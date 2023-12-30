14-летний украинский шахматист Самуненков получил титул международного гроссмейстера. ФОТО

Решением третьего совета ФИДЕ в конце декабря 2023 года титул международного гроссмейстера был присвоен 14-летнему игроку Киевской областной Федерации шахмат Игорю Самуненкову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Игорь занимается профессионально шахматами восемь лет, и за это время получил множество наград и титулов.

Самуненков выполнил 3 нормы международного гроссмейстера на таких шахматных соревнованиях: в Словении, на турнире "European Individual Chess Championship"; в Венгрии, на турнире "Vezerkepzo Summer GM 2023", в Польше, на турнире Polish Extraliga.

Кроме того, что Игорь стал четвертым самым юным игроком, получившим этот титул в Украине, он является самым юным гроссмейстером в мире.

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