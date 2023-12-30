Окупанти проводять уроки "російської ідентичності" у школах Мелітополя, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить серед українських дітей уроки "російської ідентичності".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Повна назва пропагандистського заходу - "Сто дат Російської ідентичності", на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є "федеральне агентство у справах національностей" – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, що служить Володимиру Путіну з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завезли на Луганщину вчителів російської мови та літератури з Тюмені, - Центр нацспротиву