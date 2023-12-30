Нацполиция о комендантском часе на Новый год: Нарушителями очень интересуются наши ТЦК

Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, комендантский час отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране - они будут касаться массового пребывания граждан в общественных местах.

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Он напомнил о запрете на использование какой-либо пиротехники.

Он отметил, что около 30 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год.

Представитель Национальной полиции заявил, что нарушителей комендантского часа будут доставляться в отделения полиции.

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"Чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, сознательно вышедшего в нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — резюмировал чиновник.