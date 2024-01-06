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Новости Политика Украины
6 146 97
ВР (28728) Безуглая (199)

В ВР зарегистрировано постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

безугла,мар'яна

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего постановления.

Как видно из карточки документа, он зарегистрирован сегодня, 6 января.

Среди инициаторов постановления: Завитневич Александр Михайлович (IX созыва), Федиенко Александр Павлович (IX созыва), Ивченко Вадим Евгеньевич (IX созыва), Хоменко Елена Викторовна (IX созыва), Ковалев Александр Иванович (IX созыва), Костенко Роман Васильевич (IX ), Здебский Юрий Викторович (IX созыва), Чернев Егор Владимирович (IX созыва), Касай Геннадий Александрович (IX созыва), Рахманин Сергей Иванович (IX созыва), Березин Максим Юрьевич (IX созыва).

Постановление направлено на рассмотрение Комитета.

Читайте: Безуглая критикует и меня, и Залужного, и многих других. Такой стиль поведения у человека, - Стефанчук

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решения можно принять только голосованием в зале".
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Топ комментарии
+41
Вот что значит один единственный наезд на Лысого и "квартал". Пока гадила на Залужного - слугам было похер. Но стоило открыть рот на Зелин квартал ...
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06.01.2024 13:51
+34
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06.01.2024 13:49
+29
Нарешті! Тепер залишилось відібрати в неї мандат і в судовому порядку відправити її на примусове лікування. Бо як Гадя Савченко попре гадити на нуль.
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06.01.2024 13:50
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06.01.2024 13:49 Ответить
Аааа, так ось хто її вибрав.... В мене там куча знайомих живе, зара всіх обзвою і отчухвостю!
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06.01.2024 13:58 Ответить
Може не вони))) не 100% ж за оце було)))
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06.01.2024 14:26 Ответить
Ну якщо не вони то нехай чухвостять тих хто вони
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06.01.2024 14:33 Ответить
Вибрав чи ви#бав?
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06.01.2024 14:32 Ответить
Оте друге шо ви кажете то в неї на Троєщині було
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06.01.2024 14:37 Ответить
О-хо-хо!..
Схоже, Ви помиляєтесь, добродію. Якби з нею то трапилось раз, то траплялось би регулярно. Якби воно траплялось регулярно, вона б дурні не пашталакала.
отже, робимо висновок: якщо щось таке з Мар'яшою і трапилось, то це було давно. Дуже давно. Аж настільки давно, що їй аж знесло дах.
Йой...
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06.01.2024 15:14 Ответить
Ось гадаю, велика фікція чи фрикція.....
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06.01.2024 14:12 Ответить
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06.01.2024 14:17 Ответить
Скоріш за все-фрікція.Вважаючи що фрікція (від лат. frictio - «тертя») можна довільно перевести як великий тормоз.Це все що потрібно знати про Мар'янку.
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06.01.2024 14:25 Ответить
З Богом, парасю ...!
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06.01.2024 14:18 Ответить
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06.01.2024 14:25 Ответить
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06.01.2024 15:59 Ответить
Нарешті! Тепер залишилось відібрати в неї мандат і в судовому порядку відправити її на примусове лікування. Бо як Гадя Савченко попре гадити на нуль.
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06.01.2024 13:50 Ответить
мммм, в В.єтнамі, був такий навіть мем. - якось типу - гранатка в палатку = і всі такі:
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06.01.2024 13:55 Ответить
До речі, а де зара і чим займається гадя?
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06.01.2024 13:59 Ответить
Писали, що у ЗСУ...
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06.01.2024 14:05 Ответить
Ну, якщо це правда, то нехай воює... Правда історія її дружби з рубаном у мене викликає великий сумнів...
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06.01.2024 14:35 Ответить
З Рубаном там зашквар повний, але вона отримала індульгенцію від зелених за боротьбу з Порохом, тому почуває себе добре...
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06.01.2024 14:39 Ответить
Вона два рази не змогла отримати диплом пілота бомбардувальника, бо була визнана непридатною. На третій раз отримала диплом штурмана на гвинтокрилах начебто.

