В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 30 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.57 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

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"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.