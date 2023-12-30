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14-летний украинский шахматист Самуненков получил титул международного гроссмейстера. ФОТО

самуненков

Решением третьего совета ФИДЕ в конце декабря 2023 года титул международного гроссмейстера был присвоен 14-летнему игроку Киевской областной Федерации шахмат Игорю Самуненкову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Игорь занимается профессионально шахматами восемь лет, и за это время получил множество наград и титулов.

Самуненков выполнил 3 нормы международного гроссмейстера на таких шахматных соревнованиях: в Словении, на турнире "European Individual Chess Championship"; в Венгрии, на турнире "Vezerkepzo Summer GM 2023", в Польше, на турнире Polish Extraliga.

14-летний украинский шахматист Самуненков получил титул международного гроссмейстера 01

Кроме того, что Игорь стал четвертым самым юным игроком, получившим этот титул в Украине, он является самым юным гроссмейстером в мире.

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Автор: 

ФИДЕ (10) шахматы (135) Самуненков Игорь (1)


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Топ комментарии
+7
ні, зазвичай це результат перекладу прізвища "Самуненків" в паспортних столах при радянському союзі.
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30.12.2023 00:40
+6
Супер!
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30.12.2023 00:33
+6
А пращури в нього не дуже були в захваті , що вони українці - змінили прізвище ( ...оВ) .
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30.12.2023 00:34
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Супер!
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30.12.2023 00:33 Ответить
А пращури в нього не дуже були в захваті , що вони українці - змінили прізвище ( ...оВ) .
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30.12.2023 00:34 Ответить
ні, зазвичай це результат перекладу прізвища "Самуненків" в паспортних столах при радянському союзі.
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30.12.2023 00:40 Ответить
на цей результат самуненки могли впливати і вплинули
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30.12.2023 01:33 Ответить
не могли, бо при совєтах навіть чоловічі литовські прізвища в паспортах записували жінкам. Все це входило у совєцьку програму асимиляції. Ви мабуть того не застали.
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30.12.2023 03:09 Ответить
фаріонщик, геть звідси. Ні, щоб порадуватися за досягнення української дітини.
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30.12.2023 00:40 Ответить
Себя будешь гонять , умник . Дитина , а не дітина .
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30.12.2023 14:47 Ответить
Я фаріонщиків б'ю на звук. Тим більше, що ти скоріше рашист, сієш вражду, нас і так мало залишилося. І де написано, що коменти мають право тільки ті залишати, в кого була п'ятірка з мови, а з четвіркою не можуть? Ти ще і грамарнаці на додачу. )
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30.12.2023 15:01 Ответить
Клаву не грызи , она то при чём ?
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30.12.2023 15:03 Ответить
Молодец парень!
Идет по стопам Фишера и Каспарова.
Будет в будущем чемпионом мира!
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30.12.2023 00:46 Ответить
не Сірко, а сєркоВ!
В мене був собака Сірко, та я його давно прогнав з двору, що так погано дражнили.

йа п не радів цьому хльопчику, бо воно не наше, воно кацаперде і москвороте.
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30.12.2023 01:29 Ответить
найвища ступінь порівняння якісних прикметників має форму най-
"самий" - то русизм. Навіть в розмовній мові недопустимо, а тут в статті найвідомішого та найвпливовішого видання в Україні... ганьба
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30.12.2023 01:36 Ответить
Якщо поколіннями не циндрити "бояришнік", то дітки виростають розумні.
Український інтелект завжди робив Московію міцнішою - собі на голову.
Тепер будем розумніші.
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30.12.2023 01:36 Ответить
тут компактно проживають кілька десятків українських сімей - мами з дітками. Всі москвороті. Такий завоз. З Запорожья. Одне дівчисько років п'яти шось зі мною заговорило, я віповів - воно не второпало, тоді я відповів кацапською та й перепитую:
- а по русскі ти понімаєшь? - а воно:
- я нє русская, я - украінка!!!
і шо? Зараз дізнаюся шо її мама, сестра та бабуся на днях їдуть на пмж до кацапстану.. оттаке воно.. а брехало шо украінка, тьху!
шо цікаво, я їх всіх бидлом якось назвав і шо вони не в той бік бєшєнці. Ображалися, але тепер відсиділись на польській допомозі, накопили пеньондзів на дорогу та звалюють на оркостан..
і оце кацаперде здрисне
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30.12.2023 01:57 Ответить
це вже невиліковно, хай їдуть.

https://twitter.com/i/status/1740667456828686557 росіяни показали, як доглядають українців, які чомусь їдуть до цієї країни. З цікавого - росіяни бачать навіть видалену переписку у телеграмі.
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30.12.2023 05:04 Ответить
То не українці, а джидайсько-мосвковитський мікс. Бо в етнічних українців в Запоріжжі
нема ні грошей на закордонні вояжі, ні нахабства сидіти на чужій шиї.
Хто в Україні керує виїздом - всі свої люди - "наші", як вони себе називають на людях,
думаючи, що ніхто не розуміє що це значить. Паразити.
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30.12.2023 11:21 Ответить
Ось так присвятив шахам усе своє життя, а тебе в один момент якийсь сцикун "шах, мат, гуляй наліво"
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30.12.2023 07:21 Ответить
Молодец. Успехов в дальнейшем развитии.
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30.12.2023 10:01 Ответить
Люкс..Респект...
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30.12.2023 10:07 Ответить
 
 