З врахуванням її маніакальності й того, що нам дадуть може коли небудь Ф16, то вона знову пробує отримати диплом льотчика. Й стати першою жінкою-пілотом в Україні. Ще особистий дозвіл від Зе отримає.
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06.01.2024 14:42 Ответить
На ютубе появилось вчера видио девушка-летчик ВСУ тренируется на ф16 в Неваде. Так что Гадя идет на три буквы, не быть ей первой
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06.01.2024 17:52 Ответить
То й добре. Заколупала вона вже. Читала на lb.ua, начебто..розбирали її очуєтітєльну книгу (щось тягне сволот книги писати..гітлер, сталін, боневтік, гадя). Так там капець - бухала з 4-5 років пиво, тирила гроші у батьків на бухло. З бодуніщща у полон попала й хлопців завела..таке собі чюдо пришелепкувате.
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06.01.2024 17:59 Ответить
за мар'яну "справедливу" голосувала оболонь!
типу: еліта, типу: освічені.
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06.01.2024 15:00 Ответить
На фоне всей этой ЗЕбанутой срани Маруха Безголовая... не, вроде как безуглая, самая грамотная, она умеет читать и пишет почти без ошибок.
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06.01.2024 15:18 Ответить
Вот что значит один единственный наезд на Лысого и "квартал". Пока гадила на Залужного - слугам было похер. Но стоило открыть рот на Зелин квартал ...
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06.01.2024 13:51 Ответить
А люди тут на зелю откровения пишут.
Нужно осторожней.
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06.01.2024 14:43 Ответить
чого це? виженуть з зепідарів?
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06.01.2024 15:41 Ответить
Дмитро Чекалкін, 5 Jan, 16:03: Скільки разів вона стрибала на Залужного і реакція була нульовою, і варто було лише раз покритикувати квартал 95, -

- відразу прийняли рішення. Критика кварталу це загроза національній безпеці.
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06.01.2024 14:49 Ответить
Критикувати 95 квартал-це підрив обороноздатності
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06.01.2024 14:55 Ответить
Та зачекайте. Ще ж не голосували. Може вийти так, що знімуть голову комітету і поставлять безумну.
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06.01.2024 16:05 Ответить
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06.01.2024 15:00 Ответить
Вы ошибаетесь
Безуглая для Володи - уже отработанный материал
Можно выбросить эту использованную ТРЯПКУ
И заявить народу - Я СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И лохи порадуются
А Володя в это время подыщет использованной тряпке замену
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06.01.2024 15:04 Ответить
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06.01.2024 18:30 Ответить
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06.01.2024 13:52 Ответить
Схоже це лише натяк, щоб тримала язика, стосовно 95-го кварталу....
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06.01.2024 13:52 Ответить
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Джерело: https://censor.net/ua/n3466029\\\\\\\\\\\\\

дуже впевнений що до Европи ця жінкиня нас не довела б, аєропорти треба будувати, а не солдаткинею бігати, вдаючи з себе психологиню, лідерка комітету, депутаткиня, сором тобі(але твої діти - в алмазах, жизнь удалась, а бидло - скавулить від...... ну, самі подумайТЕ - від чого саме, я - від ...... )
А зате у мене "совість" чиста!!!!111
дурррррак, полу-бомж мля
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06.01.2024 13:53 Ответить
Так в неї ні чоловіка ні дітей.
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06.01.2024 14:49 Ответить
ну слава Аллаху. бо ше би накрала і на так як ви кажете - на того і на тих
по моєму просто хвора., по відео, пара секунд Гретки і Безуглої = така ж міміка, тобто якщо би прийшли слідчі, то обидві істоти би просто заїхали на скількись там місяців в клініку.
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06.01.2024 15:18 Ответить
На эту Маруху Безголовую... не, безуглую, даже мухи не садятся, брезгуют, а чоловика, может какой-нибудь бомжик, да по большой пьянке... Но пока такие не попадались.
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06.01.2024 15:24 Ответить
Український "самий не справедливий суд" має справедливо відпустити Червінського .а в його "апартаменти" відправити прорашистську "безмозглу шпійонку"
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06.01.2024 13:53 Ответить
доки ця люся євнукович недороблена обливала лайном ЗСУ та Залужного, все було ок.
А як зачепила лайноноквартал - почались рухи
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06.01.2024 13:54 Ответить
до номера скликання можна додати назву країни, щоб довести до повного абсурду.
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06.01.2024 13:55 Ответить
… тобто безуглості
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06.01.2024 14:06 Ответить
Можна було би порадуватись, якби не звичка зелених придурів призначати на вакантне місце попереднього зашкварка ще більше лайно.
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06.01.2024 13:56 Ответить
мар'яна, мучениця оболонська!
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06.01.2024 13:59 Ответить
Або агент Путіна, або полєзная ідіотка - а по походженні язиката хвеська...

