УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10474 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 146 97
ВР (11730) Безугла (206)

У ВР зареєстровано постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

безугла,мар'яна

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідної постанови. 

Як видно із картки документа, його зареєстровано сьогодні, 6 січня.

Серед ініціаторів постанови: Завітневич Олександр Михайлович (IX скликання), Федієнко Олександр Павлович (IX скликання), Івченко Вадим Євгенович (IX скликання), Хоменко Олена Вікторівна (IX скликання), Ковальов Олександр Іванович (IX скликання), Костенко Роман Васильович (IX скликання), Здебський Юрій Вікторович (IX скликання), Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання), Касай Геннадій Олександрович (IX скликання), Рахманін Сергій Іванович (IX скликання), Березін Максим Юрійович (IX скликання).

Постанову направлено на розгляд Комітету.

Читайте також: Безугла критикує і мене, і Залужного, і багатьох інших. Такий стиль поведінки в людини, - Стефанчук

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання "слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

"Слуга народу" Безугла своєю чергою прокоментувала це: "Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
Вот что значит один единственный наезд на Лысого и "квартал". Пока гадила на Залужного - слугам было похер. Но стоило открыть рот на Зелин квартал ...
показати весь коментар
06.01.2024 13:51
+34
показати весь коментар
06.01.2024 13:49
+29
Нарешті! Тепер залишилось відібрати в неї мандат і в судовому порядку відправити її на примусове лікування. Бо як Гадя Савченко попре гадити на нуль.
показати весь коментар
06.01.2024 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.01.2024 13:49 Відповісти
Аааа, так ось хто її вибрав.... В мене там куча знайомих живе, зара всіх обзвою і отчухвостю!
показати весь коментар
06.01.2024 13:58 Відповісти
Може не вони))) не 100% ж за оце було)))
показати весь коментар
06.01.2024 14:26 Відповісти
Ну якщо не вони то нехай чухвостять тих хто вони
показати весь коментар
06.01.2024 14:33 Відповісти
Вибрав чи ви#бав?
показати весь коментар
06.01.2024 14:32 Відповісти
Оте друге шо ви кажете то в неї на Троєщині було
показати весь коментар
06.01.2024 14:37 Відповісти
О-хо-хо!..
Схоже, Ви помиляєтесь, добродію. Якби з нею то трапилось раз, то траплялось би регулярно. Якби воно траплялось регулярно, вона б дурні не пашталакала.
отже, робимо висновок: якщо щось таке з Мар'яшою і трапилось, то це було давно. Дуже давно. Аж настільки давно, що їй аж знесло дах.
Йой...
показати весь коментар
06.01.2024 15:14 Відповісти
Ось гадаю, велика фікція чи фрикція.....
показати весь коментар
06.01.2024 14:12 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 14:17 Відповісти
Скоріш за все-фрікція.Вважаючи що фрікція (від лат. frictio - «тертя») можна довільно перевести як великий тормоз.Це все що потрібно знати про Мар'янку.
показати весь коментар
06.01.2024 14:25 Відповісти
З Богом, парасю ...!
показати весь коментар
06.01.2024 14:18 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 15:59 Відповісти
Нарешті! Тепер залишилось відібрати в неї мандат і в судовому порядку відправити її на примусове лікування. Бо як Гадя Савченко попре гадити на нуль.
показати весь коментар
06.01.2024 13:50 Відповісти
мммм, в В.єтнамі, був такий навіть мем. - якось типу - гранатка в палатку = і всі такі:
показати весь коментар
06.01.2024 13:55 Відповісти
До речі, а де зара і чим займається гадя?
показати весь коментар
06.01.2024 13:59 Відповісти
Писали, що у ЗСУ...
показати весь коментар
06.01.2024 14:05 Відповісти
Ну, якщо це правда, то нехай воює... Правда історія її дружби з рубаном у мене викликає великий сумнів...
показати весь коментар
06.01.2024 14:35 Відповісти
З Рубаном там зашквар повний, але вона отримала індульгенцію від зелених за боротьбу з Порохом, тому почуває себе добре...
показати весь коментар
06.01.2024 14:39 Відповісти
Вона два рази не змогла отримати диплом пілота бомбардувальника, бо була визнана непридатною. На третій раз отримала диплом штурмана на гвинтокрилах начебто.

