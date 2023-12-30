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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

сирена,тривога

Утром 30 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:57 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог выглядит так:

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К 01

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"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Автор: 

Воздушные силы (2285) воздушная тревога (787)


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Топ комментарии
+1
Коли на московії почнуться тривоги через зліт F-16 ?
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30.12.2023 11:13
+1
Ну не вже немає можливостей приземлити цього козлольота?Мають же бути якісь ДРГ,які спеціалізуються на цьому.
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30.12.2023 11:21
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ворожа розвідка
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30.12.2023 10:47 Ответить
пох
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30.12.2023 10:53 Ответить
Коли на московії почнуться тривоги через зліт F-16 ?
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30.12.2023 11:13 Ответить
Коли будуть F-16 , тоді і почнуться.
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30.12.2023 17:24 Ответить
Ну не вже немає можливостей приземлити цього козлольота?Мають же бути якісь ДРГ,які спеціалізуються на цьому.
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30.12.2023 11:21 Ответить
При каждом взлете су24 из старкона, лоханка с поганялом "Новочеркасск" переворачивается возле причала, флагман пид@рского флота снова идет по заранее известному маршруту. А у мартина боzzе неистово рвет пердак! Во так вот. 🙂
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30.12.2023 12:03 Ответить
****** кацапы.
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30.12.2023 12:05 Ответить
 
 