Особлива порода українських жінок - скажена, чорно в роті,....

Послідовниці і фанати... Ані Герман і всяким іншим продажним... і маріонеткам в чужих руках...
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06.01.2024 14:03 Ответить
Подивимося ,чи приберуть цей сором ...
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06.01.2024 14:10 Ответить
"Обличчя не спотворене інтелектом"(с)

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06.01.2024 14:11 Ответить
Нормальне обличчя до речі - жінка як жінка.

Сподіваюся у твоєї мамки не гірше
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06.01.2024 14:20 Ответить
лоооол. то тебе таке ж тупе з ознаками олігофренії народило? співчуваю
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06.01.2024 14:29 Ответить
Ну якщо у твоєї мамки таке ж іпло - то краще піди вдавись...
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06.01.2024 14:29 Ответить
Це ж якийсь рябий кацап у бабськой перуці, на безмозглу ******
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06.01.2024 14:40 Ответить
Абсолютно вірно. Жінка, як жінка, обличчя просте, але відносно симпатичне. Як то кажуть - на "любітєля".
Вдома, з дітьми, на роботі, на ринку та в магазині, у кафе з подружками, просто на вулиці. Звичайна жінка зі своїми жіночими справами. Таких мільйони та мільйони
Але не як депутат парламенту і тим більше не в Комітеті з оборони та безпеки країни, яка два роки воює. Тому що тут починаються не просто проблеми, а Проблеми, коли зі своєю енергією та зі своїми звичками простої та звичайної жінки вона лізе в питання не те, що їй незрозумілі, а просто непідйомні для її інтелекту та метальності.
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06.01.2024 14:39 Ответить
це твої слова - доклади тепер сюди фото будь-якої на твій вибір жінки на обличчі якої читається інтелект і давай порівняємо

arye z.

"Обличчя не спотворене інтелектом"(с)