З врахуванням її маніакальності й того, що нам дадуть може коли небудь Ф16, то вона знову пробує отримати диплом льотчика. Й стати першою жінкою-пілотом в Україні. Ще особистий дозвіл від Зе отримає.
показати весь коментар
06.01.2024 14:42 Відповісти
На ютубе появилось вчера видио девушка-летчик ВСУ тренируется на ф16 в Неваде. Так что Гадя идет на три буквы, не быть ей первой
показати весь коментар
06.01.2024 17:52 Відповісти
То й добре. Заколупала вона вже. Читала на lb.ua, начебто..розбирали її очуєтітєльну книгу (щось тягне сволот книги писати..гітлер, сталін, боневтік, гадя). Так там капець - бухала з 4-5 років пиво, тирила гроші у батьків на бухло. З бодуніщща у полон попала й хлопців завела..таке собі чюдо пришелепкувате.
показати весь коментар
06.01.2024 17:59 Відповісти
за мар'яну "справедливу" голосувала оболонь!
типу: еліта, типу: освічені.
показати весь коментар
06.01.2024 15:00 Відповісти
На фоне всей этой ЗЕбанутой срани Маруха Безголовая... не, вроде как безуглая, самая грамотная, она умеет читать и пишет почти без ошибок.
показати весь коментар
06.01.2024 15:18 Відповісти
Вот что значит один единственный наезд на Лысого и "квартал". Пока гадила на Залужного - слугам было похер. Но стоило открыть рот на Зелин квартал ...
показати весь коментар
06.01.2024 13:51 Відповісти
А люди тут на зелю откровения пишут.
Нужно осторожней.
показати весь коментар
06.01.2024 14:43 Відповісти
чого це? виженуть з зепідарів?
показати весь коментар
06.01.2024 15:41 Відповісти
Дмитро Чекалкін, 5 Jan, 16:03: Скільки разів вона стрибала на Залужного і реакція була нульовою, і варто було лише раз покритикувати квартал 95, -

- відразу прийняли рішення. Критика кварталу це загроза національній безпеці.
показати весь коментар
06.01.2024 14:49 Відповісти
Критикувати 95 квартал-це підрив обороноздатності
показати весь коментар
06.01.2024 14:55 Відповісти
Та зачекайте. Ще ж не голосували. Може вийти так, що знімуть голову комітету і поставлять безумну.
показати весь коментар
06.01.2024 16:05 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 15:00 Відповісти
Вы ошибаетесь
Безуглая для Володи - уже отработанный материал
Можно выбросить эту использованную ТРЯПКУ
И заявить народу - Я СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И лохи порадуются
А Володя в это время подыщет использованной тряпке замену
показати весь коментар
06.01.2024 15:04 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 18:30 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 13:52 Відповісти
Схоже це лише натяк, щоб тримала язика, стосовно 95-го кварталу....
показати весь коментар
06.01.2024 13:52 Відповісти
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Джерело: https://censor.net/ua/n3466029\\\\\\\\\\\\\

дуже впевнений що до Европи ця жінкиня нас не довела б, аєропорти треба будувати, а не солдаткинею бігати, вдаючи з себе психологиню, лідерка комітету, депутаткиня, сором тобі(але твої діти - в алмазах, жизнь удалась, а бидло - скавулить від...... ну, самі подумайТЕ - від чого саме, я - від ...... )
А зате у мене "совість" чиста!!!!111
дурррррак, полу-бомж мля
показати весь коментар
06.01.2024 13:53 Відповісти
Так в неї ні чоловіка ні дітей.
показати весь коментар
06.01.2024 14:49 Відповісти
ну слава Аллаху. бо ше би накрала і на так як ви кажете - на того і на тих
по моєму просто хвора., по відео, пара секунд Гретки і Безуглої = така ж міміка, тобто якщо би прийшли слідчі, то обидві істоти би просто заїхали на скількись там місяців в клініку.
показати весь коментар
06.01.2024 15:18 Відповісти
На эту Маруху Безголовую... не, безуглую, даже мухи не садятся, брезгуют, а чоловика, может какой-нибудь бомжик, да по большой пьянке... Но пока такие не попадались.
показати весь коментар
06.01.2024 15:24 Відповісти
Український "самий не справедливий суд" має справедливо відпустити Червінського .а в його "апартаменти" відправити прорашистську "безмозглу шпійонку"
показати весь коментар
06.01.2024 13:53 Відповісти
доки ця люся євнукович недороблена обливала лайном ЗСУ та Залужного, все було ок.
А як зачепила лайноноквартал - почались рухи
показати весь коментар
06.01.2024 13:54 Відповісти
до номера скликання можна додати назву країни, щоб довести до повного абсурду.
показати весь коментар
06.01.2024 13:55 Відповісти
… тобто безуглості
показати весь коментар
06.01.2024 14:06 Відповісти
Можна було би порадуватись, якби не звичка зелених придурів призначати на вакантне місце попереднього зашкварка ще більше лайно.
показати весь коментар
06.01.2024 13:56 Відповісти
мар'яна, мучениця оболонська!
показати весь коментар
06.01.2024 13:59 Відповісти
Або агент Путіна, або полєзная ідіотка - а по походженні язиката хвеська...

