Враг атакует "шахедами" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ
Враг атакует Украину ударными беспилотниками из южного направления.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА. Сейчас "шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины", – предупреждают в ВС.
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Николай #549736
показать весь комментарий29.12.2023 21:31 Ответить Мне нравится 5
Igor Grytselyak
показать весь комментарий29.12.2023 21:58 Ответить Мне нравится 1
Николай #549736
показать весь комментарий29.12.2023 22:02 Ответить Мне нравится 0
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