Во время обстрела оккупантами Тягинки на Херсонщине пострадал мужчина

Российские оккупанты 6 января обстреляли Тягинку в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Тягинке под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины", - говорится в сообщении.

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