Особлива порода українських жінок - скажена, чорно в роті,....

Послідовниці і фанати... Ані Герман і всяким іншим продажним... і маріонеткам в чужих руках...
показати весь коментар
06.01.2024 14:03 Відповісти
Подивимося ,чи приберуть цей сором ...
показати весь коментар
06.01.2024 14:10 Відповісти
"Обличчя не спотворене інтелектом"(с)

показати весь коментар
06.01.2024 14:11 Відповісти
Нормальне обличчя до речі - жінка як жінка.

Сподіваюся у твоєї мамки не гірше
показати весь коментар
06.01.2024 14:20 Відповісти
лоооол. то тебе таке ж тупе з ознаками олігофренії народило? співчуваю
показати весь коментар
06.01.2024 14:29 Відповісти
Ну якщо у твоєї мамки таке ж іпло - то краще піди вдавись...
показати весь коментар
06.01.2024 14:29 Відповісти
Це ж якийсь рябий кацап у бабськой перуці, на безмозглу ******
показати весь коментар
06.01.2024 14:40 Відповісти
Абсолютно вірно. Жінка, як жінка, обличчя просте, але відносно симпатичне. Як то кажуть - на "любітєля".
Вдома, з дітьми, на роботі, на ринку та в магазині, у кафе з подружками, просто на вулиці. Звичайна жінка зі своїми жіночими справами. Таких мільйони та мільйони
Але не як депутат парламенту і тим більше не в Комітеті з оборони та безпеки країни, яка два роки воює. Тому що тут починаються не просто проблеми, а Проблеми, коли зі своєю енергією та зі своїми звичками простої та звичайної жінки вона лізе в питання не те, що їй незрозумілі, а просто непідйомні для її інтелекту та метальності.
показати весь коментар
06.01.2024 14:39 Відповісти
це твої слова - доклади тепер сюди фото будь-якої на твій вибір жінки на обличчі якої читається інтелект і давай порівняємо

arye z.

"Обличчя не спотворене інтелектом"(с)

