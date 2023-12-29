Залужний звільнив свою позаштатну помічницю Мартинюк після її висловлювань щодо мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що позаштатні помічники не мають повноважень публічно коментувати будь-які питання від його імені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал головкома ЗСУ.

28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила гучну заяву про мобілізацію. "Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - сказала вона

Канал представив Мартинюк як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".

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Після скандалу у соцмережах з приводу цієї заяви Залужний прокоментував ситуацію.

"Задля запобігання маніпуляціям у масмедіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - повідомив головком ЗСУ.

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