Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит среди детей уроки "российской идентичности".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Полное название пропагандистского мероприятия - "Сто дат Российской идентичности", на эти лекции оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города. Ответственными за промывание мозгов детям является "федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.

Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаелян, который служит Владимиру Путину с 00-х годов. Теперь он создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", - говорится в сообщении.

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