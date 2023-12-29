Корнієнко про законопроєкт щодо мобілізації: Буде якась компромісна версія
Остаточна редакція законопроєкту про мобілізацію буде відрізнятися від варіанту, який запропонував уряд.
Такий прогноз зробив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Законопроєкт треба обговорити на базі комітету, бо комітет має все одно якесь рішення ухвалити. І обговорити за участю мінімум трьох найважливіших стейкхолдерів цього законопроєкту. Це військові, це Генштаб. Вони всі, так чи інакше, не заперечують ні щодо кількостей, ні щодо потреби, в тому, що треба люди на війну. Далі треба обговорювати, як саме вони це бачать, тому що зараз системою рекрутингу, набором людей Генштаб керує, це Сухопутні війська.
Друге – це представники профільних комітетів. Але це що мається на увазі, наприклад, ми обговорюємо людей з обмеженнями, яких пропонується ширше призивати. Інваліди 3-ї групи, наприклад. Треба запросити лікарів, у нас це комітет здоров’я нації, треба запросити комітет соціальної політики, у нас це голова профільного комітету ВР Галина Третьякова, обговорити: скільки таких людей, скільки таких діагнозів, чи можуть ВЛК це все через себе пропустити, як це все буде. Тому що це дуже серйозні питання. Можливо, треба відмовлятися від цих категорій.
І, звичайно, це Мінфін. Тому що ми бачимо за останні два дні дуже тривожні новини з їхнього боку. І їхня оцінка цих масштабів викликає питання, чи зможемо ми це подужати податками. Я хочу нагадати, що в нас армія фінансується виключно податками в Україні. І зрозуміло, що ми не можемо кратно, в десятки разів підвищити податки, ну це неможливо, просто немає таких людей і грошей, платити такі податки. Тому тут, звичайно, буде величезне питання щодо забезпечення цієї мобілізації фінансовим ресурсом", - пояснив Корнієнко.
На його думку фінальна версія документу буде "компромісною".
"Я не готовий сказати, яка буде версія на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс. Напевно, це буде якась версія "комітетська", так звана, де беруться кілька альтернативних законопроєктів і виробляється спільна редакція. І, напевно, це може піти на перше читання в зал, але до другого читання все одно ще будуть правки. Тобто, що буде потім підписано президентом, воно точно може відрізнятися від того, що уряд вніс", - зазначив перший заступник голови Верховної Ради.
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да, і він вже при владі - подобається влада?
що якщо він перестане тиснути на кнопки, то всі загинуть?
де б вони не були, живі чи ні, - все одно ждуть до дому сина...
Війну програє той, хто першим програє мобілізацію (с).
В Кремля з мобілізацією і потенціалом поповнення "гарматного м'яса" все нормально - мобілізація це не про безплатне шоу "Вєчєрній квартал" - це не настільки священний обов'язок обов'язок громадянина України, щоб без примусу влади.
А партія&правИтельство, які по Конституції, всіх законах і навіть елементарному глузду , як розжарене вугілля справді вперто і технологічно перекидають цю свою "привілею" зі своїх рук в долоні військових. І чи не на користь Кремля та гра?
Далі. Один з ефективних засобів організувати любу роботу - показати особистий приклад/лічний прімєр, а не триньдіть папугою, автовідповідачем, заїждженою платівку один і той же п*здьож.
Так як це роблять т.зв. " Слуги народу" це деморалізація громадськості, поглиблення розколу суспільства на тих, хто в окопах, хто в тилу робить все для фронту і тих, хто генерує всякі "поради", "ідеї", "коментує", симулює бурхливу діяльність, - а насправді продовжує збагачуватися на війні, - допомагає Кремлю в його чорній справі.
Та і умовний Захід втрачає ентузіазм допомагати такому союзнику.
"Як нам допоможе виграти війну батальйон із 200 депутатів, який у цей час не голосуватиме?"
Брехливе, у нас нардепуків 2 млн по країні, якщо ти не в курсі.
Подивись відео, де жінка у селі у якому вигрібли 12 трактористів, запрошує тецекунів до сільради, де дерибанять 16 депутанів. Ні, у них нема такого распорядження. Потвори ви цинічні.
Таке в кінці літа 2022 зробили зі студентами. Дивний збіг?
Не наржались вони, ідіоти