показати весь коментар
06.01.2024 14:46 Відповісти
А шо вы хотели вiд людини, котра дивиться на свiт широко розкритими очима.
показати весь коментар
06.01.2024 15:25 Відповісти
Якась одноока, чи глаз підбитий, а другий так дивиться , ніби каже, ух зараз всіх тут перетрахаю
показати весь коментар
06.01.2024 14:48 Відповісти
Тю , ну вы и фантазер... Вы думаете шо телка в запуске (на постое Такое впечатление) может об этом думать?
показати весь коментар
06.01.2024 15:29 Відповісти
Придурь, ти плутаєш критику з безглуздими наїздами. Тим більше, люди розумніші за Безмоглу, взяли собі за правило - не критикувати ЗСУ під час війни
показати весь коментар
06.01.2024 15:40 Відповісти
гляньте на фото та спитайте цю недополітичну курву, де вона взяла це оснащення???
купила чи отримала, замість когось з воїнів???
показати весь коментар
06.01.2024 14:13 Відповісти
Откуда вообще это конченое взялось и выползло??
показати весь коментар
06.01.2024 14:24 Відповісти
звідки всі кончені глисти-клоуни з'являються? з дупи хєрмака
показати весь коментар
06.01.2024 14:28 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 14:30 Відповісти
А шо це у неї голова ніби то збоку пришита
показати весь коментар
06.01.2024 14:36 Відповісти
24fps роблють дива
показати весь коментар
06.01.2024 14:44 Відповісти
То она развоображалась(клоуны умеют так делать)ЗЫ. это должен знать каждый: как стать крабом? - Стать раком, идти боком.
показати весь коментар
06.01.2024 14:58 Відповісти
Якесь безмозгле одоробало гарцює 😂😂😂
показати весь коментар
06.01.2024 14:53 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 15:06 Відповісти
Вот він знаменитий, ексклюзивний "танок краба"!
показати весь коментар
06.01.2024 18:19 Відповісти
Гоніть звідти це зелене лайно до болота
показати весь коментар
06.01.2024 14:34 Відповісти
За наїзд на 95 квартал безуглу поставили в угол (у перекладі з кварталівської - куток)!
показати весь коментар
06.01.2024 14:37 Відповісти
Цікаво , а що зроблять зелені з мером Скадовська, якщо вони ''улюблену пуделиху д'єрмака змістили?
показати весь коментар
06.01.2024 14:44 Відповісти
show must go on
показати весь коментар
06.01.2024 14:37 Відповісти
Дєсь, у головному офісі державної аудиторської служби хлопнуло віконце..
показати весь коментар
06.01.2024 14:41 Відповісти
це зрада чи перемога?
показати весь коментар
06.01.2024 14:42 Відповісти
Ждём постанову про звильнення с посади самого Императора по состоянию здоровья
показати весь коментар
06.01.2024 14:42 Відповісти
заздрісні слуги: лише 1 зелена обізянка мар'янка має правдиву довідку з психдиспансеру - всі решта слуги є ухилянтами-симулянтами)
показати весь коментар
06.01.2024 14:57 Відповісти
Печерский Холм:
Можно говорить об этом открыто. Кампания ОП против главкома Залужного с треском провалилась, ввиду полной неадекватности исполнителя. Депутат Марьяна Безуглая из тарана власти против Залужного, превратилась в крупную проблему власти.
Главной проблемой медийной операции против Залужного стало то, что для нее просто не смогли найти исполнителей, способных выглядеть в глазах общества хоть сколь-нибудь пристойно. В самой "Слуге народа" все депутаты хоть как-то связанные с армией, волонтерством и западными структурами, вступать против Залужного отказвлись наотрез. Вплоть до угроз открытого демарша внутри фракции. Дошло до того, что вцступать против Залужного отказался Арахамия - даже после напоминания о его бывшем "порохоботстве" - участии в проектах советника Порошенко Юрия Бирюкова.
Не отказалась, естественно, только Безуглая - в обмен на вполне чувствительные преференции для бизнеса ее родитедей - не чужих для структур МВД.
Нужно признать, на первых порах возложенную на нее задачу Безуглая отрабатывала на совесть. Однако. Через некоторое время экспансивность Безуглой начала всерьез беспокоить руководителей "Слуги народа". Своими безумными заявлениями Безуглая стала не укреплять позиции партии Зеленского, а наоборот - ей вредить. Однако, тогда из Офиса Ермака недовольным ответили чтобы не лезли не в свое дело.
Но вскоре забеспокоился сам Офис Ермака. Повестка сменилась. Президент стал доказывать что конфликта между ним и Залужным нет - даже "Квартал 95" подключили для распространения данного тезиса.
И все эти старания перечеркивали новые и новые интернет-вопли Бзуглой. Неожиданно открылось, что Безуглая подверженна определенной психической аномалии - она настолько болезненно обидчива, что обозлившись на кого-то, вообще перестает чувствовать границы дозволенного. Офис Ермака имел несчастье в этом убедиться. Буквально после жесткого разговора, где от Безуглой недвусмысмысленно потребовали заткнуться, эта мадмуазель наехала на святая святых. На студию "Квартал 95". В горячке она даже не поняла что кинула камень в личный и любимый аквариум Владимира Зеленского. Смотрите здесь (линк) скан дикого поста Безуглой на Фейсбук.
Одно предложение отправить часть "Квартала" на фронт вызвало истерику в самом "Квартале" и дома у Зеленского. У Елены Зеленской буквально плавился телефон. Реакция прилетела незамедлительно. Комитет Верховной рады уже исключил Безуглую из заместителей председателя - причем за ее изгнание проголосовали депутаты "Слуги народа". Думаем, понятно, подкрепление этого решения голосованием в ВР - дело техники.
Но и это не все. Внезапно из тени выпыл перечень бизнесов семьи Безуглой. С более чем прозрчным намеком - эти бизнесы сейчас сильно заинтересуют налоговою, ДБР и Госаудит. А это уже грозит Безуглой крупными проблемами с лицом, котрого "бешенная Марьяна" боится в разы больше чем Ермака и Порошенко вместе взятых - с ее папой.
Понятно, что ни о каком дальнейшем противостоянии с главкомом в таких условиях речь не идет. Хотя возможно, шоу будет иметь продолжение.

