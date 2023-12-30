В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Зранку 30 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.57 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Bob Fayn
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олексій петренко #550757
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