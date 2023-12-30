14-річний український шахіст Самуненков отримав титул міжнародного гросмейстера. ФОТО

Рішенням третьої ради ФІДЕ наприкінці грудня 2023 року титул міжнародного гросмейстера було присвоєно 14-річному гравцю Київської обласної Федерації шахів Ігорю Самуненкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігор займається професійно шахами вісім років, і за цей час отримав безліч нагород і титулів.

Самуненков виконав 3 норми міжнародного гросмейстера на таких шахових змаганнях: в Словенії, на турнірі "European Individual Chess Championship"; в Угорщині, на турнірі "Vezerkepzo Summer GM 2023", в Польщі, на турнірі Polish Extraliga.

Крім того, що Ігор став четвертим самим юним гравцем отримавшим цей титул в Україні, він наразі є самим юним гросмейстером у світі.

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