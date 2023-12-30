Россия работает над уменьшением поддержки Украины во Франции, - The Washington Post

Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева, ее пропагандистские усилия являются частью войны против Украины.

Об этом говорится в материале The Washington Post, который ссылается на документы Кремля и интервью с европейскими чиновниками по безопасности и ультраправыми политическими деятелями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кремлевские документы, полученные европейской спецслужбой, показывают, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина, поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

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В документах, с которыми ознакомилась WP, эти фигуры не были названы поименно. Цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, свидетельствуют документы. Эти усилия напоминают аналогичное вмешательство в Германии, где Кремль пытался объединить крайне правых и крайне левых в антивоенный альянс, о чем ранее сообщала WP.

Среди тезисов, которые должны были усилить кремлевские стратеги, было утверждение, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли, в результате чего страна рискует попасть в "самый глубокий за последние годы социально-экономический кризис", а также утверждение, что поставки оружия в Украину оставили Францию без оружия для самозащиты.

Несколько еженедельных презентаций "информационной панели" для кремлевских чиновников в 2022 году свидетельствуют о том, что Москва считала Францию уязвимой к политическим потрясениям. Ссылаясь на социологические опросы, стратеги отметили, что 30 процентов французов сохранили положительное отношение к России, что является вторым самым высоким показателем среди западноевропейских стран после Италии, тогда как 40 процентов были склонны не верить сообщениям об Украине в собственных французских СМИ.

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Позже, в 2023 году, кремлевская группа Кириенко приказала стратегам продвигать месседжи, которые бы увеличили количество тех, кто во Франции не желает "платить за войну другой страны", как свидетельствует один из документов. Им также было приказано усилить "страх перед прямой конфронтацией с Россией и началом Третьей мировой войны с участием Европы", а также увеличить количество тех, кто хочет "диалога с Россией по построению общей европейской архитектуры безопасности". В документах говорится о том, что Соединенные Штаты используют Украину как инструмент для ослабления позиций России в Европе.

Документы свидетельствуют, что созданные кремлевскими политтехнологами "фермы троллей" продуцировали и публиковали в социальных сетях контент и статьи с критикой западной поддержки правительства президента Украины Владимира Зеленского. В одной из записок, написанной одним из стратегов в июне 2023 года, сотрудник "фермы троллей" получил указание создать "200-символьный комментарий француза среднего возраста", который считает поддержку Украины со стороны Европы "глупой авантюрой". Вымышленный француз также должен был утверждать, что поддержка Украины оборачивается "инфляцией... и падением уровня жизни".

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Отвечая на вопрос о документах, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что они звучат как "не более чем очередной фейк или полная чушь", отчасти потому, что Кириенко сосредотачивается на внутренней политике, а отчасти потому, что "всем аналитикам понятно", что "вся Европа страдает" от санкций против России, "и не нужно это никак раскручивать".

Месседжи Кремля пока что имели ограниченный резонанс во Франции, где президент Эмманюэль Макрон находится в авангарде европейских усилий в поддержку Украины, и большинство населения поддерживает его.

Но, по словам Томаса Гомара, директора Французского института международных отношений, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях во Франции растет, а рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут. Риторика союзников России о цене войны в Украине все чаще сочетается с идеей о том, что это американская авантюра и что Франция должна утвердить себя как великая держава и восстановить отношения с Россией.