Очень сложно просчитать действия двух категорий людей - влюбленных и сумасшедших.
показати весь коментар
06.01.2024 14:58 Відповісти
тобто, цією дебілкою, демократично, чесно, обраною оболонцями, тепер що?
хей хейхей...
оболонці?
показати весь коментар
06.01.2024 15:04 Відповісти
Чого напали на девочку, там у фракції таких більшість. Вона чесно виконувала накази з ОПи і все! Її посунуть, інше недороблене буду "вещать".
показати весь коментар
06.01.2024 15:05 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 15:07 Відповісти
Вони хочуть серйозної гри і вони її отримають - Мар'яна Безумна піде в президенти. Тільки жінка врятує цю країну і змусить всіх та кожного продемонструвати свої плани. Мудрий нарід любить експерименти і вже обирав зека-рецидивіста, дебільного клоуна, а от божевільних ще не було - тому шанси чималі.
показати весь коментар
06.01.2024 15:11 Відповісти
Свят, свят, свят!
показати весь коментар
06.01.2024 16:17 Відповісти
Доигралась, троещинская курва!
показати весь коментар
06.01.2024 15:11 Відповісти
-Безуглу вигнали з комітету нацбезпеки
-Не вигнали, а рекомендували. І не з комітету а лише з посади заступника голови комітету.. Ще Рада має голосувати
-От вмієш ти зіпсувати настрій
- Ха-ха. Більше того, офіційна підстава - вона спізнилась на засідання
-Ой всьо…
показати весь коментар
06.01.2024 15:42 Відповісти
Поки виконувала завдання ОПи і принижувала Залужного, все в неї було ОК. Але вона тупо не збагнула, що не вона Цариця Гори, а просто слуга. І посягнула на святе! Вирішила, що може покритикувати Квартал!!! Це ж підрив Зе-влади!!!
показати весь коментар
06.01.2024 15:45 Відповісти
Хто тут збирає ставки?

Ставлю на те, що їй нічого не загрожує. Все це -- вистава.

Хоча, якщо покритикувала "квартал" -- то це схоже на державну зраду!!!
показати весь коментар
06.01.2024 15:52 Відповісти
Вона хрєнова акторка, її в опі призначили цю роль грати. Хрєна з два ви її вижинете
показати весь коментар
06.01.2024 17:23 Відповісти
у дєрьмака запитували дозвіл? чи може це такий піар хід від слуг урода?
показати весь коментар
06.01.2024 17:30 Відповісти
Усіх зрадників в Україні карають тим що вони втрачають посаду.
показати весь коментар
06.01.2024 19:36 Відповісти
Безмозглі і надалі будуть керувати Україною. Хлопці і дівчата гинуть, а ці зелені тварі не можуть придумати, де ще можна вкрасти. 73%уродів, я вас так само ненавиджу, як і кацапів. Ви то заслужили, тому що саме ви вибрали війну для України в 2019 році.
показати весь коментар
06.01.2024 21:27 Відповісти
А я бы не трогал эту бестолочь. Пусть поливает. Есть такой метод. Заткнутся по собственному желанию это. Вспомним дуру штепу, что на коняке скакала с улыбкой буфетчицы. Вот вдруг появится---кто глянет? Или Надька вертолётчица? Вроде на войне. Но молча. А где пройдоха инка богословская, бондаренчиха тварюка, лукаш с лицом гадючки, а витренко, худло-мудло 90гг? Та скоро ещё одна вот на подходе в небытие! жужана вду-дарк! Целое поколение бестолочей.
показати весь коментар
06.01.2024 21:51 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2024 22:05 Відповісти
 
 