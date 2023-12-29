Корниенко относительно законопроекта о мобилизации: Будет какая-то компромиссная версия

Окончательная редакция законопроекта о мобилизации будет отличаться от варианта, предложенного правительством.

Такой прогноз сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Законопроект нужно обсудить на базе комитета, потому что комитет имеет все равно какое-то решение принять. И обсудить с участием минимум трех важнейших стейкхолдеров этого законопроекта. Это военные, это Генштаб. Они все, так или иначе, не отрицают ни количества, ни потребности. Далее нужно обсуждать, как именно они это видят, потому что сейчас системой рекрутинга, набором людей Генштаб управляет, это Сухопутные войска.

Второе – это представители профильных комитетов. Но что подразумевается, например, мы обсуждаем людей с ограничениями, которых предлагается шире призывать. Инвалиды 3 группы, например. Надо пригласить врачей, у нас это комитет здоровья нации, нужно пригласить комитет социальной политики, у нас это глава профильного комитета ВР Галина Третьякова, обсудить: сколько таких людей, сколько таких диагнозов, могут ли ВЛК все это через себя пропустить, как это все будет. Потому что это очень серьезные вопросы. Возможно, нужно отказываться от этих категорий.

И конечно, это Минфин. Потому что мы видим за последние два дня очень тревожные новости с их стороны. И их оценка этих масштабов вызывает вопрос, сможем ли мы это осилить налогами. Я хочу напомнить, что у нас армия финансируется исключительно налогами в Украине. И понятно, что мы не можем кратно, в десятки раз повысить налоги, это невозможно, просто нет таких людей и денег, платить такие налоги. Поэтому здесь, конечно, будет огромный вопрос обеспечения этой мобилизации финансовым ресурсом", - пояснил Корниенко.

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По его мнению, финальная версия документа будет "компромиссной".

"Я не готов сказать, какая будет версия на выходе. Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло. Наверное, это будет какая-то версия "комитетская" , так называемая, где берутся несколько альтернативных законопроектов и производится общая редакция, и, наверное, это может пойти на первое чтение в зал, но ко второму чтению все равно будут правки, то есть, что будет потом подписано президентом, оно точно может отличаться от того, что правительство внесло", - отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.