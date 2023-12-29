Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА. Наразі "шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини", - попереджають у ПС.

Також читайте: ППО знищила 32 "шахеди" з 46, - Повітряні сили