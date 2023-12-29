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Новости Война
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Враг атакует "шахедами" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА. Сейчас "шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины", – предупреждают в ВС.

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Автор: 

беспилотник (3580) Воздушные силы (2285)


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Кацапы, вы все должны сдохнуть. И не просто сдохнуть, а сдохнуть в страшных муках.
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29.12.2023 21:31 Ответить
Це точно прилюдія до терору знову.
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29.12.2023 21:58 Ответить
Сьогодні буде дубль, тому що наше ППО і ПРО ще не встигли отямитися від попередньої атаки.
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29.12.2023 22:02 Ответить
 
 