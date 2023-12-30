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Новини
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Окупанти проводять уроки "російської ідентичності" у школах Мелітополя, - Центр нацспротиву

школа,луганщина,окупація

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить серед українських дітей уроки "російської ідентичності".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Повна назва пропагандистського заходу - "Сто дат Російської ідентичності", на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є "федеральне агентство у справах національностей" – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, що служить Володимиру Путіну з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завезли на Луганщину вчителів російської мови та літератури з Тюмені, - Центр нацспротиву

Автор: 

пропаганда (2801) школа (2207) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+13
Какаяразніца какім ізиґом ґаваріть. Ага.
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30.12.2023 11:53
+10
Ґлавноє, штоби фонарниє столби на уліцах освєщялі асфальт.
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30.12.2023 11:55
+6
Це був грьобаний крінж і іспанський сором одночасно. Більшої мерзоти, ніж ці зайчики з Сердючкої на фоні плакатів з героями я не пам'ятаю взагалі.
Звісно, що з таким "прєзідєнтом", який дупля не віддупляє в політиці і геополітиці, ***** був на 100% впевнений в перемозі!
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30.12.2023 13:15
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Какаяразніца какім ізиґом ґаваріть. Ага.
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30.12.2023 11:53 Відповісти
Ґлавноє, штоби фонарниє столби на уліцах освєщялі асфальт.
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30.12.2023 11:55 Відповісти
Главное чтобы у Косюка хорошо курочки неслись ко-ко-ко
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30.12.2023 12:03 Відповісти
ну ваш же также гаварит "курочка по зернышку тюк-тюк"
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30.12.2023 12:59 Відповісти
Шоб освящялі!
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30.12.2023 12:51 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1741025855084871747 1 год

Чомусь згадав один з найганебніших днів в історії України.

В цей день мене накрило відчуття близької та неминучої катастрофи.

Особливо вразили радісні пики тупого охлосу з глядачів, які геть не бачили та не розуміли куди веде Україну російська Буратіна.





