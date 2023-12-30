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Зеленский ввел санкции в отношении 6 граждан РФ, пользующихся украинскими документами

зеленський,підпис

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.

Соответствующий указ №877/2023 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Указ вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 человек, являющихся гражданами России:

– Буркин Егор Васильевич, гражданина РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в том числе паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

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- Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

- Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

- Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) санкции (11285)


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Топ комментарии
+25
Він громадянин світу, може жити всюди, де є зоопарки.
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30.12.2023 21:20
+21
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30.12.2023 21:22
+16
А там Арахамії немає?
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30.12.2023 21:18
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Невже на Барулю?
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30.12.2023 21:17 Ответить
ЗЄля, ЗЄЭля що ти робиш ?
це ж твої колеги-клоуни із творческими псевдонімами
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30.12.2023 22:17 Ответить
А там Арахамії немає?
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30.12.2023 21:18 Ответить
Він громадянин світу, може жити всюди, де є зоопарки.
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30.12.2023 21:20 Ответить
І пристроявся ж...
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30.12.2023 21:22 Ответить
Всюду не вийде, у цієї мавпи деяких щеплень немає
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30.12.2023 21:22 Ответить
В США на нього карна справа за інтернет-шаxрайство! Він ледве звідти з'їбався свого часу!
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30.12.2023 21:29 Ответить
тільки не смійтесь !!!!!!!!!!!!!!! бо це серьозно
Медведев сделал ряд прогнозов по Украине, США, Евросоюзу и Японии. Так, Соединенные Штаты и Евросоюз проведут национализацию военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Запад выделит Киеву кредит в 25,5 трлн долларов, который киевские власти при участии Хантера Байдена расхитят в короткое время.

Полицейские формирования во всех европейских странах заменят на «немецких и укробандеровских» полицаев.

Трампу дадут 99 лет и запретят избираться во всех штатах Америки, но при этом его все же изберут новым президентом США.

Далее идут совсем фантастические прогнозы в виде проникающих во властные структуры в США инопланетян и правящих в Японии рептилоидов.

Захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Японии Годзиллой I. Начало правления Династии рептилоидов в Японии
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30.12.2023 22:05 Ответить
Шо дімон вживає? Фантастика!!!
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30.12.2023 22:14 Ответить
мда, у нього "цвєтные сны", на відміну від нас.

вот тільки на прийом до "японського імператора Годзіли І" мені ну дуже не хотілось би йти
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30.12.2023 22:20 Ответить
+++

Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова.
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31.12.2023 06:59 Ответить
А мені подобається годзіла (група)
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30.12.2023 22:17 Ответить
дєвушкам завжди подобались мужчини з буйной растітєльностю: Кінг-Конг, Годзіла, Ашот, кінець кінцем, на спину якого можна щось ізобразіть
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30.12.2023 22:26 Ответить
надо уточнить по какую сторону клетки он может жить в зоопарке
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31.12.2023 08:43 Ответить
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30.12.2023 21:22 Ответить
Якось все дозовано - вибірково
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30.12.2023 21:25 Ответить
Гарне фото! Перед чистим листом аркушу!! Ніби вміє щось читати роблячи розумний вигляд, або є надія, що нарешті він змучився і подає у відставку!?🤔
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30.12.2023 21:28 Ответить
Придивися, там шось таки надруковано!
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30.12.2023 21:43 Ответить
а зморшки на лобі? а губами шевелить, намаючись прочитати? Клєвєщітє на ЗЄлічку

"ЗЄлєнін думает"
художник з ОПи, масло, туш, темпера і всякоє такоє.... що на пальці було
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30.12.2023 22:11 Ответить
Знову якесь ІБД..як же воно дістало..
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30.12.2023 21:28 Ответить
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30.12.2023 21:28 Ответить
Партія регів сидить при державних посадах сьогодні і далі зливає Україну в помийну яму, яку періодично заправляє кров'ю простих Українських людей замість септика. Користуючись своїм службовим становищем ховають, ховаються і деребаняться під час хвилини мовчання. Гайсин, Вінницька область - коли уже буде бобер, добеер, набуки, сапуки
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30.12.2023 21:28 Ответить
Тільки не потрібно розповідати, що колишніх партійних регіків не буває. Прочитайте казку Лис Микита, якщо казка не сподобалась - читайте "по сщусчему веленью - емельку"
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30.12.2023 21:37 Ответить
А я вже подумав шо Нєвзоров!
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30.12.2023 21:31 Ответить
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30.12.2023 21:36 Ответить
мартишка обана

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30.12.2023 22:13 Ответить
Чому вся ця погань не позбавлена громадянства України, а відповідні служби за кордоном не отримали інформацію про недійсність їх паспортів? А на санкції в Україні їм скоріше за все начхати, бо або вже все вивели, або залишили якійсь дріб'язок і жити тут вони точно не планують.
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30.12.2023 21:39 Ответить
А як це? Звідки у кацапів українські документи та ще й з іншими прізвищами? 🤔
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30.12.2023 21:40 Ответить
Знаxодиш дурну курку з громадянством України та за невеличку мзду оформлюєш з нею шлюб! Це поставлено на потік. Було принаймні.
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30.12.2023 21:45 Ответить
Останні 2 зі списку - ВСЕ інше: ім'я, по-батькові та призвище. Що то за курки були такі потужні?
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30.12.2023 22:11 Ответить
Какие в *изду санкции?!! Лишить гражданства Украины, они граждане х-лостана!!
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30.12.2023 21:55 Ответить
А санкції проти Арахамії де?В бібізянки теж є паспорт РФ,чи своїм гнидам можна все?
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30.12.2023 22:05 Ответить
Своїм можна всьо
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30.12.2023 22:35 Ответить
Так що ти отримав за розмінування Чонгару?
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30.12.2023 23:40 Ответить
 
 