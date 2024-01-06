В ВР зарегистрировано постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего постановления.

Как видно из карточки документа, он зарегистрирован сегодня, 6 января.

Среди инициаторов постановления: Завитневич Александр Михайлович (IX созыва), Федиенко Александр Павлович (IX созыва), Ивченко Вадим Евгеньевич (IX созыва), Хоменко Елена Викторовна (IX созыва), Ковалев Александр Иванович (IX созыва), Костенко Роман Васильевич (IX ), Здебский Юрий Викторович (IX созыва), Чернев Егор Владимирович (IX созыва), Касай Геннадий Александрович (IX созыва), Рахманин Сергей Иванович (IX созыва), Березин Максим Юрьевич (IX созыва).

Постановление направлено на рассмотрение Комитета.

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Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решения можно принять только голосованием в зале".