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Новости Война в Украине
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обстрел (20144) Херсонщина (3500)

Во время обстрела оккупантами Тягинки на Херсонщине пострадал мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тягинка

Российские оккупанты 6 января обстреляли Тягинку в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Тягинке под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины", - говорится в сообщении.

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курви !!!!
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06.01.2024 16:25 Ответить
 
 