У ВР зареєстровано постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки
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У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідної постанови.
Як видно із картки документа, його зареєстровано сьогодні, 6 січня.
Серед ініціаторів постанови: Завітневич Олександр Михайлович (IX скликання), Федієнко Олександр Павлович (IX скликання), Івченко Вадим Євгенович (IX скликання), Хоменко Олена Вікторівна (IX скликання), Ковальов Олександр Іванович (IX скликання), Костенко Роман Васильович (IX скликання), Здебський Юрій Вікторович (IX скликання), Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання), Касай Геннадій Олександрович (IX скликання), Рахманін Сергій Іванович (IX скликання), Березін Максим Юрійович (IX скликання).
Постанову направлено на розгляд Комітету.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання "слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.
"Слуга народу" Безугла своєю чергою прокоментувала це: "Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі".
Будь ласка, зачекайте...
Схоже, Ви помиляєтесь, добродію. Якби з нею то трапилось раз, то траплялось би регулярно. Якби воно траплялось регулярно, вона б дурні не пашталакала.
отже, робимо висновок: якщо щось таке з Мар'яшою і трапилось, то це було давно. Дуже давно. Аж настільки давно, що їй аж знесло дах.
Йой...
З врахуванням її маніакальності й того, що нам дадуть може коли небудь Ф16, то вона знову пробує отримати диплом льотчика. Й стати першою жінкою-пілотом в Україні. Ще особистий дозвіл від Зе отримає.
типу: еліта, типу: освічені.
Нужно осторожней.
- відразу прийняли рішення. Критика кварталу це загроза національній безпеці.
Безуглая для Володи - уже отработанный материал
Можно выбросить эту использованную ТРЯПКУ
И заявить народу - Я СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И лохи порадуются
А Володя в это время подыщет использованной тряпке замену
дуже впевнений що до Европи ця жінкиня нас не довела б, аєропорти треба будувати, а не солдаткинею бігати, вдаючи з себе психологиню, лідерка комітету, депутаткиня, сором тобі(але твої діти - в алмазах, жизнь удалась, а бидло - скавулить від...... ну, самі подумайТЕ - від чого саме, я - від ...... )
А зате у мене "совість" чиста!!!!111
дурррррак, полу-бомж мля
по моєму просто хвора., по відео, пара секунд Гретки і Безуглої = така ж міміка, тобто якщо би прийшли слідчі, то обидві істоти би просто заїхали на скількись там місяців в клініку.
А як зачепила лайноноквартал - почались рухи
Особлива порода українських жінок - скажена, чорно в роті,....
Послідовниці і фанати... Ані Герман і всяким іншим продажним... і маріонеткам в чужих руках...
Сподіваюся у твоєї мамки не гірше
Вдома, з дітьми, на роботі, на ринку та в магазині, у кафе з подружками, просто на вулиці. Звичайна жінка зі своїми жіночими справами. Таких мільйони та мільйони
Але не як депутат парламенту і тим більше не в Комітеті з оборони та безпеки країни, яка два роки воює. Тому що тут починаються не просто проблеми, а Проблеми, коли зі своєю енергією та зі своїми звичками простої та звичайної жінки вона лізе в питання не те, що їй незрозумілі, а просто непідйомні для її інтелекту та метальності.
arye z.
"Обличчя не спотворене інтелектом"(с)
купила чи отримала, замість когось з воїнів???
Можно говорить об этом открыто. Кампания ОП против главкома Залужного с треском провалилась, ввиду полной неадекватности исполнителя. Депутат Марьяна Безуглая из тарана власти против Залужного, превратилась в крупную проблему власти.
Главной проблемой медийной операции против Залужного стало то, что для нее просто не смогли найти исполнителей, способных выглядеть в глазах общества хоть сколь-нибудь пристойно. В самой "Слуге народа" все депутаты хоть как-то связанные с армией, волонтерством и западными структурами, вступать против Залужного отказвлись наотрез. Вплоть до угроз открытого демарша внутри фракции. Дошло до того, что вцступать против Залужного отказался Арахамия - даже после напоминания о его бывшем "порохоботстве" - участии в проектах советника Порошенко Юрия Бирюкова.
Не отказалась, естественно, только Безуглая - в обмен на вполне чувствительные преференции для бизнеса ее родитедей - не чужих для структур МВД.
Нужно признать, на первых порах возложенную на нее задачу Безуглая отрабатывала на совесть. Однако. Через некоторое время экспансивность Безуглой начала всерьез беспокоить руководителей "Слуги народа". Своими безумными заявлениями Безуглая стала не укреплять позиции партии Зеленского, а наоборот - ей вредить. Однако, тогда из Офиса Ермака недовольным ответили чтобы не лезли не в свое дело.
Но вскоре забеспокоился сам Офис Ермака. Повестка сменилась. Президент стал доказывать что конфликта между ним и Залужным нет - даже "Квартал 95" подключили для распространения данного тезиса.
И все эти старания перечеркивали новые и новые интернет-вопли Бзуглой. Неожиданно открылось, что Безуглая подверженна определенной психической аномалии - она настолько болезненно обидчива, что обозлившись на кого-то, вообще перестает чувствовать границы дозволенного. Офис Ермака имел несчастье в этом убедиться. Буквально после жесткого разговора, где от Безуглой недвусмысмысленно потребовали заткнуться, эта мадмуазель наехала на святая святых. На студию "Квартал 95". В горячке она даже не поняла что кинула камень в личный и любимый аквариум Владимира Зеленского. Смотрите здесь (линк) скан дикого поста Безуглой на Фейсбук.
Одно предложение отправить часть "Квартала" на фронт вызвало истерику в самом "Квартале" и дома у Зеленского. У Елены Зеленской буквально плавился телефон. Реакция прилетела незамедлительно. Комитет Верховной рады уже исключил Безуглую из заместителей председателя - причем за ее изгнание проголосовали депутаты "Слуги народа". Думаем, понятно, подкрепление этого решения голосованием в ВР - дело техники.
Но и это не все. Внезапно из тени выпыл перечень бизнесов семьи Безуглой. С более чем прозрчным намеком - эти бизнесы сейчас сильно заинтересуют налоговою, ДБР и Госаудит. А это уже грозит Безуглой крупными проблемами с лицом, котрого "бешенная Марьяна" боится в разы больше чем Ермака и Порошенко вместе взятых - с ее папой.
Понятно, что ни о каком дальнейшем противостоянии с главкомом в таких условиях речь не идет. Хотя возможно, шоу будет иметь продолжение.
Очень сложно просчитать действия двух категорий людей - влюбленных и сумасшедших.
хей хейхей...
оболонці?
-Не вигнали, а рекомендували. І не з комітету а лише з посади заступника голови комітету.. Ще Рада має голосувати
-От вмієш ти зіпсувати настрій
- Ха-ха. Більше того, офіційна підстава - вона спізнилась на засідання
-Ой всьо…
Ставлю на те, що їй нічого не загрожує. Все це -- вистава.
Хоча, якщо покритикувала "квартал" -- то це схоже на державну зраду!!!