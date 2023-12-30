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Новости Новый год
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Нацполиция о комендантском часе на Новый год: Нарушителями очень интересуются наши ТЦК

анатолій,серединський

Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, комендантский час отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране - они будут касаться массового пребывания граждан в общественных местах.

Читайте также: В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. На нарушителей будем реагировать жестко, - полиция

Он напомнил о запрете на использование какой-либо пиротехники.

Он отметил, что около 30 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год.

Представитель Национальной полиции заявил, что нарушителей комендантского часа будут доставляться в отделения полиции.

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"Чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, сознательно вышедшего в нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — резюмировал чиновник.

Автор: 

комендантский час (166) Новый год (934) Нацполиция (16456)


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Топ комментарии
+26
думаю, 30 тисяч рум'янощоких тунеядців на форонті більше ************.
і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках.
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30.12.2023 19:27
+25
30 000 поліцейських ...які просто будуть сидіти по автівках та жерти хот доги. І пивом запивати.
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30.12.2023 19:28
+19
Лякають як бабою Ягою тим ТЦК (
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30.12.2023 19:26
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Лякають як бабою Ягою тим ТЦК (
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30.12.2023 19:26 Ответить
А колись писали тут в коментарях, що служити в ЗСУ то велика честь! І не треба туди всілякий непотріб пхати ))
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30.12.2023 19:29 Ответить
На совітських воєнкоматах (теперішніх тцк ) колись висіло гасло " защита социалистическай родіни - пачетная абязанасть каждава саватскава гражданина " Так що наш агітпроп у совітів навчився ?
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30.12.2023 21:17 Ответить
А ще путін кожен день зуби чистить. Не робіть так, бо будете як путін.
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31.12.2023 08:29 Ответить
Так мотивовані вже закінчились.
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30.12.2023 21:18 Ответить
Ну, а шо? Любителів новорічних гульбищ, - ласкаво просимо до ТЦК. )))
Нормальний ход. Прєдупрєждьон, - значіт, вооружон.

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30.12.2023 19:37 Ответить
думаю, 30 тисяч рум'янощоких тунеядців на форонті більше ************.
і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках.
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30.12.2023 19:27 Ответить
Злий народ із багато зброї на руках краще б йшов країну захищати і свої сім'ї, а не строчити гнівні коменти на цензорі і стрибати на інвалідів з тцк.
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30.12.2023 19:51 Ответить
Мусорня к клиентам подтянулась?
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31.12.2023 14:09 Ответить
"і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках."
Тобто такі як ти-"злий народ"-готові зброю використати проти тцк та "ментів", але не проти ***** ?
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30.12.2023 20:22 Ответить
Тцк - це каральний орган? Опрічники?
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30.12.2023 22:44 Ответить
Ні. Тцк-це орган, що нагадує громадянам, що окрім статтей 29 і 33 Конституції України є ще стаття 65.
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31.12.2023 00:21 Ответить
А сотням тисяч ментів, суддів, прокурорів, депутатів та їх повнолітнім вилупкам не хочуть нагадати? Чи Конституція для бідних, а для небожитєлєй - можливість красти?
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31.12.2023 00:57 Ответить
Так мусора и тцк это те гниды которых надо уничтожить в первую очередь, а потом дело и до Ху...Ла дойдет
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31.12.2023 14:11 Ответить
Эти нарушители помогут пополнить работникам полиции и ТЦК в новогоднюю ночь
Семейные бюджеты
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30.12.2023 19:27 Ответить
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30.12.2023 19:47 Ответить
30 000 поліцейських ...які просто будуть сидіти по автівках та жерти хот доги. І пивом запивати.
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30.12.2023 19:28 Ответить
Не треба так. Багато поліцейських загинули й гинуть.

Ще є ДУСя, яка покручів охороняє. Багато хто є.
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30.12.2023 19:34 Ответить
третина співробітників МВС в Маріуполі в 2022 році перейшла на сторону росіян. Може, звичайно, там і є достойні люди, але, в основному, хороша людина в менти не піде.
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30.12.2023 19:37 Ответить
А в мене друзі з МВС вже з 2014 вже воювали

Але ж Вам поюх. Вам прям зараз треба приклади наводити.
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30.12.2023 19:44 Ответить
про 2014 взагалі мовчу, на Донбасі і в Криму співробітники МВС переходили на сторону окупантів взагалі всім особовим складом. Це такий сором, про який і згадувати не хочеться.
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30.12.2023 19:47 Ответить
А мої друзі гинули там, захищаючи Україну. Я хщ, з ким Ви там всім особовим складом були.
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30.12.2023 19:57 Ответить
я вам факти привожу реальні, а ви куйню несете.
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30.12.2023 19:59 Ответить
Куйню несете Ви. Я не збираюсь наводити прізвища, або шпиталі, де я допомогла.
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30.12.2023 20:01 Ответить
Ви розмовляєте з ботом просто.
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30.12.2023 20:08 Ответить
чи ви це і мали наувазі, що вони за сепарів воювали з 2014?
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30.12.2023 19:48 Ответить
То Ваші хворі фантазії. Воювали за Україну.

