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Новини Війна
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Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА. Наразі "шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини", - попереджають у ПС.

Також читайте: ППО знищила 32 "шахеди" з 46, - Повітряні сили

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безпілотник (4144) Повітряні сили (2625)


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Кацапы, вы все должны сдохнуть. И не просто сдохнуть, а сдохнуть в страшных муках.
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29.12.2023 21:31 Відповісти
Це точно прилюдія до терору знову.
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29.12.2023 21:58 Відповісти
Сьогодні буде дубль, тому що наше ППО і ПРО ще не встигли отямитися від попередньої атаки.
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29.12.2023 22:02 Відповісти
 
 