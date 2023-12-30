14-річний український шахіст Самуненков отримав титул міжнародного гросмейстера. ФОТО
Рішенням третьої ради ФІДЕ наприкінці грудня 2023 року титул міжнародного гросмейстера було присвоєно 14-річному гравцю Київської обласної Федерації шахів Ігорю Самуненкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ігор займається професійно шахами вісім років, і за цей час отримав безліч нагород і титулів.
Самуненков виконав 3 норми міжнародного гросмейстера на таких шахових змаганнях: в Словенії, на турнірі "European Individual Chess Championship"; в Угорщині, на турнірі "Vezerkepzo Summer GM 2023", в Польщі, на турнірі Polish Extraliga.
Крім того, що Ігор став четвертим самим юним гравцем отримавшим цей титул в Україні, він наразі є самим юним гросмейстером у світі.
Топ коментарі
+7 Urs
показати весь коментар30.12.2023 00:40
+6 Pavel Bortsevych
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+6 Григорий #524521
показати весь коментар30.12.2023 00:34
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Идет по стопам Фишера и Каспарова.
Будет в будущем чемпионом мира!
В мене був собака Сірко, та я його давно прогнав з двору, що так погано дражнили.
йа п не радів цьому хльопчику, бо воно не наше, воно кацаперде і москвороте.
"самий" - то русизм. Навіть в розмовній мові недопустимо, а тут в статті найвідомішого та найвпливовішого видання в Україні... ганьба
Український інтелект завжди робив Московію міцнішою - собі на голову.
Тепер будем розумніші.
- а по русскі ти понімаєшь? - а воно:
- я нє русская, я - украінка!!!
і шо? Зараз дізнаюся шо її мама, сестра та бабуся на днях їдуть на пмж до кацапстану.. оттаке воно.. а брехало шо украінка, тьху!
шо цікаво, я їх всіх бидлом якось назвав і шо вони не в той бік бєшєнці. Ображалися, але тепер відсиділись на польській допомозі, накопили пеньондзів на дорогу та звалюють на оркостан..
і оце кацаперде здрисне
https://twitter.com/i/status/1740667456828686557 росіяни показали, як доглядають українців, які чомусь їдуть до цієї країни. З цікавого - росіяни бачать навіть видалену переписку у телеграмі.
нема ні грошей на закордонні вояжі, ні нахабства сидіти на чужій шиї.
Хто в Україні керує виїздом - всі свої люди - "наші", як вони себе називають на людях,
думаючи, що ніхто не розуміє що це значить. Паразити.