Хоча. Може то й Ви за сепаратні воювали?
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30.12.2023 19:55 Ответить
Вам нагадати про донецьку Альфу ходорковського? Чи як безлер ментів вистроїв, а ті йому салютували? так все це є в мережі, це всі все пам'ятають.
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30.12.2023 19:57 Ответить
А Ви не рівняйте.
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30.12.2023 19:58 Ответить
чого ти прицепилася як банний лист? я написав, що були винятки, але абсолютна більшість ментів, суддів, прокурорів в 2014 р перейшли на сторону окупантів.
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30.12.2023 20:01 Ответить
https://news.obozrevatel.com/tv/mrazi-720websharename-mp4.htm на ось тобі, червень 2022 рік, тільки бої на Азовсталі закінчились і вже товпа поліції прийшла влаштовуватись в окупаційну адміністрацію. може забанять за це, але подивись на своїх "героїв".
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30.12.2023 20:05 Ответить
Ти тупий? Звідки з 2014 ти вже на 2022 переліз? І ти не допомогав у 2914 на майдані. Не рівняй.
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30.12.2023 20:08 Ответить
я писав на початку про 2022р , бо про 2014 взагалі сором згадувати, ви самі на 2014 перевели. Так на все добре, це розмова глухого з сліпим.
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30.12.2023 20:10 Ответить
І з тим хто ховається)))

Ще б нік Бетмен поставили.
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30.12.2023 20:15 Ответить
Вони ж некомбатанти.Вони навіть не можуть "перейти на сторону ворога",чи "зрадити присязі".Просто ходять на роботу і міняють однострій,шеврони та прапори і все.Так що по великому рахунку їм нічого і пред'явити.Аварійні служби також.
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30.12.2023 22:08 Ответить
неправда, поліція, як і прикордоннники - комбатанти https://jurliga.ligazakon.net/news/217820_ponyattya-ta-status-kombatanta-za-mzhnarodnim-pravom-analz-sudd-verkhovnogo-sudu
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30.12.2023 22:17 Ответить
міжнародно-правові норми, які безпосередньо визначають правовий статус поліцейських в умовах дії режиму воєнного стану. У статті обґрунтовано, що сили правопорядку не входять до складу суб'єктів, перерахованих у конвенціях, а отже, за нормами міжнародного гуманітарного права не мають права на статус законного комбатанта. Водночас на поліцейських розповсюджуються норми IV Женевської конвенції про захист цивільного населення та Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, згідно з якими їм мають бути гарантовані загальнолюдські права (недоторканність життя, здоров'я, приватної власності тощо
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03.01.2024 13:11 Ответить
Ха-ха 99% МВС тусило в 20
Км від лінії зіткнення пару місяців, отримували убд і поверталися назад, а потім вибивали гроші за те що вони невїбаться які герої.
П.с інфа 100%
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30.12.2023 19:56 Ответить
Від кого?
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30.12.2023 20:00 Ответить
Від очевидця ціх подій, щоб довго не мусолити в органах працює військово зобов'язаних 480тис. В 1 день мали не добровольці з волонтерами то все тягнути а мусора, силовики.
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30.12.2023 20:03 Ответить
На яких блок постах вони воювали, заради УБД, в Харківській області?
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30.12.2023 20:57 Ответить
А на яких Ви наразі під пшековським прапором?

Тоді вони не під Харковом були. Я про 2914.

