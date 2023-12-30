В соцсетях распространяют фейк об отключении электроэнергии в новогодние праздники, - Минэнерго
В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Это фейк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.
"Вот так выглядит настоящий российский ИПСО. В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это ФЭЙК!", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что никаких плановых отключений нет и не предполагается. Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.
"Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников. Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы у украинцев было светло и тепло", - добавляют в Минэнерго.
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хотя у нас уже за "лайки" садят, а ржали с кацапов - я у Шапошникова видел - чела посадили за "лайк" Савченко, хотя может там и чет более было? Но постанова - скрин есть
в ліфтах, кататися не можна?
Достатньо вимкнути живлення і буде втрачено 2÷3 гундосіка! Аудиторія просяде!
Я впевнений, преЗЕдент особисто не допустить подібної катастрофи!
Інші-завжди прошу, а подібну-НІТ!