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Луганщина (4416) обстріл (21042)

Росіяни посилили обстріли та авіанальоти на деокуповані села Луганщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Упродовж останніх днів ворог посилив обстріли та авіанальоти на деокуповані села Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"За останні дні ворог посилив обстріли і авіанальоти на деокуповані села. Так, учора ним було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Майже щодня виявляємо додаткові пошкодження. Атакували росіяни вчора на Куп’янському напрямку. При організації штурмів противник застосовує все більше техніки, бо намагання просунутися уперед виключно піхотою ніякого результату йому не принесли", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Ми нє булєм карміть єврапєйскіх нахлєбнікаф!
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06.01.2024 14:45 Відповісти
 
 