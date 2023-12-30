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В соцсетях распространяют фейк об отключении электроэнергии в новогодние праздники, - Минэнерго

електроенергія

В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Это фейк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

"Вот так выглядит настоящий российский ИПСО. В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это ФЭЙК!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что никаких плановых отключений нет и не предполагается. Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта.

"Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников. Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы у украинцев было светло и тепло", - добавляют в Минэнерго.

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Тарифы на электроэнергию (2164) фейк (679) Минэнерго (363)


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щось давно Соскіна не слухав, він певно аж насолоджується своїм ниттям - "всьо тяжело" "ночьбилатяжелой". який же ублюдок. явна гебня. так як і власне Люся Обдристович, може майбутній президент(у нас нарід - може павтаріть)
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30.12.2023 11:31 Ответить
та дед на хайпе зарабатывает)то все погано ****** ****** то норм более менее,но нытья 80 процентов)
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30.12.2023 11:35 Ответить
я помню его видео с этим..... 5\10, Боширов, ну, похожая кликуха - лет 7 назад - жрут виски и ржут шо - Вот-вот гривна будет по 50, нет, по сто за доллар. Дедок как и все такие же "эксперды", смело "забыл" свои предсказания. по хорошему дедка надо было навестить СБУ. явный же гебнявый чорт. хотя, грамотный, по высказываниям не подкопаться.
хотя у нас уже за "лайки" садят, а ржали с кацапов - я у Шапошникова видел - чела посадили за "лайк" Савченко, хотя может там и чет более было? Но постанова - скрин есть
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30.12.2023 11:40 Ответить
Не кажи "гоп!", поки не скочив.
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30.12.2023 11:49 Ответить
Ну і відключати, і що? Свічок чи повербанків немає, чи президента не послухаємо? Налякали....
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30.12.2023 12:15 Ответить
тобто?
в ліфтах, кататися не можна?
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30.12.2023 12:18 Ответить
Кацапи думають, що тут усі такі імбецили, як і вони.
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30.12.2023 12:42 Ответить
Ай-ду айду ай-ду, я шампусь все одно знайду ,дитиш-пищ...
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30.12.2023 13:24 Ответить
Явний фейк!
Достатньо вимкнути живлення і буде втрачено 2÷3 гундосіка! Аудиторія просяде!
Я впевнений, преЗЕдент особисто не допустить подібної катастрофи!
Інші-завжди прошу, а подібну-НІТ!
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30.12.2023 13:47 Ответить
 
 