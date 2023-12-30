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В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

сирена,тривога

Зранку 30 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.57 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К 01

Також читайте: Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Повітряні сили (2625) повітряна тривога (914)


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Топ коментарі
+1
Коли на московії почнуться тривоги через зліт F-16 ?
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30.12.2023 11:13
+1
Ну не вже немає можливостей приземлити цього козлольота?Мають же бути якісь ДРГ,які спеціалізуються на цьому.
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30.12.2023 11:21
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ворожа розвідка
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30.12.2023 10:47 Відповісти
пох
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30.12.2023 10:53 Відповісти
Коли на московії почнуться тривоги через зліт F-16 ?
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30.12.2023 11:13 Відповісти
Коли будуть F-16 , тоді і почнуться.
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30.12.2023 17:24 Відповісти
Ну не вже немає можливостей приземлити цього козлольота?Мають же бути якісь ДРГ,які спеціалізуються на цьому.
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30.12.2023 11:21 Відповісти
При каждом взлете су24 из старкона, лоханка с поганялом "Новочеркасск" переворачивается возле причала, флагман пид@рского флота снова идет по заранее известному маршруту. А у мартина боzzе неистово рвет пердак! Во так вот. 🙂
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30.12.2023 12:03 Відповісти
****** кацапы.
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30.12.2023 12:05 Відповісти
 
 