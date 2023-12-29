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Новини Війна
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Корнієнко про законопроєкт щодо мобілізації: Буде якась компромісна версія

корнієнко

Остаточна редакція законопроєкту про мобілізацію буде відрізнятися від варіанту, який запропонував уряд.

Такий прогноз зробив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Законопроєкт треба обговорити на базі комітету, бо комітет має все одно якесь рішення ухвалити. І обговорити за участю мінімум трьох найважливіших стейкхолдерів цього законопроєкту. Це військові, це Генштаб. Вони всі, так чи інакше, не заперечують ні щодо кількостей, ні щодо потреби, в тому, що треба люди на війну. Далі треба обговорювати, як саме вони це бачать, тому що зараз системою рекрутингу, набором людей Генштаб керує, це Сухопутні війська.

Друге – це представники профільних комітетів. Але це що мається на увазі, наприклад, ми обговорюємо людей з обмеженнями, яких пропонується ширше призивати. Інваліди 3-ї групи, наприклад. Треба запросити лікарів, у нас це комітет здоров’я нації, треба запросити комітет соціальної політики, у нас це голова профільного комітету ВР Галина Третьякова, обговорити: скільки таких людей, скільки таких діагнозів, чи можуть ВЛК це все через себе пропустити, як це все буде. Тому що це дуже серйозні питання. Можливо, треба відмовлятися від цих категорій.

І, звичайно, це Мінфін. Тому що ми бачимо за останні два дні дуже тривожні новини з їхнього боку. І їхня оцінка цих масштабів викликає питання, чи зможемо ми це подужати податками. Я хочу нагадати, що в нас армія фінансується виключно податками в Україні. І зрозуміло, що ми не можемо кратно, в десятки разів підвищити податки, ну це неможливо, просто немає таких людей і грошей, платити такі податки. Тому тут, звичайно, буде величезне питання щодо забезпечення цієї мобілізації фінансовим ресурсом", - пояснив Корнієнко.

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На його думку фінальна версія документу буде "компромісною".

"Я не готовий сказати, яка буде версія на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс. Напевно, це буде якась версія "комітетська", так звана, де беруться кілька альтернативних законопроєктів і виробляється спільна редакція. І, напевно, це може піти на перше читання в зал, але до другого читання все одно ще будуть правки. Тобто, що буде потім підписано президентом, воно точно може відрізнятися від того, що уряд вніс", - зазначив перший заступник голови Верховної Ради.

Автор: 

законопроєкт (3590) мобілізація (3048) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+32
Час міняти стратегію війни . Головною цінністю має стати життя українських бійців , а не квадратні метри піску та чорнозему . Будуть українці - буде Україна . Не буде українців - і цю землю заселять інші народи ...
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29.12.2023 23:30
+24
Закинули пробний шар, побачили, що люди реально ****** з такого піздєца, то почали по-троху, здавати назад.
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29.12.2023 23:29
+23
От цікаво, Єрмак оновив свої дані в ТЦК?
Він не держслужбовець,навіть декларацію не подає, не депутат, від мінекономіки немає броні на ОП.
Тобто, по закону - відстрочок у нього наче немає.
Нє, можна сказати звісно що він доглядає за інвалідом, завжди поруз з Зе..
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29.12.2023 23:47
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30.12.2023 05:54 Відповісти
25 річні сидять дома, в бій ідуть 65 річні! І на пенсіях зекономимо, Юля так сказала.
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30.12.2023 06:08 Відповісти
с у к и
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30.12.2023 06:21 Відповісти
з якими такими моральними?
да, і він вже при владі - подобається влада?
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30.12.2023 06:52 Відповісти
а цей зелений карапузик, морда зі сходу на захід длінніша ніж з півдя на північ і правда вважає,
що якщо він перестане тиснути на кнопки, то всі загинуть?
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30.12.2023 06:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eekf3wOuGBw Льон цвіте, синьо-синьо
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30.12.2023 06:36 Відповісти
мами...
де б вони не були, живі чи ні, - все одно ждуть до дому сина...
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30.12.2023 06:44 Відповісти
Правлячі партія&правительство спершу піклуються про перемогу на майбутніх виборах , ніби перемога у війні вже наступила і тільки залишилося затвердити свою рольль в перемозі...

