Зеленский ввел санкции в отношении 6 граждан РФ, пользующихся украинскими документами
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.
Соответствующий указ №877/2023 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Указ вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 человек, являющихся гражданами России:
– Буркин Егор Васильевич, гражданина РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в том числе паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
- Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;
- Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
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