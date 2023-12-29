Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з південного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА. Наразі "шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини", - попереджають у ПС.
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Николай #549736
показати весь коментар29.12.2023 21:31 Відповісти Мені подобається 5
Igor Grytselyak
показати весь коментар29.12.2023 21:58 Відповісти Мені подобається 1
Николай #549736
показати весь коментар29.12.2023 22:02 Відповісти Мені подобається 0
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