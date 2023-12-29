Враг атакует "шахедами" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА. Сейчас "шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины", – предупреждают в ВС.

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