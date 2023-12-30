В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

Утром 30 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:57 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог выглядит так:

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"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.