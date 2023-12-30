В соцсетях распространяют фейк об отключении электроэнергии в новогодние праздники, - Минэнерго

В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Это фейк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

"Вот так выглядит настоящий российский ИПСО. В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это ФЭЙК!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что никаких плановых отключений нет и не предполагается. Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.

"Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников. Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы у украинцев было светло и тепло", - добавляют в Минэнерго.

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