дозволяє? Мартинюк озвучила офіційну позицію зеленої влади.
показати весь коментар
30.12.2023 01:29 Відповісти
Щось багато лайна почало виливатися на Залужного. Мабуть Зермак переможе.
показати весь коментар
30.12.2023 01:34 Відповісти
19 тисяч переглядів, 130 коментарів і це про звільнення зі штату того кого нема в штаті, головне на фоні Залужного. Ранокову масовану атаку "перекривають" черговою ***********...
Обама (Дж. Вашингтон), де наші ракети???
показати весь коментар
30.12.2023 02:21 Відповісти
Що вона сказала поганого? Вона сказала правду. А Залужний, мабуть, зробив не правильно.
показати весь коментар
30.12.2023 02:33 Відповісти
Ее речь сродни выступления путина. У того умереть на фронте или от пьянки. А у этой курицы вместо пьянки кирпич.
показати весь коментар
30.12.2023 02:47 Відповісти
Уже розібралися хто розмінував чонгар і запустив шатли перед війною? Чи рєчь якоїсь соски важливіша?
показати весь коментар
30.12.2023 06:57 Відповісти
Слава генералу Сергію Кривоносу за оборону аеропорту Київ/ Жуляни ! Ось такий легендарний бойовий генерал, який створив Сили Спеціальних Операцій, має бути заступником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного !
показати весь коментар
30.12.2023 06:50 Відповісти
Дерьмаковсько-подоляцьке іпсо з оббріхування Залужного пройшло дуже успішно.
Знайшли випорожнення якоїсь соски, яка не є підлеглою Залужного і виставили це як думку Генштабу - і вуаля, лайно накинуто на вентилятор. І судячи з кількості тролів тут у коментах, вброс банкої дуже успішно пройшов.
Ще раз, відморозки із ОП, замість того аби воювати з кацапськими підорами, воюють з головномандуючим, бо загрозу від рашистів не бачать, а бачать загрозу виключно у рейтингу Залужного
показати весь коментар
30.12.2023 07:04 Відповісти
Взагалі-то, вся суть того, що вона сказала - треба боротись, бо іншого виходу нема. Єдина проблема, що в неї волосся чисте і нігті доглянуті. А для уставшєго бидла то вже проблема, таке вони ні допустити, ні пробачити не можуть. От ЗЕрмаковська мразота то й використала. Вирізали фрагмент, зробили наголос, прокоментували і черговий срач. Кацапи плещуть в долоні.
Насправді, то все єдине кремлівське ІПСО для створення всезагального срачу в Україні. Безугла вже проїлась, от і створюють нові вкиди. Так нас легше буде знищити. От ЗЕрмаки стараються, подляковсьі боти працюють, а бидло тішиться.
В черговий раз...
показати весь коментар
30.12.2023 09:16 Відповісти
Вот это по делу,а то перед девкой-простушкой поставили камеру,назвали советником большой шишки и она резко возомнила себя моральным авторитетом для всей страны.
показати весь коментар
30.12.2023 07:31 Відповісти
Такого Мужика тiльки в Президенти!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.12.2023 08:37 Відповісти
Ніт, ну я зрозумів би, якби позаштатним радником був уже немолодий, але тямущий дядько, в минулому генерал або адмірал. А нахіба позаштатним радником гламурна ТП?!
показати весь коментар
30.12.2023 16:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 