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06.01.2024 14:46 Ответить
А шо вы хотели вiд людини, котра дивиться на свiт широко розкритими очима.
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06.01.2024 15:25 Ответить
Якась одноока, чи глаз підбитий, а другий так дивиться , ніби каже, ух зараз всіх тут перетрахаю
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06.01.2024 14:48 Ответить
Тю , ну вы и фантазер... Вы думаете шо телка в запуске (на постое Такое впечатление) может об этом думать?
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06.01.2024 15:29 Ответить
Придурь, ти плутаєш критику з безглуздими наїздами. Тим більше, люди розумніші за Безмоглу, взяли собі за правило - не критикувати ЗСУ під час війни
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06.01.2024 15:40 Ответить
гляньте на фото та спитайте цю недополітичну курву, де вона взяла це оснащення???
купила чи отримала, замість когось з воїнів???
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06.01.2024 14:13 Ответить
Откуда вообще это конченое взялось и выползло??
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06.01.2024 14:24 Ответить
звідки всі кончені глисти-клоуни з'являються? з дупи хєрмака
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06.01.2024 14:28 Ответить
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06.01.2024 14:30 Ответить
А шо це у неї голова ніби то збоку пришита
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06.01.2024 14:36 Ответить
24fps роблють дива
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06.01.2024 14:44 Ответить
То она развоображалась(клоуны умеют так делать)ЗЫ. это должен знать каждый: как стать крабом? - Стать раком, идти боком.
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06.01.2024 14:58 Ответить
Якесь безмозгле одоробало гарцює 😂😂😂
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06.01.2024 14:53 Ответить
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06.01.2024 15:06 Ответить
Вот він знаменитий, ексклюзивний "танок краба"!
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06.01.2024 18:19 Ответить
Гоніть звідти це зелене лайно до болота
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06.01.2024 14:34 Ответить
За наїзд на 95 квартал безуглу поставили в угол (у перекладі з кварталівської - куток)!
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06.01.2024 14:37 Ответить
Цікаво , а що зроблять зелені з мером Скадовська, якщо вони ''улюблену пуделиху д'єрмака змістили?
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06.01.2024 14:44 Ответить
show must go on
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06.01.2024 14:37 Ответить
Дєсь, у головному офісі державної аудиторської служби хлопнуло віконце..
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06.01.2024 14:41 Ответить
це зрада чи перемога?
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06.01.2024 14:42 Ответить
Ждём постанову про звильнення с посади самого Императора по состоянию здоровья
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06.01.2024 14:42 Ответить
заздрісні слуги: лише 1 зелена обізянка мар'янка має правдиву довідку з психдиспансеру - всі решта слуги є ухилянтами-симулянтами)
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06.01.2024 14:57 Ответить
Печерский Холм:
Можно говорить об этом открыто. Кампания ОП против главкома Залужного с треском провалилась, ввиду полной неадекватности исполнителя. Депутат Марьяна Безуглая из тарана власти против Залужного, превратилась в крупную проблему власти.
Главной проблемой медийной операции против Залужного стало то, что для нее просто не смогли найти исполнителей, способных выглядеть в глазах общества хоть сколь-нибудь пристойно. В самой "Слуге народа" все депутаты хоть как-то связанные с армией, волонтерством и западными структурами, вступать против Залужного отказвлись наотрез. Вплоть до угроз открытого демарша внутри фракции. Дошло до того, что вцступать против Залужного отказался Арахамия - даже после напоминания о его бывшем "порохоботстве" - участии в проектах советника Порошенко Юрия Бирюкова.
Не отказалась, естественно, только Безуглая - в обмен на вполне чувствительные преференции для бизнеса ее родитедей - не чужих для структур МВД.
Нужно признать, на первых порах возложенную на нее задачу Безуглая отрабатывала на совесть. Однако. Через некоторое время экспансивность Безуглой начала всерьез беспокоить руководителей "Слуги народа". Своими безумными заявлениями Безуглая стала не укреплять позиции партии Зеленского, а наоборот - ей вредить. Однако, тогда из Офиса Ермака недовольным ответили чтобы не лезли не в свое дело.
Но вскоре забеспокоился сам Офис Ермака. Повестка сменилась. Президент стал доказывать что конфликта между ним и Залужным нет - даже "Квартал 95" подключили для распространения данного тезиса.
И все эти старания перечеркивали новые и новые интернет-вопли Бзуглой. Неожиданно открылось, что Безуглая подверженна определенной психической аномалии - она настолько болезненно обидчива, что обозлившись на кого-то, вообще перестает чувствовать границы дозволенного. Офис Ермака имел несчастье в этом убедиться. Буквально после жесткого разговора, где от Безуглой недвусмысмысленно потребовали заткнуться, эта мадмуазель наехала на святая святых. На студию "Квартал 95". В горячке она даже не поняла что кинула камень в личный и любимый аквариум Владимира Зеленского. Смотрите здесь (линк) скан дикого поста Безуглой на Фейсбук.
Одно предложение отправить часть "Квартала" на фронт вызвало истерику в самом "Квартале" и дома у Зеленского. У Елены Зеленской буквально плавился телефон. Реакция прилетела незамедлительно. Комитет Верховной рады уже исключил Безуглую из заместителей председателя - причем за ее изгнание проголосовали депутаты "Слуги народа". Думаем, понятно, подкрепление этого решения голосованием в ВР - дело техники.
Но и это не все. Внезапно из тени выпыл перечень бизнесов семьи Безуглой. С более чем прозрчным намеком - эти бизнесы сейчас сильно заинтересуют налоговою, ДБР и Госаудит. А это уже грозит Безуглой крупными проблемами с лицом, котрого "бешенная Марьяна" боится в разы больше чем Ермака и Порошенко вместе взятых - с ее папой.
Понятно, что ни о каком дальнейшем противостоянии с главкомом в таких условиях речь не идет. Хотя возможно, шоу будет иметь продолжение.