Війну програє той, хто першим програє мобілізацію (с).

В Кремля з мобілізацією і потенціалом поповнення "гарматного м'яса" все нормально - мобілізація це не про безплатне шоу "Вєчєрній квартал" - це не настільки священний обов'язок обов'язок громадянина України, щоб без примусу влади.

А партія&правИтельство, які по Конституції, всіх законах і навіть елементарному глузду , як розжарене вугілля справді вперто і технологічно перекидають цю свою "привілею" зі своїх рук в долоні військових. І чи не на користь Кремля та гра?

Далі. Один з ефективних засобів організувати любу роботу - показати особистий приклад/лічний прімєр, а не триньдіть папугою, автовідповідачем, заїждженою платівку один і той же п*здьож.

Так як це роблять т.зв. " Слуги народу" це деморалізація громадськості, поглиблення розколу суспільства на тих, хто в окопах, хто в тилу робить все для фронту і тих, хто генерує всякі "поради", "ідеї", "коментує", симулює бурхливу діяльність, - а насправді продовжує збагачуватися на війні, - допомагає Кремлю в його чорній справі.

Та і умовний Захід втрачає ентузіазм допомагати такому союзнику.
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30.12.2023 07:36 Відповісти
Ті штрафи, що придумали, вони не підйомні для звичайних громадян, в нас люди не мають таких доходів, і без суда штраф виписувати це порушення закону.
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30.12.2023 07:38 Відповісти
Не порушуй Закон
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30.12.2023 10:18 Відповісти
Так на це ж разраховано загнати у борги, а потім до армії.
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30.12.2023 10:25 Відповісти
А ще цей "діяч" сказав
"Як нам допоможе виграти війну батальйон із 200 депутатів, який у цей час не голосуватиме?"
Брехливе, у нас нардепуків 2 млн по країні, якщо ти не в курсі.
Подивись відео, де жінка у селі у якому вигрібли 12 трактористів, запрошує тецекунів до сільради, де дерибанять 16 депутанів. Ні, у них нема такого распорядження. Потвори ви цинічні.
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30.12.2023 08:31 Відповісти
Працюючих людей з підприємства мобілізувати, це знищити ці підприємства. З чого ці мудрили планують взагалі щось отримувати в якості податків
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30.12.2023 09:04 Відповісти
Тут була стаття, в оборонці задіяно аж "300 тис" на 1 млн військових. В когось з математикою не владах чи/або свідомо ведуть до краху.
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30.12.2023 09:39 Відповісти
А тим часом, на сторінці ДПСУ купа коментів, що з 29 не випускають інвалідів 3гр, супроводжуючих та інших, хто були виїзними.
Таке в кінці літа 2022 зробили зі студентами. Дивний збіг?
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30.12.2023 09:07 Відповісти
Ото народ обрав болванів керувати країною у війні.
Не наржались вони, ідіоти
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30.12.2023 09:12 Відповісти
Той у кого кровна рідня веде бойові дії, може обіймати посади в держорганах. За таких умов і несе відповідальність за свою діяльність. Коли в тебе душа болить за свого, кровного. То держслужбовець буде все робити щоб рідня була по крайній мірі всім забезпеченим, а там і всі хто з ним служить. І багато хто погодиться з такими умовами?
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30.12.2023 09:35 Відповісти
Держслужбовець буде все робити щоб рідня не служила. Бо розумі ють що вижити у війні допомогае головне це не йти на війну.
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30.12.2023 10:36 Відповісти
хоче спихнути прийняття цього непопулярного закону на військових, на Залужного
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30.12.2023 14:45 Відповісти
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