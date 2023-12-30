14-летний украинский шахматист Самуненков получил титул международного гроссмейстера. ФОТО
Решением третьего совета ФИДЕ в конце декабря 2023 года титул международного гроссмейстера был присвоен 14-летнему игроку Киевской областной Федерации шахмат Игорю Самуненкову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Игорь занимается профессионально шахматами восемь лет, и за это время получил множество наград и титулов.
Самуненков выполнил 3 нормы международного гроссмейстера на таких шахматных соревнованиях: в Словении, на турнире "European Individual Chess Championship"; в Венгрии, на турнире "Vezerkepzo Summer GM 2023", в Польше, на турнире Polish Extraliga.
Кроме того, что Игорь стал четвертым самым юным игроком, получившим этот титул в Украине, он является самым юным гроссмейстером в мире.
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+7 Urs
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+6 Pavel Bortsevych
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+6 Григорий #524521
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Идет по стопам Фишера и Каспарова.
Будет в будущем чемпионом мира!
В мене був собака Сірко, та я його давно прогнав з двору, що так погано дражнили.
йа п не радів цьому хльопчику, бо воно не наше, воно кацаперде і москвороте.
"самий" - то русизм. Навіть в розмовній мові недопустимо, а тут в статті найвідомішого та найвпливовішого видання в Україні... ганьба
Український інтелект завжди робив Московію міцнішою - собі на голову.
Тепер будем розумніші.
- а по русскі ти понімаєшь? - а воно:
- я нє русская, я - украінка!!!
і шо? Зараз дізнаюся шо її мама, сестра та бабуся на днях їдуть на пмж до кацапстану.. оттаке воно.. а брехало шо украінка, тьху!
шо цікаво, я їх всіх бидлом якось назвав і шо вони не в той бік бєшєнці. Ображалися, але тепер відсиділись на польській допомозі, накопили пеньондзів на дорогу та звалюють на оркостан..
і оце кацаперде здрисне
https://twitter.com/i/status/1740667456828686557 росіяни показали, як доглядають українців, які чомусь їдуть до цієї країни. З цікавого - росіяни бачать навіть видалену переписку у телеграмі.
нема ні грошей на закордонні вояжі, ні нахабства сидіти на чужій шиї.
Хто в Україні керує виїздом - всі свої люди - "наші", як вони себе називають на людях,
думаючи, що ніхто не розуміє що це значить. Паразити.