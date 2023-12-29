Залужний звільнив свою позаштатну помічницю Мартинюк після її висловлювань щодо мобілізації
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що позаштатні помічники не мають повноважень публічно коментувати будь-які питання від його імені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал головкома ЗСУ.
28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила гучну заяву про мобілізацію. "Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - сказала вона
Канал представив Мартинюк як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".
Після скандалу у соцмережах з приводу цієї заяви Залужний прокоментував ситуацію.
"Задля запобігання маніпуляціям у масмедіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - повідомив головком ЗСУ.
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набере майже 90%..Як Чаушеску у Румунії перед казнею своею та його жінки... Мар'яна давай.. уперед 🐔 Курка дохла
Мене дуже дивують люди які йдуть на інтервʼю до цих двох гандонів, наче нема більше кому інтервʼю дати. Ала Мартинюк відома волонтерка, невдало висловилась, але як її слова тут же рознесли з привʼязкою до головнокомандувача, хоча вона була позаштатним радником хтозна коли. Хіба не очевидно що це спланована акція по дискредитації не тільки головкома а ЗСУ як інституту. Вчора напали на його новопризначену помічницю, в хід пішли фейки без розбору, але скільки негативних коментарів щодо головкома, я вжахнулася, відверто, бо в своєму прагненні підрізати рейтинг Залужному зелені мародери підріжуть крила нашому війську. А між нами і росіянами тільки вони, більш нема нікого.
Обама (Дж. Вашингтон), де наші ракети???
Знайшли випорожнення якоїсь соски, яка не є підлеглою Залужного і виставили це як думку Генштабу - і вуаля, лайно накинуто на вентилятор. І судячи з кількості тролів тут у коментах, вброс банкої дуже успішно пройшов.
Ще раз, відморозки із ОП, замість того аби воювати з кацапськими підорами, воюють з головномандуючим, бо загрозу від рашистів не бачать, а бачать загрозу виключно у рейтингу Залужного
Насправді, то все єдине кремлівське ІПСО для створення всезагального срачу в Україні. Безугла вже проїлась, от і створюють нові вкиди. Так нас легше буде знищити. От ЗЕрмаки стараються, подляковсьі боти працюють, а бидло тішиться.
В черговий раз...