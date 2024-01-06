Россияне усилили обстрелы и авианалеты на деоккупированные села Луганщины

В последние дни враг усилил обстрелы и авианалеты на деоккупированные села Луганской области.

Об этом сообщил голова Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"За последние дни враг усилил обстрелы и авианалеты на деоккупированные села. Так, вчера им был открыт огонь по Невскому и Белогоровке. А в общей сложности за последние дни в Невском разрушениям подверглись около десяти домовладений. Почти каждый день обнаруживаем дополнительные повреждения. Атаковали россияне вчера на Купянском направлении. При организации штурмов противник применяет все больше техники, потому что попытки продвинуться вперед исключительно пехотой никакого результата ему не принесли", - говорится в сообщении.

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