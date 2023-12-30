Оккупанты проводят уроки "российской идентичности" в школах Мелитополя, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит среди детей уроки "российской идентичности".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Полное название пропагандистского мероприятия - "Сто дат Российской идентичности", на эти лекции оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города. Ответственными за промывание мозгов детям является "федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.
Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаелян, который служит Владимиру Путину с 00-х годов. Теперь он создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", - говорится в сообщении.
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@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1741025855084871747 1 год
Чомусь згадав один з найганебніших днів в історії України.
В цей день мене накрило відчуття близької та неминучої катастрофи.
Особливо вразили радісні пики тупого охлосу з глядачів, які геть не бачили та не розуміли куди веде Україну російська Буратіна.
Звісно, що з таким "прєзідєнтом", який дупля не віддупляє в політиці і геополітиці, ***** був на 100% впевнений в перемозі!
Та ноги мають цілувати, як при БЛМ: темношкірі їм літєратурний язик подарували.
https://youtu.be/-SWA2Df7qEw
Не можна мстить, повинні ми любить
Всіх підарасів, злодіїв і вбивць
(с) Митець
10 грудня 2023, 22:28
https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/v_u_qq Голос Америки
https://www.radiosvoboda.org/a/**********-knyzhky-okupanty/32724473.html?fbclid=IwAR3HYD0WZjVkJf8hqFwMSABrVcLTS8zkHNHRxxAvCy9SAorjLwxhslkMo4M
В минулому....
Бо 73 % хохлуїв і у владі також, какая разніца!
Ідентичність вони будуть виявляти потім, коли піде набір у "добровольчєскіє батальони для освобождєнія Європи от фашізма".