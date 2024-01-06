594 1
Росіяни посилили обстріли та авіанальоти на деокуповані села Луганщини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Упродовж останніх днів ворог посилив обстріли та авіанальоти на деокуповані села Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"За останні дні ворог посилив обстріли і авіанальоти на деокуповані села. Так, учора ним було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Майже щодня виявляємо додаткові пошкодження. Атакували росіяни вчора на Куп’янському напрямку. При організації штурмів противник застосовує все більше техніки, бо намагання просунутися уперед виключно піхотою ніякого результату йому не принесли", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сірий
показати весь коментар06.01.2024 14:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...