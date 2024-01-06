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Во время обстрела оккупантами Тягинки на Херсонщине пострадал мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 6 января обстреляли Тягинку в Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Тягинке под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина.
Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.01.2024 16:25 Ответить Мне нравится 0
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