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30.12.2023 12:31 Відповісти
Це був грьобаний крінж і іспанський сором одночасно. Більшої мерзоти, ніж ці зайчики з Сердючкої на фоні плакатів з героями я не пам'ятаю взагалі.
Звісно, що з таким "прєзідєнтом", який дупля не віддупляє в політиці і геополітиці, ***** був на 100% впевнений в перемозі!
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30.12.2023 13:15 Відповісти
Твій нік, аж ні разу зовсім не язиґовий, аж ні скілічки, навіть не на краплинку. Ага.
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30.12.2023 13:21 Відповісти
Але нам ніяк не можна чіпати пушкіних.
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30.12.2023 11:57 Відповісти
Аонтопрічьом!?
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30.12.2023 12:12 Відповісти
Ідентичність же. Серед ста дат точно є його др.
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30.12.2023 12:19 Відповісти
Він же африканець, БЛМ, все таке...
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30.12.2023 13:16 Відповісти
патаму шо пушкин - эфиопец
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30.12.2023 13:06 Відповісти
І при цьому вони темношкірих зневажають.
Та ноги мають цілувати, як при БЛМ: темношкірі їм літєратурний язик подарували.
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30.12.2023 13:10 Відповісти
пушкін - темношкірий - його поважають - бо більшість кацапів не знають що він єфіопец
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30.12.2023 13:12 Відповісти
Більшість кацапів пушкіна не читала далі напису на постаменті.
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30.12.2023 13:17 Відповісти
РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЫДУМАЛИ ТУРКИ? КТО ЧЕГО ПРИНЕС НАРОДАМ ВОСТОКА? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/-SWA2Df7qEw
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31.12.2023 08:44 Відповісти
Ось він рашизм в дії ,знищити в людей національну індетичність ,перетворити на рабів яничарів ,а потім використовувати для просування рашиських планів путіна і його злочиної кліки ,тому коли будуть перевибори рашиського чорта необхідно що б всі так звані виборчі штаби ворога на окупованих територіях були знищені.
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30.12.2023 12:02 Відповісти
Хоч всі штаби на росії знищіть, на результати виборів це не вплине жодним чином.
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30.12.2023 12:17 Відповісти
А яка в кацапів ідентичність? Фінські племена по болотам корінці збирали. Якщо б не німці - то збирали би до сих пір . І туберкульоз з алкоголізмом - їх національні хвороби . Добрались до Черного моря- понабудували собі протитуберкульозних санаторіїв. Рознесли той туберкульоз по усьому совку
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31.12.2023 08:49 Відповісти
Знають покидьки що робити, де там усілякі гамнесті інтернешнл, червоні хрести, комітети ООН та інші імпотенти?
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30.12.2023 12:16 Відповісти
Соромлюсь запитати, а скільки у вищеперелічених організацій в підпорядкуванні є дивізій?
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30.12.2023 12:18 Відповісти
Не розумію підтекст вашого питання, можу тільки сказати скільки подібних структур на планеті Земля, ім'я їм - легіон. І ніяка Віагра їм вже не допоможе ...
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30.12.2023 12:24 Відповісти
Що тут незрозумілого? Якщо ви не можете дати русні в пику так, щоб вона асфальт понюхала, всі ваші слова - то лише набридливе дзижчання комара над вухом.
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30.12.2023 12:25 Відповісти
А я не розумію звідки стільки агресії. На цьому крапка, не маю ніякого бажання спілкуватись. Можна не відповідати.
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30.12.2023 12:31 Відповісти
Ну так. Правильно.
Не можна мстить, повинні ми любить
Всіх підарасів, злодіїв і вбивць
(с) Митець
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30.12.2023 12:56 Відповісти
Ви там Новий Рік вже відзначати почали? Я мав на увазі агресію до мене, а не до кацапів. Дайте вже почитати переписку комусь тверезому ...
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30.12.2023 13:09 Відповісти
Значить, ви не вловили риторичність того запитання.
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30.12.2023 13:11 Відповісти
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30.12.2023 12:20 Відповісти
Кидали у вогонь «Кобзар». Окупанти знищують українську літературу на захопленій території

10 грудня 2023, 22:28

https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/v_u_qq Голос Америки

https://www.radiosvoboda.org/a/**********-knyzhky-okupanty/32724473.html?fbclid=IwAR3HYD0WZjVkJf8hqFwMSABrVcLTS8zkHNHRxxAvCy9SAorjLwxhslkMo4M

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30.12.2023 12:21 Відповісти
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30.12.2023 12:22 Відповісти
От вам і головне зберегти людей, будуть люди - буде Україна.
В минулому....
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30.12.2023 12:26 Відповісти
А в Україні чому немає уроків української ідентичності?
Бо 73 % хохлуїв і у владі також, какая разніца!
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30.12.2023 12:36 Відповісти
у нас віднедавна святкують день хустки, на кшталт дня російського платка... так тихенько, покрисячому, але святкують...
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30.12.2023 13:59 Відповісти
"Був борщ до шпундрів з буряками".
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30.12.2023 12:52 Відповісти
А як виявляли ідентичність? Тестами IQ? Як менше 70 -- чиста узкій? Менше 50 --- перспективний кадр? Як більше 115 ,певно, виплодки іноагентські....
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30.12.2023 13:36 Відповісти
У цьому випадку - ніяк. Поголовна і обов'язкова "дєнаціфікація".
Ідентичність вони будуть виявляти потім, коли піде набір у "добровольчєскіє батальони для освобождєнія Європи от фашізма".
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30.12.2023 13:43 Відповісти
Дєтішкі в ****. Як можна себе ідентифікувати серед монголо-татаро-бурято-угро-мокша-каряко....-і тому подібної срані у свинарнику з поганялом "росєя"?
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30.12.2023 16:28 Відповісти
Цього "вчителя" треба знищити.
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30.12.2023 16:46 Відповісти
 
 