Очень сложно просчитать действия двух категорий людей - влюбленных и сумасшедших.
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06.01.2024 14:58 Ответить
тобто, цією дебілкою, демократично, чесно, обраною оболонцями, тепер що?
хей хейхей...
оболонці?
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06.01.2024 15:04 Ответить
Чого напали на девочку, там у фракції таких більшість. Вона чесно виконувала накази з ОПи і все! Її посунуть, інше недороблене буду "вещать".
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06.01.2024 15:05 Ответить
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06.01.2024 15:07 Ответить
Вони хочуть серйозної гри і вони її отримають - Мар'яна Безумна піде в президенти. Тільки жінка врятує цю країну і змусить всіх та кожного продемонструвати свої плани. Мудрий нарід любить експерименти і вже обирав зека-рецидивіста, дебільного клоуна, а от божевільних ще не було - тому шанси чималі.
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06.01.2024 15:11 Ответить
Свят, свят, свят!
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06.01.2024 16:17 Ответить
Доигралась, троещинская курва!
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06.01.2024 15:11 Ответить
-Безуглу вигнали з комітету нацбезпеки
-Не вигнали, а рекомендували. І не з комітету а лише з посади заступника голови комітету.. Ще Рада має голосувати
-От вмієш ти зіпсувати настрій
- Ха-ха. Більше того, офіційна підстава - вона спізнилась на засідання
-Ой всьо…
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06.01.2024 15:42 Ответить
Поки виконувала завдання ОПи і принижувала Залужного, все в неї було ОК. Але вона тупо не збагнула, що не вона Цариця Гори, а просто слуга. І посягнула на святе! Вирішила, що може покритикувати Квартал!!! Це ж підрив Зе-влади!!!
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06.01.2024 15:45 Ответить
Хто тут збирає ставки?

Ставлю на те, що їй нічого не загрожує. Все це -- вистава.

Хоча, якщо покритикувала "квартал" -- то це схоже на державну зраду!!!
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06.01.2024 15:52 Ответить
Вона хрєнова акторка, її в опі призначили цю роль грати. Хрєна з два ви її вижинете
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06.01.2024 17:23 Ответить
у дєрьмака запитували дозвіл? чи може це такий піар хід від слуг урода?
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06.01.2024 17:30 Ответить
Усіх зрадників в Україні карають тим що вони втрачають посаду.
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06.01.2024 19:36 Ответить
Безмозглі і надалі будуть керувати Україною. Хлопці і дівчата гинуть, а ці зелені тварі не можуть придумати, де ще можна вкрасти. 73%уродів, я вас так само ненавиджу, як і кацапів. Ви то заслужили, тому що саме ви вибрали війну для України в 2019 році.
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06.01.2024 21:27 Ответить
А я бы не трогал эту бестолочь. Пусть поливает. Есть такой метод. Заткнутся по собственному желанию это. Вспомним дуру штепу, что на коняке скакала с улыбкой буфетчицы. Вот вдруг появится---кто глянет? Или Надька вертолётчица? Вроде на войне. Но молча. А где пройдоха инка богословская, бондаренчиха тварюка, лукаш с лицом гадючки, а витренко, худло-мудло 90гг? Та скоро ещё одна вот на подходе в небытие! жужана вду-дарк! Целое поколение бестолочей.
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06.01.2024 21:51 Ответить
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06.01.2024 22:05 Ответить
 
 