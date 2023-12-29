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Новости Война
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Корниенко относительно законопроекта о мобилизации: Будет какая-то компромиссная версия

корнієнко

Окончательная редакция законопроекта о мобилизации будет отличаться от варианта, предложенного правительством.

Такой прогноз сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Законопроект нужно обсудить на базе комитета, потому что комитет имеет все равно какое-то решение принять. И обсудить с участием минимум трех важнейших стейкхолдеров этого законопроекта. Это военные, это Генштаб. Они все, так или иначе, не отрицают ни количества, ни потребности. Далее нужно обсуждать, как именно они это видят, потому что сейчас системой рекрутинга, набором людей Генштаб управляет, это Сухопутные войска.

Второе – это представители профильных комитетов. Но что подразумевается, например, мы обсуждаем людей с ограничениями, которых предлагается шире призывать. Инвалиды 3 группы, например. Надо пригласить врачей, у нас это комитет здоровья нации, нужно пригласить комитет социальной политики, у нас это глава профильного комитета ВР Галина Третьякова, обсудить: сколько таких людей, сколько таких диагнозов, могут ли ВЛК все это через себя пропустить, как это все будет. Потому что это очень серьезные вопросы. Возможно, нужно отказываться от этих категорий.

И конечно, это Минфин. Потому что мы видим за последние два дня очень тревожные новости с их стороны. И их оценка этих масштабов вызывает вопрос, сможем ли мы это осилить налогами. Я хочу напомнить, что у нас армия финансируется исключительно налогами в Украине. И понятно, что мы не можем кратно, в десятки раз повысить налоги, это невозможно, просто нет таких людей и денег, платить такие налоги. Поэтому здесь, конечно, будет огромный вопрос обеспечения этой мобилизации финансовым ресурсом", - пояснил Корниенко.

Смотрите также: Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации, - Зеленский. ВИДЕО

По его мнению, финальная версия документа будет "компромиссной".

"Я не готов сказать, какая будет версия на выходе. Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло. Наверное, это будет какая-то версия "комитетская" , так называемая, где берутся несколько альтернативных законопроектов и производится общая редакция, и, наверное, это может пойти на первое чтение в зал, но ко второму чтению все равно будут правки, то есть, что будет потом подписано президентом, оно точно может отличаться от того, что правительство внесло", - отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Автор: 

законопроект (3221) мобилизация (2757) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+32
Час міняти стратегію війни . Головною цінністю має стати життя українських бійців , а не квадратні метри піску та чорнозему . Будуть українці - буде Україна . Не буде українців - і цю землю заселять інші народи ...
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29.12.2023 23:30
+24
Закинули пробний шар, побачили, що люди реально ****** з такого піздєца, то почали по-троху, здавати назад.
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29.12.2023 23:29
+23
От цікаво, Єрмак оновив свої дані в ТЦК?
Він не держслужбовець,навіть декларацію не подає, не депутат, від мінекономіки немає броні на ОП.
Тобто, по закону - відстрочок у нього наче немає.
Нє, можна сказати звісно що він доглядає за інвалідом, завжди поруз з Зе..
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29.12.2023 23:47
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30.12.2023 05:54 Ответить
25 річні сидять дома, в бій ідуть 65 річні! І на пенсіях зекономимо, Юля так сказала.
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30.12.2023 06:08 Ответить
с у к и
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30.12.2023 06:21 Ответить
з якими такими моральними?
да, і він вже при владі - подобається влада?
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30.12.2023 06:52 Ответить
а цей зелений карапузик, морда зі сходу на захід длінніша ніж з півдя на північ і правда вважає,
що якщо він перестане тиснути на кнопки, то всі загинуть?
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30.12.2023 06:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eekf3wOuGBw Льон цвіте, синьо-синьо
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30.12.2023 06:36 Ответить
мами...
де б вони не були, живі чи ні, - все одно ждуть до дому сина...
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30.12.2023 06:44 Ответить
Правлячі партія&правительство спершу піклуються про перемогу на майбутніх виборах , ніби перемога у війні вже наступила і тільки залишилося затвердити свою рольль в перемозі...

Війну програє той, хто першим програє мобілізацію (с).

В Кремля з мобілізацією і потенціалом поповнення "гарматного м'яса" все нормально - мобілізація це не про безплатне шоу "Вєчєрній квартал" - це не настільки священний обов'язок обов'язок громадянина України, щоб без примусу влади.

А партія&правИтельство, які по Конституції, всіх законах і навіть елементарному глузду , як розжарене вугілля справді вперто і технологічно перекидають цю свою "привілею" зі своїх рук в долоні військових. І чи не на користь Кремля та гра?

Далі. Один з ефективних засобів організувати любу роботу - показати особистий приклад/лічний прімєр, а не триньдіть папугою, автовідповідачем, заїждженою платівку один і той же п*здьож.

Так як це роблять т.зв. " Слуги народу" це деморалізація громадськості, поглиблення розколу суспільства на тих, хто в окопах, хто в тилу робить все для фронту і тих, хто генерує всякі "поради", "ідеї", "коментує", симулює бурхливу діяльність, - а насправді продовжує збагачуватися на війні, - допомагає Кремлю в його чорній справі.

Та і умовний Захід втрачає ентузіазм допомагати такому союзнику.
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30.12.2023 07:36 Ответить
Ті штрафи, що придумали, вони не підйомні для звичайних громадян, в нас люди не мають таких доходів, і без суда штраф виписувати це порушення закону.
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30.12.2023 07:38 Ответить
Не порушуй Закон
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30.12.2023 10:18 Ответить
Так на це ж разраховано загнати у борги, а потім до армії.
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30.12.2023 10:25 Ответить
А ще цей "діяч" сказав
"Як нам допоможе виграти війну батальйон із 200 депутатів, який у цей час не голосуватиме?"
Брехливе, у нас нардепуків 2 млн по країні, якщо ти не в курсі.
Подивись відео, де жінка у селі у якому вигрібли 12 трактористів, запрошує тецекунів до сільради, де дерибанять 16 депутанів. Ні, у них нема такого распорядження. Потвори ви цинічні.
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30.12.2023 08:31 Ответить
Працюючих людей з підприємства мобілізувати, це знищити ці підприємства. З чого ці мудрили планують взагалі щось отримувати в якості податків
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30.12.2023 09:04 Ответить
Тут була стаття, в оборонці задіяно аж "300 тис" на 1 млн військових. В когось з математикою не владах чи/або свідомо ведуть до краху.
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30.12.2023 09:39 Ответить
А тим часом, на сторінці ДПСУ купа коментів, що з 29 не випускають інвалідів 3гр, супроводжуючих та інших, хто були виїзними.
Таке в кінці літа 2022 зробили зі студентами. Дивний збіг?
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30.12.2023 09:07 Ответить
Ото народ обрав болванів керувати країною у війні.
Не наржались вони, ідіоти
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30.12.2023 09:12 Ответить
Той у кого кровна рідня веде бойові дії, може обіймати посади в держорганах. За таких умов і несе відповідальність за свою діяльність. Коли в тебе душа болить за свого, кровного. То держслужбовець буде все робити щоб рідня була по крайній мірі всім забезпеченим, а там і всі хто з ним служить. І багато хто погодиться з такими умовами?
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30.12.2023 09:35 Ответить
Держслужбовець буде все робити щоб рідня не служила. Бо розумі ють що вижити у війні допомогае головне це не йти на війну.
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30.12.2023 10:36 Ответить
хоче спихнути прийняття цього непопулярного закону на військових, на Залужного
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30.12.2023 14:45 Ответить
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