Ви обізнані про УБД. Таких я бачила..з пальцями віялом.
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30.12.2023 20:59 Ответить
Торбить народ на клапанах и воевать- совершенно разные вещи
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31.12.2023 14:13 Ответить
2014 год. Курортный посёлок под Мариуполем Ялта. Ноябрь месяц. В летних домиках пансионата (неотапливаемых) живут менты из оккупированного Донецка. Кругом полно луноходов и всякого спец транспорта. Всё понимаю, война, но эти менты нахер никому не нужны. Ну они месяц пожили, бросили машины и вернулись в Донецк. Кто прав? Я не знаю, просто взгляд очевидца.
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30.12.2023 19:47 Ответить
Теж саме можеу сказати - якою мовою?
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30.12.2023 20:02 Ответить
? Не розумію
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30.12.2023 20:52 Ответить
Де гинуть?
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30.12.2023 19:39 Ответить
Там де ваша дата реєстрації й не стоїть.
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30.12.2023 19:43 Ответить
🖕дуринда
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30.12.2023 21:47 Ответить
Самокритично)))
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30.12.2023 21:56 Ответить
Обламайтесь, бо більшість будуть дітьми до 27 рочків.
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30.12.2023 19:30 Ответить
це типу хто буде себе погано вести і не буде притримуватися коменданської години - до того прийде злий дядько з тцк і забере вас на фронт
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30.12.2023 19:32 Ответить
А елітними батальйонами , та різними ''95кагалами'' ТЦКашники не цікавляться???
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30.12.2023 19:32 Ответить
30 тисяч поліції і плюс " наші центри комплектування", - резюмував чиновник. ТЦК вже стали частиною поліції ,чи ще ні???
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30.12.2023 19:33 Ответить
А скільки коштує дубляж українською кварталу..наприклад по 1+1..
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30.12.2023 19:36 Ответить
Вам варто звернутися заказним листом із цим питанням в ОП,до єрмака,Можливо кошторис дубляжу "із наваром" він має...???
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30.12.2023 19:47 Ответить
Опрічнікі!
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30.12.2023 23:30 Ответить
А як сміялись з мобілізації на Кислобздійні...
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30.12.2023 19:36 Ответить
та зараз на фоні України зеленського, росія просто приклад демократії, прав і свобод. Примусової мобілізації немає, виїзд з країни вільний, навіть вибори якісь є. А найголовніше, що путіну і його банді 70+, тобто є надія що це скоро закінчиться, на відміну від нас.
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30.12.2023 19:41 Ответить
у нас сажають за вірші?Ч ми за вподобайки?
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30.12.2023 22:07 Ответить
так.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-09-08/5807697-5-let-tyurmy-za-layki-ukrainka-poluchila-srok-iz-za-rossiyskoy-sotsseti
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30.12.2023 22:08 Ответить
Там посадка за просування тероризму.
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30.12.2023 22:21 Ответить
на росії так само. людина щось лайкає, а сідає за тероризм.
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30.12.2023 22:23 Ответить
брешете. Бо там чорне називають білим.
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30.12.2023 23:46 Ответить
Та , ще й пуйло , звільнив сосію від всякого непотребу і нацменшин, а в нас , непотріб під охороною держави...
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30.12.2023 23:32 Ответить
Порушників спочатку на будівництво фортифікаційних споруд, а потім , як заохочувальний бонус за ударну працю візит у ТЦК.
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30.12.2023 19:40 Ответить
тільки розстріл на місці, не треба ніяких поблажок порушникам!
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30.12.2023 19:42 Ответить
Да хтож стільки мусорів з ТЕЦ розстріляє?
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30.12.2023 19:59 Ответить
Розстріл дорого. Дозволити душити зашморгом. Вони із задоволенням.
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30.12.2023 22:51 Ответить
А Буковель, турбази СКІФІЯ та інші, їм подібні, уже стали НЕВИДИМІ для місцевої влади з ТЦК?
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30.12.2023 19:43 Ответить
Там американські президенти в охороні.. Не підпускають ТЦК-шників. На кожному кроці Франкліни.
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30.12.2023 21:27 Ответить
Навіщо комендантська година?
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30.12.2023 19:43 Ответить
У нас тепер захист країни, то покарання(
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30.12.2023 19:43 Ответить
Чого ж тепер.???"зезедент" в далекому 15 чи то 16 тих роках"чотири рази так вважав
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30.12.2023 19:49 Ответить
Дикий видав : якщо міністерство фінансів пропонує ЗСУ шукати кошти для свого забезпечення - ок, проїдуться по Києву, обласних центрах, заодно і проблему мобілізації вирішать, та й по ТЦК можна проїхатись, активні там бійці затворами дьоргати на цивільних....
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30.12.2023 19:47 Ответить
А як на мене просто тварюки феодальні. Ми будемо гуляти, а ви ні. Що тут не ясно. Для громадян тцк і марафон, що є узурпацією. А провладним ікорку з маслом. Так все було.
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30.12.2023 19:53 Ответить
Мусара є мусара. Цуцики провладні. Оскільки зараз при владі антимайдан і покручі партії ригіона, то і мцсара такі ж. Забули врадіївку, нагадати? Забули беркутів на Майдані, нагадати? Міліція не з народом, міліція це грьобаний сором.
А ще нагадаю нещодавнє інтерв'ю очільника нацмусарні - "ми не підемо на фронт бо ми дужжжже потрібні в тилу!". Ну ясно що дуже потрібні, хто крім вас проганятиме бабусю з огірочками/шкарпетками з переходу? Хто, як не ви, виганятимете підлітків в новорічну ніч з вулиці, та ще й нахабно погрожуючи тецекашниками? Уйобки.
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30.12.2023 19:59 Ответить
Ті срані тцк краще б цікавились дотриманням законів своїх співробітників. А срані мусора краще б хоч якось реагували на чисельний бандитизм з боку сраних тцк.
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30.12.2023 20:16 Ответить
У велюр не забудьте зайти з чорного ходу 🤣
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30.12.2023 20:32 Ответить
Там скоріше велюровці знайдуть мусорам та тцкшникам у димоход.
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30.12.2023 22:57 Ответить
Як швидко назва ТЦК стала синонімом беззаконня. Скоро матері будуть не ментами лякати дітей, а "дядьою з ТЦК". Прийде дядя з ТЦК і забере. Як так можна було спаскудити імідж організації?
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30.12.2023 21:06 Ответить
Вже!
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30.12.2023 23:34 Ответить
"Скоро матері будуть не ментами лякати дітей, а "дядьою з ТЦК". "
Гарні ті "матері", що до цього "ментами" лякали своїх дітей. Певно-поціновувачки таких виконавців як круг та воровайки.
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31.12.2023 00:28 Ответить
Деякі громадяни, судячи з коментарів, таки підтримують диктатуру. Ну це спадок СРСР, тут зрозуміло: "прошивку" вже не змінити. Це як BIOS, хоча і BIOS шиється. Але радує, що більшість не хоче бути кріпаками. Звісно, що порушувати комендантську годину спеціально не треба, але нагадаю: життя на паузу не поставити, ситуації різні, хтось працює до пізньої ночі тощо. Ну і всім хочу нагадати: трохи вмикайте думалку, перш ніж щось писати - покарання за порушення комендантської години не існує. Це коментували навіть в Нацполіції. Але любителі СРСР та "крєпкой рукі" постійну спекулюють на цій темі

