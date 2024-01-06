У ВР зареєстровано постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідної постанови.

Як видно із картки документа, його зареєстровано сьогодні, 6 січня.

Серед ініціаторів постанови: Завітневич Олександр Михайлович (IX скликання), Федієнко Олександр Павлович (IX скликання), Івченко Вадим Євгенович (IX скликання), Хоменко Олена Вікторівна (IX скликання), Ковальов Олександр Іванович (IX скликання), Костенко Роман Васильович (IX скликання), Здебський Юрій Вікторович (IX скликання), Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання), Касай Геннадій Олександрович (IX скликання), Рахманін Сергій Іванович (IX скликання), Березін Максим Юрійович (IX скликання).

Постанову направлено на розгляд Комітету.

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Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання "слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

"Слуга народу" Безугла своєю чергою прокоментувала це: "Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі".