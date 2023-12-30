Зеленский ввел санкции в отношении 6 граждан РФ, пользующихся украинскими документами

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.

Соответствующий указ №877/2023 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Указ вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 человек, являющихся гражданами России:

– Буркин Егор Васильевич, гражданина РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в том числе паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Читайте также: Минюст просит у Высшего антикоррупционного суда конфисковать два самолета российской компании

- Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

- Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

- Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Читайте также: Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против РФ и Белоруссии до 682 позиций, - СМИ