Від себе можу порадити поліцейським завітати у комендантську годину в Новорічну ніч у ресторан "BOHO". Якщо вас туди пустять, звісно
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30.12.2023 21:45 Ответить
У 2 світову також штрафу за комендантську годину не було. Просто стріляли на місці.
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30.12.2023 23:39 Ответить
Те, про що я і писав. І я бачу, що людей з хворою психікою стає все більше, чи то просто тут на форумі так. Спробуйте це сказати в обличчя Бужанському - будете Новий Рік зустрічати десь в лісі
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30.12.2023 23:48 Ответить
ТЦКшниками уже пугают людей...... да уж
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30.12.2023 23:49 Ответить
Я би на місці цього поліцейського сказав би таку промову:

"Шановні брати та сестри! Ми з вами вже майже десять років протистоїмо сильному та підступному ворогу, який бажає нас знищити! В ці важкі часи хочу привітати вас з майбутніми святами та побажати здоров'я та перемоги! Також нагадую, що ми з вами робимо одну справу і хочу попросити не порушувати комендантську годину, але якщо у вас станеться лихо - мої підлеглі з радістю вам допоможуть. дотримання закону - наша з вами співпраця"

Але щоб щось подібне сказати - треба бути державником та мати інтелект. А як у нас лізуть по кар'єрній драбині - то і маємо те, що маємо, нажаль..
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31.12.2023 00:21 Ответить
Так чи інакше, але вже є законопроект, прийнятий в першому читанні, про штрафи за порушення комендантської години. Особисто я не вважаю, що заборона знаходитись десь або в визначений час під час війни є порушенням громадянських прав та свобод. Нажаль, війна має свою уяву про життя.
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31.12.2023 02:35 Ответить
Так "лежить якийсь папірець" чи зараз існує покарання? І друге: ви ж пропонуєте розстрілювати. То давайте одразу кидати під ноги три гранати всім людям, котрі вертаються з роботи у комендантську годину. Мєнтам взагалі пельку стулити потрібно - бо вони існують тільки за рахунок платників податків. Уява про війну. Я цю уяву про війну маю з 14-го року, тому розумні люди нікого не обмежували, бо країна мусить працювати. Скоро такі як ви будете благати, щоб відмінили комендантську годину і дозволили працювати підприємствам вночі і у три зміни, щоб було чим пенсії платити. Ще один "стратег". Хочете простих рішень - вам на вулицю Грушевського, 5. Там і пістоль видадуть і галіфе, щоб знищувати "ворогів народу"
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31.12.2023 07:42 Ответить
Особисто я писав не по порушення громадянських свобод, а про той маразм шо у нас вже ТЦКшниками пугають людей. Зелена мразота філігранно змінила ставлення громадян до мобилізаціі від черг до "військоматів" до супротиву. И це, як на мою думку, не тупість, а цілеспрямована праця на ворога.
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31.12.2023 09:26 Ответить
100%

А ще я би нагадав тому поліціанту що він має діяти виключно згідно з законодавством України та у СПОСІБ передбачений законодавтвом. От най покаже де в законодавстві передбачене покарання за порушення комендантської години у виді передачі до ТЦК, а як не знайде то непогано булоб написати на нього скаргу з вимогою провести службове розслідування та перевірити на відповідність займаній посаді.
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31.12.2023 09:22 Ответить
 
 